Αυτό λέει ο κόουτς Μπαρτζώκας στον Εμπάι Εντζάι πριν μπει στο παρκέ, όπως αποκάλυψε ο ίδιος στους Betarades, τονίζοντας πόσο ανυπομονεί να παίξει μπροστά στο «ερυθρόλευκο κοινό».

Αποστολή στο Άμπου Ντάμπι: Μάνος Φυρογένης

Σε ένα σύνολο γεμάτο αστέρες, άλλους πιο λαμπερούς κι άλλους λιγότερους, η άφιξη του Εμπάι Εντζάι στον Ολυμπιακό πέρασε στα… ψιλά.

Θέλετε το χρονικό διάστημα που ολοκληρώθηκε (κοντά στον Δεκαπενταύγουστο), ο άνθρωπος που ήρθε να ‘αντικαταστήσει’ (σ.σ. Πίτερς) και ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στις τάξεις των φίλων της ομάδας, οι μεγαλύτερες προσδοκίες που είχε ο κόσμος από πλευράς ονόματος ή μήπως το γεγονός ότι ο πήχης είχε ανέβει ψηλά με τους ΜακΙντάιρ και Μοντέρο;

Όπως και να έχει η άφιξη του Σενεγαλέζου φόργουορντ αντιμετωπίστηκε με μία κάποια δυσπιστία από όσους προτρέχουν να βγάλουν συμπεράσματα. Και σε αυτή τη χώρα δεν είναι λίγοι.

Τα πρώτα δείγματα γραφής ωστόσο, μοιάζουν τελείως διαφορετικά. Παρά το μικρό διάστημα στο οποίο βρίσκεται στο Λιμάνι και της «κουτσουρεμένης» προετοιμασίας λόγω και των υποχρεώσεων με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, ο Εντζάι έχει εκπλήξει θετικά άπαντες στον Ολυμπιακό.

Από το προπονητικό επιτελείο, τον οργανισμό, τον κόσμο των Πειραιωτών και ούτω καθ΄ εξής. Πρωταγωνιστής στην επικράτηση επί της Μακάμπι στην Κύπρο, παρών στην 4η περίοδο για τον Ολυμπιακό επί της Φενέρ και την ανατροπή ενώ καλή εικόνα είχε και στην Κύπρο.

Ο ίδιος, αφού εξήγησε στο κανάλι του Betarades.gr που βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι για το Super Cup της Euroleague, πώς προφέρεται το όνομά του, μοιράστηκε και τις πρώτες του πολύ θετικές εντυπώσεις από τον Ολυμπιακό. Όλα αυτά μετά την πρόκριση των «ερυθρόλευκων» στον τελικό της νεοσύστατης διοργάνωσης και με ένα πλατύ χαμόγελο στα χείλη.

«Στα γαλλικά είναι Εμπάι Εντζάι, στη χώρα μου στη Σενεγάλη με φωνάζουν Μπάι Τζάι. Έχει να κάνει με τη γλώσσα που χρησιμοποιείς. Μπορείς να με φωνάζεις και Εμπαγιέ, Εμπάι, δεν έχει να κάνει.

Το κλειδί είναι η άμυνα για εμένα. Πολλοί στην ομάδα μπορούν να σκοράρουν με ευκολία αλλά για μένα ο στόχος είναι η άμυνα. Να βγάζω ενέργεια σε αυτήν. Το πρώτο μου ταλέντο είναι η άμυνα, να φέρνω ενέργεια στο παρκέ και στη συνέχεια να παίρνω τα σουτ που μου δίνουν.

Δίνω το 100% μου στο παρκέ, ο κόουτς με εμπιστεύεται, με κρατάει στο παρκέ και μου λέει ‘πήγαινε και διασκέδασέ το’», είπε αρχικά ο Αφρικανός φόργουορντ του Ολυμπιακού.

Και συνέχισε λέγοντας ότι… «Είναι μια καλή ομάδα. Πέρυσι κέρδισε την Ευρωλίγκα, έχει πολλούς παίκτες που τους παρακολουθούσα όταν έπαιζα στη Βιλερμπάν. Ανυπομονώ να δω και τους οπαδούς. Είναι διασκεδαστικό το πρώτο διάστημα εδώ, το απολαμβάνω. Θέλω να φέρω την ενέργειά μου στην ομάδα.»