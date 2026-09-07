Η ΑΕΚ ξεκινάει το ταξίδι της στο Champions League απέναντι στη ΛΑΣΚ. Γι’ αυτό το Ole.gr φέρνει στις οθόνες σας τον Τσίτσαν Στάνκοβιτς, μέσα από μία απολαυστική συζήτηςη που είχε «μέσα» κάθε διαδρομή της καριέρας του!

Συνέντευξη στον Διονύση Καλαϊζή

Αποστολή Νο.1 για την ΑΕΚ στο Champions League. Η «Ένωση» αντιμετωπίζει τη ΛΑΣΚ (08/09, 19:45) στην επιστροφή της στην τελική φάση, έπειτα από οκτώ ολόκληρα χρόνια.

Σε ένα ματς που για πρώτη φορά η Allwyn Arena θα πάρει «γεύση», από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Το Ole.gr για να σας βάλει στο κλίμα της αναμέτρησης, φέρνει στις οθόνες σας, έναν παίκτη που μέχρι και πριν λίγο καιρό ήταν στην ΑΕΚ.

Ο Τσίτσαν Στάνκοβιτς θα είναι ο «συνδετικός κρίκος» ανάμεσα στα δύο κλαμπ, αφού πέραν από το παρελθόν του στην Ελλάδα, γνωρίζει πολύ καλά και τη ΛΑΣΚ.

Ο 33χρονος, πλέον, είναι στην πατρίδα του, όπου φοράει τα χρώματα της Γκράζερ, όμως, θυμάται πάρα πολύ καλά τα όσα έζησε στην Αθήνα.

Σε μία απολαυστική συζήτηση «ανοίγει» την καρδιά του, μιλώντας για όλους και για όλα.

Από το πώς αντέδρασε, όταν άκουσε την πρόταση της ΑΕΚ, από τις δύσκολες σεζόν στο νταμπλ, αλλά και τι συνέβη και έμεινε ξαφνικά εκτός ομάδας.

Φυσικά, από τη κουβέντα μαζί του δεν έλειψαν οι αναφορές στον Ματίας Αλμέιδα, τον Μάρκο Νίκολιτς, αλλά και η ανάλυση της ΛΑΣΚ.

«Ήταν εύκολο να πω ναι στην ΑΕΚ»

-Έχετε ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα σας, πώς είναι οι πρώτες σας εμπειρίες;

«Το ξεκίνημά μας στη σεζόν δεν ήταν πολύ καλό. Έπειτα από τρία παιχνίδια, αλλάξαμε προπονητή.

Στα δύο τελευταία ματς παίξαμε πολύ καλά, αλλά δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Εξαιτίας αυτού, έχουμε τρεις βαθμούς λιγότερους στη βαθμολογία.

Ωστόσο, πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε να παίζουμε με αυτόν τον τρόπο, θα συγκεντρώσουμε πολύ περισσότερους βαθμούς στο μέλλον».

-Μετά από πολλά χρόνια στην Αυστρία, το 2021 αποφασίσατε να αφήσατε την πατρίδα σας για την ΑΕΚ. Ήταν εύκολη απόφαση;

«Ήταν εύκολο, γιατί όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Όταν άκουσα για το ενδιαφέρον της ΑΕΚ και ότι είχα την ευκαιρία να έρθω εδώ, και όταν μου εξήγησαν το πλάνο τους και τι ήθελαν για το μέλλον, ήταν πολύ εύκολο για μένα να πω το ναι.

Το ποδόσφαιρο και το πάθος που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα, ειδικά με αυτούς τους φιλάθλους, είναι κάτι ξεχωριστό. Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία για μένα να αγωνιστώ στην ΑΕΚ».

