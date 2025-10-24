Το background της υπόθεσης του Σπένσερ Ντίνγουιντι, που υπέγραψε στην Μπάγερν, ακριβώς όταν όλοι έλεγαν πως ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο κόλπο της απόκτησής του.

Ο Σπένσερ Ντίνγουιντι, που κατέληξε στην Μπάγερν, συνδέθηκε έντονα με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν ήταν και το μοναδικό όνομα τις τελευταίες ώρες.

Έως ότου ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήρε θέση για το κομμάτι των μεταγραφών.

Ο Ντίνγουιντι, όμως, μαζί με τον Μπάτλερ, ήταν εκείνα που έκαναν το μεγαλύτερο «γκελ» στον κόσμο των Πειραιωτών.

Τι είπε ο Μπαρτζώκας για όσα ονόματα έχουν ακουστεί και αν έχει ζητήσει κάποιον; Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στο ζήτημα των μεταγραφών, με αφορμή τα ονόματα που ήρθαν στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα.

«Δεν έχω ζητήσει τίποτα. Θα ήθελα να σας πω ότι με βάση αυτά που διαβάζω από την αρχή του καλοκαιριού, πιστεύω ένα 5% από όλες τις μεταγραφές που έκανε ο Ολυμπιακός είχαν βάση με πραγματικό ενδιαφέρον από εμάς. Θα καλούσα τον κόσμο να είναι λίγο πιο σκεπτικός όταν διαβάζει ότι ο Ολυμπιακός έχει κλείσει έναν παίκτη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Λίγες ώρες αργότερα, μετά από αυτήν τη δήλωση, ο Σπένσερ Ντίνγουιντι ανακοινώθηκε από την Μπάγερν Μονάχου, το απόγευμα της Πέμπτης (23/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr, όμως, η υπόθεση είχε «κλείσει» από την προηγούμενη ημέρα, δηλαδή ακριβώς τότε που τα σενάρια για τον Ολυμπιακό είχαν «φουντώσει»!

𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄, 𝐒𝐏𝐄𝐍𝐂𝐄𝐑 𝐃𝐈𝐍𝐖𝐈𝐃𝐃𝐈𝐄 👋



Aus der NBA nach München: Wir verpflichten Spencer Dinwiddie: https://t.co/p8vn9D3FWf@freelanceDE wünscht viel Erfolg im neuen Job.#FCBB #Kaderupdate — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) October 23, 2025

Η αλήθεια είναι πως ο Ντίνγουιντι από την Τετάρτη (22/10) δεν είχε απλώς συμφωνήσει με την Μπάγερν Μονάχου, αλλά είχε υπογράψει και βρισκόταν σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων! Προφανώς, η πρόταση των Βαυαρών είχε γίνει ακόμα πιο νωρίς και είχε καλύψει τα «θέλω» του.

Καθοριστικός στη συγκεκριμένη μετακίνηση ήταν ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, Γκόρντον Χέρμπερτ. Οι δύο τους συνυπήρξαν στο NBA, όταν ο Σπένσερ Ντίνγουιντι αγωνιζόταν στους Μπρούκλιν Νετς και ο Γκόρντον Χέρμπερτ ήταν σύμβουλος της ομάδας.

Άλλωστε, η Μπάγερν Μονάχου παραδοσιακά αποτελεί «πόλο έλξης» για μεγάλα ονόματα, όπως ο Ντέρικ Γουίλιαμς ή ο Σερτζ Ιμπάκα. Ακόμα και στις ΗΠΑ την ξέρουν, όχι μόνο για τον Ιμπάκα, αλλά και για την πόλη, τον οργανισμό και ειδικά, τον προπονητή και το τιμ του.