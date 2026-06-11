Ο Βλαντιμίρ Νταρίντα, λίγο πριν πέσει στη «μάχη» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μιλά στο Ole.gr! Η ιστορική συμμετοχή της Τσεχίας στο «μεγάλο ραντεβού», η απόφαση να αγωνιστεί στον Άρη και το συγκινητικό «αντίο» στο τελευταίο του παιχνίδι.

Συνέντευξη στον Τάσο Φαραό

Ο Βλαντιμίρ Νταρίντα αποτελεί τον τέταρτο «σταθμό» στο μεγάλο αφιέρωμα του Ole.gr και είναι ξεχωριστός.

Αυτό, φυσικά, συμβαίνει διότι στην συγκεκριμένη περίπτωση, πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που ετοιμάζεται να βιώσει ιδίοις όμμασι το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, στα γήπεδο των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη βρίσκεται στην αποστολή της Τσεχίας, η οποία επιστρέφει σε Μουντιάλ, μετά από 20 ολόκληρα χρόνια! Μέσα στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, όμως, βρήκε λίγο χρόνο και τέθηκε στη διάθεση του Ole.gr.

Μεταξύ άλλων, ο Βλαντιμίρ Νταρίντα μίλησε για την σπουδαία εμπειρία της συμμετοχής του στο «μεγάλο ραντεβού», ενώ γύρισε και τον χρόνο πίσω, στο 2006, όταν είχε παρακολουθήσει αγώνα του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος στη διοργάνωση της Γερμανίας, ως φίλαθλος στην εξέδρα.

Παράλληλα, ο Τσέχος διεθνής χαφ μίλησε για την απόφασή του να ενταχθεί στον Άρη το 2023, αλλά και για το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του με τους Θεσσαλονικείς, το οποίο ήταν ιδιαιτέρως συγκινητικό.

Credits: Eurokinissi

«Το όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή»

-Πώς είναι να προετοιμάζεσαι και να συμμετέχεις σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο;

«Είναι κάτι που ονειρεύεται κάθε ποδοσφαιριστής. Φυσικά, προσπαθείς να προετοιμαστείς με τον ίδιο επαγγελματισμό και την ίδια συγκέντρωση όπως για κάθε άλλο παιχνίδι, αλλά βαθιά μέσα σου ξέρεις ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση στην οποία μπορείς να εκπροσωπήσεις τη χώρα σου. Είναι συναρπαστικό, αλλά ταυτόχρονα νιώθεις ένα μεγάλο αίσθημα ευθύνης».

-Η τελευταία φορά που η Τσεχία συμμετείχε σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν ακριβώς πριν 20 χρόνια, το 2006. Πώς έζησες την στιγμή που «σφραγίσατε» το εισιτήριο για το Μουντιάλ 2026, αλλά και την αντίδραση των οπαδών;

«Ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα και μια τεράστια πηγή χαράς. Η προκριματική φάση είναι ένα μακρύ ταξίδι με καλές αλλά και δύσκολες στιγμές, οπότε όταν επιτέλους εξασφαλίζεις τη θέση σου, φεύγει πολλή πίεση από τους ώμους σου. Χάρηκα ιδιαίτερα για όλη την ομάδα, το προπονητικό επιτελείο και τους φιλάθλους. Μπορούσες να νιώσεις πόσο πολύ ήθελε ο κόσμος να δει την Τσεχία ξανά στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

-Πώς θυμάσαι τη συμμετοχή της Τσεχίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006;

«Έχω υπέροχες αναμνήσεις από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006. Δεν το έβλεπα απλώς στην τηλεόραση, καθώς είχα την ευκαιρία να βρεθώ στη Γερμανία και να παρακολουθήσω από κοντά τον αγώνα της Τσεχίας εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών στο Γκελζενκίρχεν.

Θυμάμαι τη νίκη με 3-0, αλλά ακόμα περισσότερο από το αποτέλεσμα, θυμάμαι την ατμόσφαιρα. Το στάδιο ήταν γεμάτο, υπήρχαν Τσέχοι οπαδοί παντού, και ως μικρό αγόρι είχα μαγευτεί εντελώς από αυτό. Εκείνη τη στιγμή, είπα στον εαυτό μου ότι μια μέρα θα ήθελα πολύ να ζήσω κάτι τέτοιο ως παίκτης.

Γι’ αυτόν τον λόγο είμαι ιδιαίτερα περήφανος που καταφέραμε να βοηθήσουμε την Τσεχία να επιστρέψει στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για μένα προσωπικά, νιώθω σαν να κλείνει ένας κύκλος. Από το να είμαι ένα παιδί στις κερκίδες, στο να γίνω ένας παίκτης που έχει την ευκαιρία να βρίσκεται στη μεγαλύτερη σκηνή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Είναι κάτι που πραγματικά εκτιμώ βαθύτατα».