-Η πρώτη σας σεζόν στην ΑΕΚ δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα, πώς τη βιώσατε;

«Ήταν μία από τις χειρότερες σεζόν στην ιστορία της ΑΕΚ, γιατί δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Δεν ήταν εύκολο, γιατί κάναμε πολλές αλλαγές. Είχαμε τρεις διαφορετικούς προπονητές κατά τη διάρκεια της σεζόν και ποτέ δεν είναι εύκολο να παίξεις καλό ποδόσφαιρο κάτω από αυτές τις συνθήκες.

Στο τέλος, ήταν μια καταστροφική σεζόν για εμάς».

«Όλοι εξεπλάγησαν, από τον τρόπο που παίζαμε, στην πρώτη χρονιά του Αλμέιδα»

-Όμως, έρχεται ο Ματίας Αλμέιδα και αλλάζουν τα πάντα. Τι καινούργιο έφερε στην ομάδα και τελικά κατακτήσατε το νταμπλ;

«Έφερε μια νέα νοοτροπία και ένα νέο στιλ ποδοσφαίρου.

Νομίζω ότι την πρώτη χρονιά όλοι εξεπλάγησαν από τον τρόπο που παίζαμε: από το πόσο επιθετικά αγωνιζόμασταν και από το man-to-man πρέσινγκ μας.

Με το νέο γήπεδο στο πλευρό μας, όλα έγιναν πολύ πιο εύκολα. Το γήπεδο είναι απίστευτο και η ατμόσφαιρα μας βοήθησε πολύ για να κατακτήσουμε το νταμπλ».

-Ήσασταν ο βασικός τερματοφύλακας, στην επιστροφή της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ποια ήταν τα συναισθήματά σας;

«Ήταν τιμή μου που βρέθηκα στη βασική ενδεκάδα. Έπειτα από 19 χρόνια, η ΑΕΚ επέστρεψε στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ήταν μεγάλη χαρά για μένα που αγωνίστηκα σε εκείνο το παιχνίδι και δεν θα το ξεχάσω ποτέ».

«Ο στόχος από την αρχή ήταν το νταμπλ»

-Πριν αρχίσει η σεζόν ήταν ο βασικός σας στόχος ήταν το νταμπλ;

«Ναι. Όταν αγωνίζεσαι στην ΑΕΚ, ο στόχος είναι πάντα να κατακτήσεις το νταμπλ. Αυτός ήταν ο στόχος μας από την αρχή».

-Σε προσωπικό επίπεδο είχατε -σχεδόν- μοιραστεί τα παιχνίδια με τον Γιώργο Αθανασιάδη. Πόσο εύκολο είναι αυτό, για έναν τερματοφύλακα;

«Ναι, ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση και για τους δυο μας, γιατί υπήρχαν συνεχείς αλλαγές.

Ποτέ δεν ήξερες αν, έπειτα από έναν τραυματισμό ή ένα κακό παιχνίδι, θα αγωνιζόσουν στο επόμενο ματς. Εξαιτίας αυτού, δεν μπορούσες να έχεις την απαραίτητη αυτοπεποίθηση ως τερματοφύλακας.

Η κατάσταση τώρα στην ΑΕΚ, με τον νέο προπονητή, είναι διαφορετική. Υπάρχει ξεκάθαρο νούμερο ένα και ξεκάθαρο νούμερο δύο. Αυτό κάνει τα πράγματα πολύ πιο εύκολα και για τους δύο τερματοφύλακες».

«Δεν χάσαμε το πρωτάθλημα, κόντρα στον ΠΑΟΚ ή τον Ολυμπιακό»

-Την επόμενη σεζόν φτάσατε πολύ κοντά ξανά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τι πήγε «στραβά», κρίθηκε στο ματς με τον ΠΑΟΚ ή τον Ολυμπιακό;

«Δεν πιστεύω ότι χάσαμε το πρωτάθλημα στα παιχνίδια απέναντι στον ΠΑΟΚ ή τον Ολυμπιακό.

Εκείνη τη σεζόν, όταν τελικά τερματίσαμε στη δεύτερη θέση, χάσαμε πάρα πολλούς βαθμούς απέναντι στις μικρότερες ομάδες του πρωταθλήματος.

