Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος κατέβασε… ρολό κόντρα στην Ιταλία και ύψωσε «γαλανόλευκο» τείχος.

Εθνική ομάδα για χρυσό και Παναγιώτης Τζωρτζάτος για… φίλημα. Κάπου εκεί εμπλέκεται και η Εθνική Ιταλίας για να… δέσει το γλυκό.

Η ελληνική υδατοσφαίριση εξακολουθεί – με αξιοσημείωτη συνέπεια – να δίνει λόγους στην πατρίδα να κοκορεύονται γι’ αυτήν. Τα παλικάρια του Θοδωρή Βλάχου πήγαν στην Αυστραλία και το Παγκόσμιο Κύπελλο για να κάνουν το… κομμάτι τους και έφτασαν να παλεύουν για την πρωτιά και το μετάλλιο στο Σίδνεϊ, κόντρα στην Ουγγαρία του Ζάλανκι και των υπολοίπων το πρωί της Κυριακής (26/7).

Κι αυτό συνέβη ξεπερνώντας την αντίσταση αρχικά του Μαυροβουνίου και στη συνέχεια της σκληροτράχηλης Ιταλίας, της οποίας η «Επίσημη Πετυχημένη» της έχει πάρει τον… αέρα τους τελευταίους μήνες (την κέρδισε για τρίτη φορά μέσα στη χρονιά). Και πως να μη συμβεί αυτό, βλέποντας τον Παναγιώτης Τζωρτζάτο κάτω από τα δοκάρια;

Ο Έλληνας γκολκίπερ αποτέλεσε την απάντηση σε κάθε ιταλική φιλοδοξία. Βράχος και κέρβερος μαζί για να κρατήσει τη «σετεμπέλο» σε μονοψήφιο αριθμό τερμάτων (10-9 τελικό σκορ) και φυσικά να αναδειχθεί κορυφαίος του αγώνα. Βέβαια δεν ήταν η πρώτη φορά που έκανε ο Τζωρτζάτος ματσάρα κόντρα στην Ιταλία. Κάθε άλλο.

Τέτοιες περίπου μέρες πέρυσι, ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος έπιασε σχεδόν πάλι τα πάντα απέναντι στους γείτονες, έχοντας 16 αποκρούσεις σε 27 ιταλικά σουτ που πήγαν εντός εστίας (59%), στον θρίαμβο (17-11) της ελληνικής ομάδας στον δρόμο για ένα ακόμα μετάλλιο.

Όπως τότε έτσι και τώρα, ο Θοδωρής Βλάχος είχε αφήσει εκτός τουρνουά τον Μάνο Ζερδεβά με τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο να αποδεικνύει γιατί μπορούν να αισθάνονται ασφάλεια και με εκείνον κάτω από τα δοκάρια σε γαλανόλευκη και Ολυμπιακό.

Υπενθυμίζεται πως ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος είχε πάρει – μέσω συγκυριών αφού ο Νο1 τότε Ζερδεβάς τραυματίστηκε στο χέρι – την ευκαιρία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2022 στη Βουδαπέστη, όταν ξαφνικά βρέθηκε υπερασπιστής των γκολπόστ στα προημιτελικά με τους Αμερικανούς.

Σε εκείνο του τουρνουά οι αντιαθλητικοί Ιταλοί είχαν βγάλει εκτός ρυθμού και παιχνιδιού την Εθνική ομάδα στα ημιτελικά όμως από εκεί και πέρα (είχε έρθει το χάλκινο τότε με σπουδαία εμφάνιση κόντρα στην Κροατία), βλέπουν «γαλανόλευκη» και Τζωρτζάτο και… λυγίζουν.