-Ποιος είναι ο στόχος που έχετε θέσει ως ομάδα για το τουρνουά;

«Δεν θέλουμε να κοιτάμε πολύ μακριά. Πρώτα, πρέπει να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα και στη συνέχεια να επικεντρωθούμε στην πρόκριση από τη φάση των ομίλων.

Σε ένα τέτοιο τουρνουά, οι μικρές λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά, και κάθε παιχνίδι είναι μια πρόκληση. Πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, αλλά σεβόμαστε και κάθε αντίπαλο.

Στόχος μας είναι να έχουμε τέτοια απόδοση, ώστε να μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι όταν τελειώσει το τουρνουά».

Credits: CTK

«Δεν μετάνιωσα ποτέ που πήγα στον Άρη»

-Μετά από πολλά χρόνια στη Γερμανία, τι ήταν εκείνο που σε έπεισε να ενταχθείς στον Άρη το 2023;

«Μετά από τόσα χρόνια στη Γερμανία, ένιωσα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για μια νέα πρόκληση. Όταν μίλησα με τους ανθρώπους του συλλόγου, ένιωσα αμέσως ότι με ήθελαν πραγματικά εκεί.

Ο Άρης είχε φιλοδοξίες, παθιασμένους οπαδούς και ένα συνολικό πρότζεκτ που ταίριαζε πολύ σε μένα. Ήθελα επίσης να ζήσω κάτι καινούργιο, να ανακαλύψω μια διαφορετική κουλτούρα και να παίξω σε ένα διαφορετικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Κοιτάζοντας πίσω, ήταν μια απόφαση για την οποία δεν μετάνιωσα ποτέ».

-Τι κρατάς από το κεφάλαιο «Άρης»; Υπάρχει κάτι που θα έκανες διαφορετικά;

«Αυτό που θα θυμάμαι περισσότερο είναι οι άνθρωποι και η ατμόσφαιρα γύρω από την ομάδα. Οι οπαδοί ήταν απίστευτοι από την πρώτη μέρα και πάντα ένιωθα τον σεβασμό και την υποστήριξή τους. Είχαμε ένα εξαιρετικό κλίμα στα αποδυτήρια, και η οικογένειά μου ένιωσε επίσης πολύ άνετα στη Θεσσαλονίκη.

Αν υπήρχε ένα πράγμα που θα άλλαζα, θα ήταν το να είχαμε φτάσει σε μία μεγάλη επιτυχία με τον σύλλογο. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Συνολικά, κοιτάζω πίσω στο πέρασμά μου από τον Άρη με μεγάλη ευγνωμοσύνη και πολύ θετικές αναμνήσεις».

Credits: Eurokinissi

«Ευγνώμων για τον τρόπο που με αποχαιρέτησαν οι οπαδοί»

-Στο τελευταίο σου παιχνίδι με τον Άρη, δέχθηκες standing ovation από τους οπαδούς και ήσουν εμφανώς συγκινημένος. Πώς βίωσες εκείνη την ημέρα;

«Ήταν μια πολύ συγκινητική μέρα. Όταν περνάς αρκετά χρόνια σε έναν σύλλογο, αναπτύσσεις έναν δεσμό όχι μόνο με την ομάδα, αλλά και με την πόλη και τους ανθρώπους γύρω από αυτήν. Σε τέτοιες στιγμές, σου έρχονται πολλές αναμνήσεις μαζεμένες.

Η αντίδραση των φιλάθλων σήμαινε πάρα πολλά για μένα, επειδή κάθε παίκτης ελπίζει να τον θυμούνται όχι μόνο για όσα έκανε στο γήπεδο, αλλά και για τον χαρακτήρα του ως άνθρωπος. Ένιωσα απίστευτα ευγνώμων για τον τρόπο με τον οποίο με αποχαιρέτησαν».

-Θα ήθελες κάποια στιγμή να επιστρέψεις στην Ελλάδα, ίσως ακόμα και από διαφορετικό πόστο;

«Είναι δύσκολο να πω σε αυτό το στάδιο. Αυτή τη στιγμή, η προσοχή μου είναι στραμμένη αποκλειστικά στην ποδοσφαιρική μου καριέρα και στις προκλήσεις που έχω μπροστά μου. Ωστόσο, η Ελλάδα και ο Άρης θα έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Η οικογένειά μου κι εγώ περάσαμε μια υπέροχη περίοδο της ζωής μας εκεί και γνωρίσαμε πολλούς σπουδαίους ανθρώπους στην πορεία. Αυτές είναι αναμνήσεις που δεν ξεχνάς ποτέ».