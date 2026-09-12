Ο Δημήτρης Κατσίβελης μίλησε στη Media Day της ΑΕΚ για τον ορεξάτο Σάκοτα που έχει μεγάλο μερίδιο στην αντίσταση της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια αλλά και το… μάθημα του περσινού τελικού στο BCL.

Ο Δημήτρης Κατσίβελης οδεύει πρόσω ολοταχώς στη συμπλήρωση των 35 χρόνων ζωής και επαγγελματικά, βιώνει μία δεύτερη νιότη. Πρωταγωνιστής στην πορεία του ΠΑΟΚ μέχρι τον τελικό του FIBA Europe Cup τη σεζόν 2024-25, παρών και μάλιστα βασικός στον μικρό τελικό, στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ στη Λετονία. Μέλος της ομάδας που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο και οδήγησε τη «γαλανόλευκη» στο βάθρο των νικητών μετά από 16 χρόνια.

Έμπειρος, ώριμος, μεστός. Ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του Ντράγκαν Σάκοτα τον οποίο έχρισε – μιλώντας στους Betarades – καθ’ ύλην υπεύθυνο για τα όσα έχει καταφέρει η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια.

Η περασμένη σεζόν της επιστροφής – για δεύτερη φορά – στην ΑΕΚ είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα για τον Κατσίβελη μιας και ταλαιπωρήθηκε μέσα στη σεζόν από διάφορους τραυματισμούς παρόλα αυτά δούλεψε αρκετά το καλοκαίρι για να παρουσιαστεί όσο πιο έτοιμος γίνεται στην προετοιμασία της ΑΕΚ.

Ως είθισται κάποιες ημέρες πριν την επίσημη έναρξη της περιόδου, η ΑΕΚ πραγματοποίησε τη Media Day της και ο Δημήτρης Κατσίβελης μίλησε στην εκπομπή «Μονότερμα» με τον Πάνο Βόγλη και τον Άγγελο Χαριστέα.

«Τα πράγματα ήταν πάνω κάτω όπως τα περίμενα και μου τα είχαν πει. Ένα περιβάλλον οικείο για μένα με πολλά ίδια πρόσωπα. Όλοι με βοήθησαν από την πρώτη μέρα να εγκλιματιστώ και να είμαι ο εαυτός μου στο γήπεδο», δήλωσε αρχικά και συνέχισε όσον αφορά την περασμένη περίοδο και τα όσα συνάντησε στην ΑΕΚ, ξανά.

«Ο τρόπος που τελειώσε στο BCL η χρονιά μας πλήγωσε πάρα πολύ. Κάναμε μία σχεδόν τέλεια σεζόν στη διοργάνωση, φτάσαμε στον τελικό και για 30′ είχαμε το τρόπαιο στα χέρια μας. Παρόλα αυτά το μπάσκετ τελειώνει στα 40′, δεν είχαμε την απαιτούμενη συγκέντρωση και σίγουρα αυτό είναι ένα τεράστιο μάθημα, το οποίο αν μας ευλογήσει ο θεός και φτάσουμε στην ίδια θέση, θα είμαστε πιο έτοιμοι για να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη.»

«Μεγάλο μερίδιο ευθύνης σε αυτό που κάνει καλά η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, έχει ο κόουτς Σάκοτα. Όχι μόνο στο recruiting που είναι σημαντικό αλλά και στο πως στήνει την ομάδα και στην καθημερινότητα και τη δουλειά που καθρεφτίζεται σε αυτή τη χημεία που παρουσιάζουν οι ομάδες τα τελευταία χρόνια.

Και εκεί θέλουμε να πατήσουμε και φέτος. Έχουμε έναν σταθερό κορμό από πέρυσι με κάποιες πολύ συγκεκριμένες και σωστές προσθήκες για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω φέτος.»

Αναφορικά με την αύξηση του ανταγωνισμού στο ελληνικό μπάσκετ με την ενίσχυση του ΠΑΟΚ και του Άρη, ο Δημήτρης Κατσίβελης είπε ότι… «Είναι πολύ καλό προφανώς για το ελληνικό μπάσκετ. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ίσως το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων πολλών ετών που θυμάμαι. Προφανώς ανεβαίνει το επίπεδο και ο βαθμός δυσκολίας παρόλα αυτά σου δίνει ένα κίντρο να παίζεις σε ένα τόσο καλο πρωτάθλημα και εγώ ανυπομονώ να ξεκινήσει να ξεκινήσει και να μπούμε στο παρκέ.»

Ως προς τον Σάκοτα και την όρεξη που συνεχίζει να έχει παρά τον μισό και πλέον αιώνα στους πάγκους, ο Έλληνας διεθνής απάντησε ότι «είναι ο πρώτος που έρχεται και ο τελευταίος που φεύγει άρα είναι σίγουρα ορεξάτος παρά την ηλικία του.»

Αφού ο Δημήτρης Κατσίβελης σημείωσε ότι δεν θέλει να ζει με ένα απωθημένα και τόνισε ότι μακάρι να είναι υγιής για να συνεχίσει να κάνει αυτό που αγαπά τόσα χρόνια (δηλαδή το μπάσκετ), για όσο τα καταφέρνει, κλήθηκε να σχολιάσει και την Εθνική ομάδα. Και την προσπάθειά της στα πρόσφατα παράθυρα.

Ήταν μέλος του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στο πρόσφαρο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ στη Λετονία και είπε ότι… «Ήταν καταπληκτικό το παιχνίδι με την Ισπανία και η νίκη πολύ σημαντική. Τα παιδιά έδειξαν χαρακτήρα σε ματς 45′ που γίνεται τον Αύγουστο, δεν είναι εύκολο.

Και η Ισπανία έκανε εξαιρετική εμφάνιση. Η Εθνική είναι ζωντανή, θα διεκδικήσει το 4/4. Είναο δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο.»

Ως προς την έκρηξη του Βασίλη Σπανούλη στη Συνέντευξη Τύπου στο ΟΑΚΑ μετά το τέλος του «παραθύρου» και την αναφορά σε χρωματισμούς, ο Κατσίβελης είπε πως… «Δεν είδα τις δηλώσεις του παρόλα αυτά φαντάζομαι πάνω κάτω τι είπε. Είδα αυτό που είπε ο Ντίνος όμως. Ότι όταν παίζεις για την Εθνική ομάδα, όλοι περιμένουν το καλύτερο από σένα και είναι λογικό κάποιοι να έχουν παράπονα και να τα εκφράζουν όπως το κάνουν ειδικά στις μέρες μας μέσω των social media.

Εγώ έχω να πω ότι τα παιδιά λατρεύουν αυτό που κάνουν και το κάνουν με πολύ μεγάλη αγάπη. Και εγώ αυτό έκανα όταν βρισκόμουν εκεί. Σέβομαι οποιονδήποτε, έχουμε ελευθερία του λόγου όμως αυτό που ξέρω με σιγουριά είναι πως τα παιδιά βάζουν το εθνόσημο πάνω από όλα και τους αξίζει σεβασμός. Δίνουν τα πάντα μέσα στο παρκέ για να πάρουν τη νίκη.»