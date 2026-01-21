Ο Εντουάρντο Καρίγιο Αμπρίο, ρεπόρτερ του RTV Betis, μίλησε στο Ole.gr για το επερχόμενο ΠΑΟΚ-Μπέτις στην Τούμπα (22/01, 19:45).

Συνέντευξη στη σπουδάστρια του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ, Ιωάννα Μιχαηλίδου

Ο Ισπανός δημοσιογράφος, Εντουάρντο Καρίγιο Αμπρίο, από το 2015 ασχολείται διαρκώς με την Μπέτις και το ρεπορτάζ της.

Είναι συντάκτης, παρουσιαστή και ρεπόρτερ στο RTV Betis, ενώ είναι υπεύθυνος και για το πρωινό μαγκαζίνο στο Radio Betis, «Las mañanas de Radio Betis», ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα όπου γίνεται ανασκόπηση της επικαιρότητας της Betis, αλλά καλύπτονται επίσης πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα της Σεβίλλης.

Παράλληλα, ασχολείται με διάφορα προγράμματα του Betis TV, και επομένως, κρίνεται ως το κατάλληλο πρόσωπο, για να αναλύσει όσα περιμένει στην Τούμπα πριν τον κομβικό ευρωπαϊκό αγώνα με τον ΠΑΟΚ (22/01, 19:45), για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η πορεία της Μπέτις φέτος, το πλάνο του Πελεγκρίνι και οι απουσίες.

Ποια θεωρείς ότι είναι τα δυνατά και αδύνατα σημεία της Μπέτις φέτος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις;

«Η Μπέτις πραγματοποιεί μια πολύ καλή πορεία στη League Phase του Europa League. Παρουσιάζεται ως μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική ομάδα και πολύ δύσκολη για να ηττηθεί. Μάλιστα, δεν έχει χάσει κανένα από τα έξι πρώτα παιχνίδια της στη διοργάνωση. Τόσο ο σύλλογος όσο και το τεχνικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές έχουν πάρει το Europa League πολύ σοβαρά. Η συνοχή του γκρουπ είναι ίσως το πιο ξεχωριστό στοιχείο σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια. Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι έχει δημιουργήσει ένα πολύ ισορροπημένο ρόστερ και παρά τις αλλαγές που έχει πραγματοποιήσει, η απόδοση της Μπέτις δεν έχει επηρεαστεί.

Το αδύναμο σημείο ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ είναι οι σημαντικές απουσίες. Για το παιχνίδι στην Ελλάδα είναι σίγουρες οι απουσίες των Ίσκο, Μπεγερίν, Κούτσο Ερνάντες, Άμραμπατ, Φίρπο, ενώ μένει να φανεί αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί ο Εζ Αμπντέ. Πρόκειται για πολύ σημαντικές απώλειες για την ομάδα».

Πώς πιστεύεις ότι θα προσεγγίσει τακτικά η Μπέτις έναν αγώνα απέναντι στον ΠΑΟΚ;

«Ο Πελεγκρίνι έχει ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο από τότε που ανέλαβε την Μπέτις, με το 4-2-3-1 να είναι σχεδόν αδιαπραγμάτευτο. Απέναντι στον ΠΑΟΚ μπορεί να κλειδώσει την πρόκριση μέσω της πρώτης οκτάδας, αποφεύγοντας έτσι τα πλέι οφ των ’32’, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ρισκάρει περισσότερο για να εξασφαλίσει την πρόκρισή του, ενώ η Μπέτις δεν αισθάνεται άβολα στο παιχνίδι των αντεπιθέσεων. Περιμένω, λοιπόν, ένα πολύ ανοιχτό παιχνίδι».

O #TheGeneral Λουτσέσκου και ο Αντώνης Τσιφτσής μοιράστηκαν τις σκέψεις τους για το παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις. #PAOKBET #UEL #OurWay pic.twitter.com/dbTIFzFt2K — PAOK FC (@PAOK_FC) January 21, 2026

Σε ποιον βαθμό διαφέρει η Μπέτις στην Ευρώπη σε σύγκριση με τη La Liga;

«Στους έξι ευρωπαϊκούς αγώνες της, η Μπέτις ήταν πιο συνεπής, διατηρώντας ένα πολύ καλό επίπεδο παιχνιδιού. Τόσο εντός όσο και εκτός έδρας, ήταν μια πολύ φιλόδοξη ομάδα, που πάντα αγωνιζόταν για τη νίκη. Στη La Liga, ίσως της λείπει η συνέπεια».

Πιστεύεις ότι η εμπειρία του ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκά νοκ-άουτ μπορεί να επηρεάσει τη σειρά;

«Δεν νομίζω. Η Μπέτις αγωνίζεται για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν στην Ευρώπη και διαθέτει ποδοσφαιριστές με μεγάλη εμπειρία, οπότε δεν θεωρώ ότι αυτός ο παράγοντας θα παίξει καθοριστικό ρόλο.»

Πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα που μπορεί να ΄χτυπήσει΄ τη Μπέτις στις λεπτομέρειες;

«Χωρίς αμφιβολία. Η Μπέτις δεν πρέπει να εφησυχάσει. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει μόνο ένα παιχνίδι στη φάση των ομίλων και στην έδρα του θα είναι ένας πολύ επικίνδυνος αντίπαλος».

Υπάρχει πίεση μέσα στον σύλλογο για μια πορεία μέχρι τέλους στην Ευρώπη φέτος;

«Όχι πίεση, αλλά προσδοκία και ενθουσιασμός για κάτι σημαντικό, όπως συνέβη και την περσινή σεζόν στο Conference League. Φέτος υπάρχουν πολλές ομάδες με δυνατότητα να κατακτήσουν το Europa League — ανάμεσά τους και η Μπέτις — όμως ο δρόμος θα είναι πιο απαιτητικός.»

Θεωρείς την Μπέτις φαβορί ή βλέπεις μια απολύτως ισορροπημένη αναμέτρηση;

«Πρόκειται για μια ισορροπημένη αναμέτρηση. Η Μπέτις μπορεί να θεωρείται φαβορί βάσει της βαθμολογικής της θέσης, αλλά αποδεικνύεται η τεράστια ισορροπία που υπάρχει στη διοργάνωση. Θα είναι ένα πολύ αμφίρροπο παιχνίδι».

Περιμένω ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο καλές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να εκτεθεί περισσότερο σε σχέση με την Μπέτις, όμως η ποιότητα της ομάδας από τη Σεβίλλη μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική και να γείρει την πλάστιγγα υπέρ των φιλοξενούμενων».