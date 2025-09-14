Ο Λορέν Μορόν μίλησε στο Ole.gr, μετά τη σημαντική νίκη του Άρη απέναντι στον Ατρόμητο (13/09, 1-2)! Σε μία συζήτηση, που δεν… έλειπε η «νέα εποχή», με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο!

Δηλώσεις στον Διονύση Καλαϊζή

Ο Άρης ξεκίνησε με το… δεξί τις υποχρεώσεις του στην «εποχή Μανόλο Χιμένεθ». Οι Θεσσαλονικείς αν και έμειναν πίσω στο σκορ απέναντι στον Ατρόμητο (13/09, 1-2) μπόρεσαν να τα φέρουν όλα «τούμπα»!

Ο άνθρωπος, που «χάρισε» τη νίκη ήταν ο… συνήθης ύποπτος. Ο Λορέν Μορόν, έκανε «σεφτέ» στη φετινή Stoiximan Super League.

Στο 56ο λεπτό, με προβολή από κοντά «άνοιξε» λογαριασμό στο φετινό πρωτάθλημα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, «πρωταγωνίστησε» και στην κάμερα του Ole.gr.

Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε για τη «νέα εποχή» του Άρη, για τον Μανόλο Χιμένεθ, ενώ αποθέωσε τους φίλους των «κιτρινόμαυρων», λέγοντας πως κάνουν «περήφανη την ομάδα τους»!

Την ίδια ώρα, ο 31χρονος επιθετικός ξεκαθάρισε πως δεν τον απασχολεί, που ο νέος προπονητής είναι από την πατρίδα του. Κι αυτό, γιατί τόνισε πως το πιο σημαντικό είναι να «δουλεύουν στην ίδια κατεύθυνση».

-Πόσο σημαντική ήταν αυτή η νίκη για εσάς;

«Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό για εμάς επειδή είχαμε μια περίεργη κατάσταση, με την αλλαγή προπονητή. Είμαι χαρούμενος για το σκορ, χαρούμενος για τους τρεις βαθμούς και δουλεύουμε για αυτή την πορεία».

-Ένας νέος προπονητής για εσένα, που είναι από την πατρίδα σου. Σε βοηθάει αυτό;

«Δεν με απασχολεί η εθνικότητα του προπονητή ή ενός συμπαίκτη, πρέπει να δουλέψουμε προς την ίδια κατεύθυνση και νομίζω ότι ο προπονητής έφτασε εδώ με πολλές προσδοκίες. Νομίζω ότι θα μας μάθει πολλά και είμαστε χαρούμενοι μαζί του και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η νίκη για την αρχή με τον νέο προπονητή».

-Τι συμβουλές σου έδωσε εσένα ο Μανόλο Χιμένεθ;

«Τον είχα συναντήσει και πριν στην Ισπανία και ήθελε από εμένα να δουλεύω, επειδή η δουλειά είναι πολύ σημαντική. Όχι μόνο για μένα, αλλά και για την ομάδα και πάντα ήθελε να δουλεύεις για την ομάδα».

-Το πρώτο σου γκολ φέτος για το πρωτάθλημα. Πιστεύεις θα μπορέσεις να βγεις πρώτος σκόρερ;

«Δεν ξέρω, θα προσπαθήσω, θα προσπαθήσω, ήμουν τυχερός σήμερα. Μπόρεσα να βάλω ένα γκολ και είμαι χαρούμενος γι’ αυτό επειδή η ομάδα κέρδισε σήμερα».

-Ένα σχόλιο για τον κόσμο του Άρη, που ήταν σήμερα εδώ.

«Ναι, είναι πάντα μαζί μας. Επίσης, η ομάδα είναι περήφανη γι’ αυτούς, επειδή σε κάθε παιχνίδι είναι μαζί μας».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Λορέν Μορόν: