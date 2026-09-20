Ο Δημήτρης Πρίφτης παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στους Betarades, απαντώντας για τα ΠΑΝΤΑ. Μεταξύ αυτών και το «γιατί όχι Ντιαλό;» αν και όπως τόνισε, «όποιος είναι πραγματικά Παναθηναϊκός δεν θα έπρεπε να έχει απορία».

Η μπασκετική Ελλάδα δεν εξάγει μόνο πρωταγωνιστές μέσα στο παρκέ αλλά και προσωπικότητες που τους καθοδηγούν. Ανέκαθεν η ελληνική σχολή προπονητών είχε παραδείγματα για τα οποία ένιωθε περήφανη. Απτές αποδείξεις τς βαθιάς γνώσης του αθλήματος στα μέρη μας, που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Μία τέτοια επί των ημερών μας, είναι και ο Δημήτρης Πρίφτης. Προνόμιο που το έχει κερδίσει με το σπαθί του.

Το βράδυ της Παρασκευής (18/9), ο Έλληνας τεχνικός που συνοδευόταν από τον Γενικό Διευθυντή της Ρέτζιο Εμίλια, Μάρκο Σαμπουγκάρο, παρέλαβε μία τιμητική διάκριση για τη σεζόν 2025-26. Ο Δημήτρης Πρίφτης αναδείχθηκε Κορυφαίος κόουτς της σεζόν στη γειτονική Ιταλία, οδηγώντας την ομάδα της Εμίλια-Ρομάνια στην post season, παρότι στον πρώτο γύρο τα είχε βρει… σκούρα, ούσα κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Και όπως παραδέχθηκε ο ίδιος στη μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε το καλοκαίρι στο κανάλι του Betarades.gr αυτοσαρκαζόμενος, θα μπορούσε να έπαιρνε και εκείνο του «χειρότερου προπονητή του πρώτου μισού» στην LBA, αν δινόταν κάτι τέτοιο.

Ο 57χρονος τεχνικός πέρασε ένα γεμάτο δίωρο στο στούντιο του καναλιού, σε μια μπασκετοκουβέντα – γιατί συνέντευξη με τον αυστηρό της όρο δεν ήταν – γεμάτη ατάκες, αναδρομήσεις στο παρελθόν και τα γεγονότα αυτού καθώς και αποκαλύψεις. Όπως ότι ο Παναθηναϊκός τον είχε προσεγγίσει και παλαιότερα του 2021 για να αναλάβει τις τύχες του τμήματος.

Ο Δημήτρης Πρίφτης εξήγησε γιατί έχει επιλέξει να βρίσκεται εκτός Ελλάδος μια δεκαετία με εξαίρεση το πέρασμά του από το «τριφύλλι», στο οποίο αναφέρθηκε εκτενώς. «Ήταν η χειρότερη περίοδος για τον Παναθηναϊκό στην μετά (πρώτης θητείας πλέον) Ομπράντοβιτς εποχή», τόνισε και παρέθεσε τους τους λόγους.

Και προσωπικά κίνητρα ωστόσο μεταξύ άλλων, τον έκαναν να αποδεχθεί την πρόκληση. Γεγονός το οποία δεν μετανιώνει, παρότι παραδέχθηκε ότι ίσως δεν το είχε σκεφτεί αρκετά και δεν είχε ζυγίσει σωστά τη συνθήκη.

Από τη σχέση του με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο – στην οποία θα μπορούσε να είχε επενδύσει περισσότερο αλλά δεν είναι αυτός ο τύπος ανθρώπου – μέχρι το «τι συνέβη ακριβώς με τον Άλφα Ντιαλό», για τον οποίο… χρεώνεται την «αστοχία», κάθε που ο πρώην παίκτης του Λαυρίου, έκανε μία χορταστική εμφάνιση σε επίπεδο Euroleague.

Κατά τον ίδιο βέβαια και ξεδιαλύνοντας κανείς το τοπίο, ουδείς φίλος των «πρασίνων» δεν θα έπρεπε να έχει τον παραμικρό ενδοιασμό αναφορικά με το γιατί δεν κράτησε τον νυν ΝΒΑερ…

Φυσικά δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το μεγάλο κεφάλαιο του Άρη από την ανασκόπηση του προπονητικού βίου του Δημήτρη Πρίφτη. Ομάδα με την οποία όπως παραδέχθηκε, δέθηκε περισσότερο από κάθε άλλη. Και την οποία παρακολουθεί από το εξωτερικό.

Αφηγήσεις και ιστορίες από τον Σάσα Βεζένκοφ, τον οποίο πίστεψε βλέποντας την προοπτική του και τον οποίο έριξε στα βαθιά, δεν θα μπορούσαν να λείπουν από την αφήγησή του.

Μία χορταστική συζήτηση με τον Δημήτρη Πρίφτη που δεν «μάσησε» τα λόγια του. Και ιδού το αποτέλεσμα…