Νομίζω ότι αυτός ήταν ο βασικός λόγος που χάσαμε το πρωτάθλημα».

«Δεν μίλησα ποτέ με τον Αλμέιδα, όταν έμεινα εκτός ομάδας»

-Ξαφνικά, τη σεζόν 2024-25 μείνατε εκτός ομάδας, ποιος σας ενημέρωσε, ήταν κάτι που γνωρίζατε;

«Δύο ή τρεις ημέρες πριν από την έναρξη της προετοιμασίας, ο μάνατζέρ μου με ενημέρωσε ότι δεν υπολογιζόμουν πλέον στο ρόστερ.

Δεν μίλησα ποτέ με τον προπονητή γι’ αυτό».

«Ο Νίκολιτς είναι ο σωστός προπονητής, στο κατάλληλο μέρος»

-Την περασμένη αγωνιστική χρονιά είδαμε μία ΑΕΚ αλλαγμένη και να κατακτάει τον τίτλο. Τι θεωρείτε ότι άλλαξε ο Μάρκο Νίκολιτς;

«Έχει επαναφέρει τη νοοτροπία που χρειάζεται για να κατακτήσεις το πρωτάθλημα.

Η ΑΕΚ είναι πολύ επικίνδυνη τόσο με την μπάλα όσο και χωρίς αυτή. Υπάρχει μεγάλη ποιότητα στο ρόστερ και παράλληλα διαθέτει έναν πολύ καλό προπονητή.

Έχει δουλέψει και σε άλλους συλλόγους και έχει κατακτήσει τίτλους, επομένως η επιτυχία του δεν είναι τυχαία. Η ΑΕΚ έφερε τον κατάλληλο προπονητή στον κατάλληλο σύλλογο».

Όσα πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ απέναντι στη ΛΑΣΚ

-Και πλέον, επιστρέφει στο Champions League. Πρώτο παιχνίδι κόντρα στη ΛΑΣΚ, που αντιμετωπίσατε, πριν λίγο καιρό. Ποια είναι τα δυνατά της «χαρτιά»;

«Η ΛΑΣΚ είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Κατέκτησε το νταμπλ την περασμένη σεζόν και φέτος έχει και πάλι πολύ καλές πιθανότητες να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Είναι εξαιρετικά επικίνδυνη στις επιθετικές μεταβάσεις. Κατέκτησε το πρωτάθλημα παίζοντας με αυτό το στιλ ποδοσφαίρου. Η ΑΕΚ πρέπει να είναι πολύ προσεκτική όταν έχει την κατοχή της μπάλας, γιατί η ΛΑΣΚ είναι πολύ γρήγορη στην επίθεση.

Ωστόσο, πιστεύω ότι στην έδρα της, με αυτή την ατμόσφαιρα στο πλευρό της, η ΑΕΚ είναι το φαβορί για το συγκεκριμένο παιχνίδι».

-Υπάρχουν συγκεκριμένοι παίκτες, που πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ;

«Ναι, είναι πολύ δυνατοί και πολύ γρήγοροι στην επίθεση.

Ο επιθετικός τους, ο Αντενίραν, ο Αμερικανός ποδοσφαιριστής, είναι πολύ καλός. Είναι δυνατός, γρήγορος και έχει όλα όσα χρειάζεται ένας επιθετικός. Είναι ένας πολύ επικίνδυνος παίκτης.

Στη μεσαία γραμμή, ο αρχηγός τους, ο Χόρβατ, είναι ο εγκέφαλος της ομάδας. Νομίζω ότι είναι ένας από τους βασικούς τους παίκτες. Ελέγχει το παιχνίδι τους και κάνει ολόκληρη την ομάδα να λειτουργεί.

Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά η ΑΕΚ έχει την ποιότητα για να κερδίσει το παιχνίδι».

Το Υ.Γ. του Τσίτσαν Στάνκοβιτς:

«Μόνο ΑΕΚ!»