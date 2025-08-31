Με τα καλύτερα λόγια μίλησε στην κάμερα των Betarades ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης για τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.

Η ιστορική σημασία της αναμέτρησης της Κύπρου με την Ελλάδα το Σάββατο το απόγευμα (30/8) στο γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, δεν ήταν το μοναδικό κέρδος για την Εθνική ομάδα και τον Βασίλη Σπανούλη. Με τον Αλέκανδρο Σαμοντούροβ να αποτελεί το πιο σημαντικό, αγωνιστικά.

Ο Έλληνας τεχνικός έκανε ροτέιστον ενόψει της απαιτητικής συνέχειας, δίνοντας μεγάλο χώρο και χρόνο συμμετοχής σε παιδιά που έρχονται από πίσω. Όπως είναι ο Αλέαξανδρος Σαμοντούροβ.

Ο νεαρός διεθνής του Παναθηναϊκού, ανήμερα της ονομαστικής του εορτής, δεν πήρε απλά το βάπτισμα του πυρός από τον «Kill Bill» αλλά έμεινε και περισσότερο από κάθε άλλον στον αγωνιστικό χώρο (26’38”) με 12 πόντους και 8 ριμπάουντ.

‘Όπως ήταν λογικό και σε ένα παιχνίδι με τόσο μεγάλη διαφορά δυναμικότητας, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ είχε την τιμητική του. Άπαντες από το «στρατόπεδο» της «γαλανόλευκης», του έδιναν αρκετές συμβουλές κατά τη διάρκεια αγώνα ενώ μετά το άκουσμα της… χοντρής κυρίας, ακολούθησε κάτι σαν φατούρο από τους συμπαίκτες του.

Οι Έλληνες διεθνείς έβαλαν στο κέντρο του κύκλου τον «Σάμο», που φλέρταρε με το double double ακόμα δεν συστήθηκε στον κόσμο των Εθνικών ομάδων και τον… καλωσόρισαν με τον δικό τους τρόπο.

Γιατί τα… πήρε ο Σπανούλης με (προβοκατόρικη) ερώτηση Γεωργιανού δημοσιογράφου; Μίνι εκνευρισμός υπήρξε στο τέλος της συνέντευξης Τύπου του Βασίλη Σπανούλη, μετά από ερώτηση Γεωργιανού δημοσιογράφου.

Ανάμεσα σε εκείνους ήταν και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, που έχει πάρει τον Σαμοντούροβ υπό την προστασία του τα τελευταία χρόνια στο ΟΑΚΑ. Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ που έδωσε ανάσες σε παίκτες που αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη επιβάρυνση τις επόμενες ημέρες, ρωτήθηκε από τους Betarades αναφορικά με τον Σαμοντούροβ, τον οποίο χαρακτήρισε… «μικρό αδερφό».

Μεταξύ άλλων δεν έκρυψε την μεγάλη επιθυμία για διάκριση αυτού του συνόλου και γιατί όχι, ένα μετάλλιο. Αναλυτικότερα τα λεγόμενα του «Κάλα» που δεν ξέχασε – με τον τρόπο του – και τον Παναθηναϊϊκό.