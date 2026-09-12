Ο ρεπόρτερ της Ρεάλ Σοσιεδάδ στη «MARCA», Όσκαρ Μπαντάγιο, αναλύει στο Ole.gr το προφίλ του νέου προπονητή του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ο χαρακτήρας, το στυλ παιχνιδιού, η ανάδειξη νέων παικτών και ο θαυμασμός για τον Μεντιλίμπαρ.

Ο Ολυμπιακός πήρε τη δύσκολη απόφαση και προχώρησε σε αλλαγή στην τεχνική του ηγεσία. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ είναι ο άνθρωπος που θα διαδεχθεί τον σπουδαίο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά από 2,5 χρόνια παρουσίας στον «ερυθρόλευκο» πάγκο.

Ένα διάστημα, όπου ο Βάσκος τεχνικός έγραψε ιστορία, ως ο πιο επιτυχημένος προπονητής των Πειραιωτών. Πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, άλλωστε, μετά την ιστορική κατάκτηση του Conference League τον Μάιο του 2024, αλλά και το εμφατικό νταμπλ στα 100 χρόνια του συλλόγου το 2025; Με «κερασάκι» το ελληνικό Σούπερ Καπ που προστέθηκε τον Ιανουάριο του 2026.

Πλέον, ένας άλλος Βάσκος επιλέχθηκε για την επόμενη ημέρα στον Ολυμπιακό. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ αποτελεί επισήμως τον νέο προπονητή των «ερυθρόλευκων», γι’ αυτό και αξίζει να ρίξουμε μια ματιά σε όσα μπορεί να φέρει η έλευσή του στην ομάδα του Πειραιά.

Ο ρεπόρτερ της Ρεάλ Σοσιεδάδ στην ισπανική «MARCA», Όσκαρ Μπαντάγιο, «σκιαγραφεί» στο Ole.gr τον Βάσκο τεχνικό που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των Πειραιωτών.

Από την ανάδειξη μέσα στην «οικογένεια» του συλλόγου από το Σαν Σεμπαστιάν, τον οποίο και έχει στην καρδιά του, έως τους παίκτες που έφερε στην επιφάνεια, το στυλ παιχνιδιού που προτιμά, τον χαρακτήρα του, αλλά και τον θαυμασμό που «τρέφει» στο πρόσωπο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η ανάλυση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στο Ole. gr από τον δημοσιογράφο της « MARCA», Όσκαρ Μπαντάγιο

Η ανάδειξη μέσα από τη Σοσιεδάδ και η σύνδεση με τις ακαδημίες

«Πριν αναλάβει την πρώτη ομάδα της Ρεάλ Σοσιεδάδ, ήταν προπονητής της δεύτερης ομάδας και ο Ιμανόλ έκανε σπουδαία δουλειά εκεί. Η ομάδα έπαιζε πολύ καλά και υπήρξαν παίκτες που βελτιώθηκαν και εξελίχθηκαν πολύ, όπως οι Οντριοθόλα, Αρίτζ Ελουστόντο, Λε Νορμάντ, Θουμπελδία, Ογιαρθάμπαλ, Γκουρίδι, Γκεβάρα και Άιχεν Μουνιόθ. Όλοι τους έφτασαν στο κορυφαίο επίπεδο και συνεχίζουν να αγωνίζονται εκεί».

Ο τρόπος δουλειάς του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, το στυλ ποδοσφαίρου και η σύνδεση με τους παίκτες

«Ο Ιμανόλ πηγαίνει στο προπονητικό κέντρο στις 8 το πρωί και μένει εκεί μέχρι τις 8 το βράδυ. Αφιερώνει πολλές ώρες στην προετοιμασία των προπονήσεων και των αγώνων. Είναι πολύ εργατικός και εξαιρετικά απαιτητικός.

Του αρέσει περισσότερο να επιτίθεται. Αμέσως εφάρμοσε το 4-3-3, με έως και πέντε παίκτες στην επίθεση. Για παράδειγμα, ο Ιμανόλ αγωνιζόταν με τους Θουμπιμέντι, Μερίνο, Νταβίντ Σίλβα, Ογιαρθάμπαλ, Σέρλοθ και Ίσακ μαζί, εστιάζοντας πολύ στην επίθεση και την επίτευξη τερμάτων. Θέλει τέσσερις καλούς αμυντικούς, δύο μέσους που μπορούν να συνεισφέρουν τόσο στην άμυνα, όσο και στην επίθεση, και τέσσερις επιθετικογενείς παίκτες.

Το δυνατό του σημείο είναι η ένταση και η υπερηφάνεια με την οποία αγωνίζονται οι ομάδες του. Το αδύναμο σημείο μπορεί να είναι το πώς θα αντιδράσει αν τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Στη Ρεάλ Σοσιεδάδ είχε σχεδόν πάντα πολύ καλά αποτελέσματα.

Ο Ιμανόλ είναι σαν πατέρας στα αποδυτήρια. Αγαπάει πολύ τους ποδοσφαιριστές, μιλάει πάντα με τα καλύτερα λόγια για αυτούς, αλλά αν συμπεριφερθούν άσχημα, τους τιμωρεί. Όπως είπα και πριν, είναι πολύ απαιτητικός. Αν οι ποδοσφαιριστές προπονούνται καλά και δίνουν το 100%, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν όμως δεν προπονούνται καλά και δεν δίνουν το 100%, τότε θυμώνει».

Το πέρασμα από την Αλ Σαμπάμπ, ο θαυμασμός για τον Μεντιλίμπαρ και τα ταλέντα που έφερε στην επιφάνεια

«Το ποδόσφαιρο στην Αραβία είναι διαφορετικό, είναι πολύ δύσκολο για έναν απαιτητικό προπονητή όπως ο Ιμανόλ και δεν “ταίριαξε”. Ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος στην Ελλάδα και την Ευρώπη και η Αθήνα είναι μια πολύ ωραία πόλη για να ζεις. Πιστεύω ότι ο Ιμανόλ και η οικογένειά του θα είναι πολύ καλά εκεί. Ωστόσο, τα αποτελέσματα είναι αυτά που αποφασίζουν πάντα στο ποδόσφαιρο…

Η αλήθεια είναι πως μοιάζει με τον Μεντιλίμπαρ, επειδή είναι και οι δύο έντονοι και απαιτητικοί προπονητές, στους οποίους αρέσει το καλό ποδόσφαιρο. Ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας από τους προπονητές από τους οποίους ο Ιμανόλ έχει μάθει πολλά. Μάλιστα, έλεγε ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας από τους αγαπημένους του προπονητές.

Ο Ιμανόλ είχε σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη νέων παικτών στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Ο Οντριοθόλα ή ο Λε Νορμάντ, για παράδειγμα, έφτασαν στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Ατλέτικο Μαδρίτης επειδή έπαιξαν πολύ καλά υπό τις οδηγίες του. Στη συνέχεια δεν αγωνίστηκαν τόσο καλά, όσο με εκείνον. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής για νεαρούς παίκτες».

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ εκτός γηπέδου και η αγάπη για τη Ρεάλ Σοσιεδάδ

«Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Είναι πολύ φιλικός και ευγενικός με όλους. Με τους παίκτες, τη διοίκηση, τους δημοσιογράφους και τους φιλάθλους. Στο Σαν Σεμπαστιάν, ο Ιμανόλ βγαίνει βόλτα με τον σκύλο του όπως κάθε άλλος άνθρωπος.

Είναι μεγάλος οπαδός της Ρεάλ Σοσιεδάδ, 100%. Γι’ αυτό υπάρχει εκείνο το βίντεο από τη συνέντευξη Τύπου μετά την κατάκτηση του Copa Del Rey και άλλες παρόμοιες συμπεριφορές σαν οπαδός, επειδή “πονά” τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, η καρδιά του ανήκει σε αυτήν».