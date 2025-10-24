Πώς σχολίασε ο Γουένιεν Γκέιμπριελ στο Ole τη μεταγραφή του Σπένσερ Ντίνγουιντι στην Μπάγερν Μονάχου, αλλά και το δικό του «μπέρδεμα» στο ΟΑΚΑ, στο ματς με τον Παναθηναϊκό.

Αποστολή στο Μόναχο: Μάνος Φυρογένης

Ο Γουένιεν Γκέιμπριελ μίλησε στο Ole.gr και τους Betarades, λίγο πριν από την αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου με τον Ολυμπιακό (24/10, 21:45), για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Όπως είναι λογικό, οι Βαυαροί κινούνται σε «ρυθμούς» Σπένσερ Ντίνγουιντι, καθώς την Πέμπτη (23/10) ανακοίνωσαν την απόκτηση του έμπειρου Αμερικανού γκαρντ.

Ο Ντίνγουιντι «συνδέθηκε» και με τον Ολυμπιακό, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr, είχε ήδη υπογράψει στην Μπάγερν, μία ημέρα πριν την ανακοίνωσή του από τη γερμανική ομάδα. Όταν δηλαδή, εμφανίστηκαν τα σενάρια περί ενδιαφέροντος των Πειραιωτών.

Ο Ντίνγουιντι δεν υπέγραψε την Πέμπτη στην Μπάγερν, αλλά νωρίτερα: Ποιος ο άνθρωπος-κλειδί (video) Το background της υπόθεσης του Σπένσερ Ντίνγουιντι, που υπέγραψε στην Μπάγερν, ακριβώς όταν όλοι έλεγαν πως ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο κόλπο της απόκτησής του.

Πρόκειται για μία κίνηση-έκπληξη από την Μπάγερν, για την οποία φαίνεται πως δεν είχαν ιδέα ούτε οι παίκτες της, όπως τόνισε στο Ole.gr ο Γουένιεν Γκέιμπριελ.

«Το μάθαμε μόλις χθες (23/10) για τον Ντίνγουιντι. Οπότε δεν έχω έρθει ακόμα σε επαφή μαζί του.

Έγιναν όλα πολύ γρήγορα, δεν ήξερα, δεν είχα ιδέα ότι ετοιμαζόταν να έρθει εδώ.

Την ίδια μέρα, χθες, νομίζω πως είδα κάτι που έλεγε ότι υπέγραψε στον Ολυμπιακό. Δεν ήξερα».

Παράλληλα, ο 28χρονος σέντερ της βαυαρικής ομάδας, αναφέρθηκε και στο… ιδιαίτερο περιστατικό που έλαβε χώρα στο ΟΑΚΑ, στην πρεμιέρα της Euroleague, όταν η Μπάγερν αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό.

Τότε που ο Γκέμπριελ μπερδεύτηκε και έσπευσε να συμμετάσχει στον κύκλο και να φωνάξει μαζί με τους πρώην συμπαίκτες, αλλά νυν αντιπάλους του, στην πλευρά των «πρασίνων».

«Ήταν θέμα συνήθειας, ειλικρινά. Ήταν το πρώτο παιχνίδι της σεζόν και αυτό μου βγήκε φυσικά.

Γύρισα γρήγορα, άκουσα κάποιον να λέει κάτι και νόμιζα πως είχα αργήσει για το καθιερωμένο τελετουργικό. Και μετά κατάλαβα ότι ήμουν στη λάθος μεριά».