«Χαμός» στην Ουκρανία λίγες μέρες πριν το Σαχτάρ Ντόνετσκ – Παναθηναϊκός (14/08, 21:00), μιας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «κυκλοφορεί» ένα βίντεο, με τον Αρντά Τουράν να φωνάζει «σκάσε» σε διαιτητή.

Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν τη δεύτερη «μάχη» του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Οι δύο ομάδες έχουν αφήσει «ανοιχτούς λογαριασμούς», μετά το 0-0 του ΟΑΚΑ (07/08). Επομένως, τα πάντα θα κριθούν στην Κρακοβία της Πολωνίας την επερχόμενη Πέμπτη (14/08, 21:00).

Οι Ουκρανοί στο τελευταίο τους «τεστ», πριν την αναμέτρηση για τα προκριματικά του Europa League «στραβοπάτησαν».

Αυτό έγινε απέναντι στην Καρπάτι Λβιβ (10/08, 3-3), καθώς δέχτηκαν το γκολ της ισοφάρισης στο 90+1’!

Κάπως έτσι, υποχρεώθηκαν στην πρώτη τους «χασούρα» βαθμών για την Premier Liga. Ωστόσο, αυτό που τράβηξε τα… βλέμματα ήταν μία αντίδραση του Αρντά Τουράν, προς τον τέταρτο διαιτητή.

Συγκεκριμένα, στο 28ο λεπτό ο Τούρκος τεχνικός έγινε έξαλλος, μετά από ένα σφύριγμα και εξέφρασε με έντονο τρόπο τα παράπονά του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δεχτεί την κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «κυκλοφορεί» ένα βίντεο στο οποίο φωνάζει «σκάσε» στον τέταρτο διαιτητή, την ώρα που εκείνος προσπαθούσε να τον ηρεμήσει.

Παρ’ όλα αυτά, στο τέλος της αναμέτρησης o 38χρονος αμυντικός δεν απέδωσε την «γκέλα» της ομάδας του σε λάθη των διαιτητών, καθώς τόνισε: «Δεν είμαι εδώ για να ψάχνω για δικαιολογίες. Το μόνο που μπορώ και θέλω να πω είναι ότι θα ψάξω για λύσεις στα προβλήματα. Όταν παίζουμε έτσι δεν μπορούμε να λεγόμαστε μεγάλη ομάδα, είναι απαράδεκτο να δεχόμαστε τρία τέρματα σε 90 λεπτά αγώνα».

«Κεραυνοί» Αρντά Τουράν πριν το Σαχτάρ-Παναθηναϊκός: «Είναι απαράδεκτο!» Ο προπονητής της Σαχτάρ, Αρντά Τουράν, πριν ο Παναθηναϊκός βρεθεί ξανά στον δρόμο του, «ξέσπασε» για μια ισοπαλία της ομάδας του.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο την «έκρηξη» του Αρντά Τουράν: