Μία συνέντευξη γεμάτη αποκαλύψεις με ελληνικό ενδιαφέρον και όχι μόνο, παραχώρησε ο General Manager της Βαλένθια στους Betarades.

Αποστολή στην Ισπανία: Μάνος Φυρογένης

Μετά από ένα ασταθές ξεκίνημα στην Ευρωλίγκα με πολλά πάνω και κάτω, αδιαμφησβήτητη ποιότητα επιθετικά αλλά και ζητήματα προς επίλυση αμυντικά, ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Ισπανία για την 5η στροφή της κορυφαίας διοργάνωσης στη «γηραιά ήπειρο». Πρώτη στάση η Βαλένθια.

Εκεί που οι «ερυθρόλευκοι» παρουσίασαν δύο πρόσωπα και από την απογοήτευση, το γύρισαν στην αντίδραση που ολοκληρώθηκε με την μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της διοργάνωσης από το -28 (από το 2007 και έπειτα).

Πριν το τζάμπολ του αγώνα αλλά και το «καυτό» ζήτημα που προέκυψε με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, υπήρξε κάποιος χρόνος για μια μπασκετοκουβέντα διαφορετική από τις άλλες.

Για τη Βαλένθια που κατά τον Μπόγκνταν Κάραϊσιτς (πρώην βοηθό του Ομπράντοβιτς και τεχνικό του Άρη) σε όσα είπε στους Euroinsiders αλλά και για αρκετό κόσμο ακόμα, αποτελεί το ιδανικό παράδειγμα προς μίμηση.

Μία ομάδα που ανεβοκατέβαινε σε EuroCup και Euroleague – και φαντάζει πλέον για πολλούς και διαφορετικούς λόγους ως grande φαβορί για την απόκτηση άδειας ως franchise της Euroleague – κέρδισε το χειροκρότημα από την μπασκετική Ευρώπη με το μπάσκετ που έπαιξε τη σεζόν 2025-26, σημειώνοντας την κορυφαία σεζόν της ιστορίας της. Αυτή όμως ήταν η κορυφή του παγόβουνου και η κατάληξη μιας προσπάθειας χρόνων. Αλλά και του οράματος του Χουάν Ροτς, όπως τόνισε ξανά και ξανά στη συνέντευξή του στους Betarades ο GM της Βαλένθια.

Ένα όραμα που στεγάζεται σε μία Basket City ή έστω γειτονιά, η οποία φιλοδοξεί να διοργανώσει κάποιο από τα επόμενα Final Four της Euroleague αλλά δεν περνά και απόκλειστικά από τα χέρια της μπασκετικής ομάδας. Κάθε άλλο μιας και η περιφέρεια/δήμος/κυβέρνηση είναι αυτά που βάζουν κάτω τα οικονομικά. Και για την ώρα, παρά τα όσα έχουν ακουστεί, μην βιαστείτε να κλείσετε εισιτήρια για Βαλένθια ενόψει Final Four 2028.

Ο Λουίς Αρμπαλέχο, πρώην σκάουτερ των Γιούτα Τζαζ «χτίζει» αγωνιστικά τους πορτοκαλί εδώ και 4 καλοκαίρια. Σε ένα οργανόγραμμα με ξεκάθαρους και διακριτούς ρόλους όπου όλοι βρίσκονται στην ίδια σελίδα όπως είπε, προέχει το πλάνο. Και η πιστή ακολουθία σε αυτό που «χαράζει» ο διοικητικός ηγέτης. Ο εναρμονισμός με αυτήν την πολιτική. Το οποίο δεν πρέπει να μεταβάλλεται από σεζόν σε σεζόν ανάλογα με τα αποτέλεσματα και τον πήχη.

Ο Μοντέρο είχε διαλέξει Ολυμπιακό από τον Φλεβάρη Ουσιαστικά ο Γιαν Μοντέρο δεν βγήκε ποτέ στην αγορά, όπως αποκάλυψαν οι Betarades από την Ισπανία και μετά από συνέντευξη με τον GM της Βαλένθια.

Η Βαλένθια που ανέβασε το μπάτζετ της σε σχέση με πέρυσι αλλά παραμένει ακόμα χαμηλά με όρους Euroleague, δεν λειτουργεί όπως οι «αιώνιοι» στην Ελλάδα. Δεν «τρελάθηκε» να κρατήσει τους πρωταγωνιστές της (Μοντέρο, Μπαντιό, Κι, Πραντίγια, Πέδρο Μαρτίνεθ, Ντάριους Τόμπσον) για να μην εναντιωθεί ο κόσμος της. Όλες οι κινήσεις της ήταν σε λογικά πλαίσια, όπως είπε στην μόλις δεύτερη φετινή συνέντευξή του παρά τα πολλά αιτήματα. Κι αυτή ήταν στους Betarades.

«Η Βαλένθια και ο Χουάν Ροτς έχουν την οικονομική άνεση για μπάτζετ ακόμα και 70 εκατομμυρίων αλλά…»

«Έχουμε έναν απίθανο ιδιοκτήτη, τον Χουάν Ροτς. Είναι απίθανα αυτά που έχει κάνει για την ομάδα τα τελευταία 40 χρόνια. Χωρίς αυτόν τίποτα δεν θα είχε συμβεί. Η Βαλένθια στο Final Four και Χ2 πρωταθλήτρια Ισπανίας τα τελευταία δέκα χρόνια, όλα τα παραπάνω μέσα από ένα επιχειρηματικό σχέδιο.

Επίσης έχουμε έναν τρομερό CEO, τον Ένρικ Καρμπονέλ ο οποίος είναι πλέον νέος Γενικός Διευθυντής και Μέλος του ΔΣ της εταιρίας με τα σουπερμάσκετ (Mercadona) με πάνω από 1600 καταστήματα.

Έχουμε φτιάξει μία πολύ ωραία ομάδα άνω των 100 ατόμων που δουλεύουμε όλοι στην ίδια γραμμή. Με την ίδια φιλοσοφία, ανθρωπιά και work ethic. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να περιβάλλεσαι από ανθρώπους με τους οποίους βρίσκεται στην ίδια σελίδα. Όσοι ηγούνται και έχουν διευθυντικές θέσεις, είναι πολύ αξιόπιστα άτομα.

Για εμάς το πιο σημαντικό είναι να υπογράφουμε καλούς χαρακτήρες και να έχουμε μία σωστή νοοτροπία. Προσπαθούμε να συνδυάσουμε τους νέους με τους βετεράνους, να παίξουμε γρήγορα. Να χτυπήσουμε στα πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσης με PnR, πιέζοντας στο επιθετικό ριμπάουντ. Κι άλλοι στην Ευρώπη επιχειρούν να κάνουν το ίδιο αλλά η Βαλένθια δεν είναι μόνο αυτό. Δεν έτυχε, έχει να κάνει με τις μικρές λεπτομέρειες που συναντά κανείς σε όλο το οργανόγραμμα του κλαμπ και αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας μας.

Έχει να κάνει με το όραμα του Χουάν Ροτς. Όχι όμως τωρινό, ούτε πριν από 10 χρόνια. Όλα αυτά τα είχε σχεδιάσει και τα είχε οραματιστεί 20, 30, 40 χρόνια πίσω. Όπως και με την εταιρία του. Έχτισε μία αρένα 400 εκατ. αλλά δεν τρελαίνεται με το μπάτζετ. Ναι έχουμε το τρίτο μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ισπανία μετά από τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα αλλά στην Ευρώπη βρισκόμαστε στην 11η ή τη 12η θέση. Προφανώς μπορεί να ξοδέψει 50, 60, 70 εκατομμύρια για το μπάτζετ, μπορεί να προσφέρει ό,τι θέλει. Έχει αυτήν την οικονομική άνεση. Όμως τα πάντα τόσο στη ζωή του όσο και στην επιχείρησή του, θέλει να τα κάνει βήμα-βήμα.

Εξασφαλίσαμε τη διοργάνωση δύο Κυπέλλων Ισπανίας (Copa Del Rey), δύο συνεχόμενα για πρώτη φορά στην ιστορία. Έχτισε την αρένα, έφτιαξε τις ακαδημίες και τους χώρους άθλησης αυτών. Ξόδεψε 18 εκατ. για αυτές, μερικά χρόνια πίσω. Και τώρα έχουμε πολλούς πόρους που παίρνουμε πίσω κάθε μέρα. Αυτό είναι το κλειδί.

Προφανώς φέτος υπογράψαμε τον Τι Τζέι Σορτς που είναι ένας σταρ ή φέραμε τον Άρμονι Μπρουκς. Ανανεώσαμε τη συνεργασία μας με τον Κάμερον Τέιλορ αλλά πάντα προσπαθούμε να έχουμε μία ισορροπία στο τραπέζι με τον Μάριο Σαν-Σουπέρι, τον Καρντένας, τον Κορμπαλάν, με όλους τους νέους. Όπως κάναμε με τον Μπάντιο που ήρθε από τη Μανρέσα πριν από δύο χρόνια ή με τον Μοντέρο (Ανδόρα), οι οποίοι βρίσκονταν τότε στη θέση τους.

Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Να προσπαθούμε να ισορροπούμε με καλούς παίκτες από την Ισπανία, γιατί τους χρειαζόμαστε και λόγω κανονισμών και περιορισμών στην ACB. Αλλά πιστεύουμε πραγματικά σε αυτούς, δεν το κάνουμε μόνο για τους κανονισμούς.

Αυτούς σε συνδυασμό με περιορισμένο αριθμό σταρ-παικτών, που είναι από μόνοι τους σταρ ως προσωπικότητες γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι σημαντικό και για τον κόσμο. Το ίδιο και με τους παίκτες που μεγαλώνουν. Όλοι αυτοί μπορεί να είναι ο νέος Μοντέρο και ο νέος Μπαντιό σε 2-3 χρόνια.»

Ποιον παίκτη από τον Παναθηναϊκό προσπάθησε να πάρει το καλοκαίρι η Βαλένθια πλην Τι Τζέι Σορτς; Το ίδιο δρομολόγιο που ακολούθησε ο Τι Τζέι Σορτς, υπήρξε περίπτωση το καλοκαίρι να ακολουθήσει κι άλλος παίκτης του Παναθηναϊκού.

«Προσπαθήσαμε να τους κρατήσουμε όλους αλλά Ολυμπιακός & Παναθηναϊκός προσφέρουν εξωφρενικά συμβόλαια»

Αναφορικά με τις καλοκαιρινές αποχωρήσεις και κατά πόσον προσπάθησε η Βαλένθια να κρατήσει τους παίκτες εκείνους που την οδήγησαν στην πιο επιτυχημένη σεζόν της ιστορίας της, ο GM της ομάδας ανέφερε πως… «Προσπαθήσαμε να τους κρατήσουμε όλους αλλά χωρίς να κάνουμε τρελά πράγματα. Κρατήσαμε τον Κάμερον Τέιλορ, επεκτείναμε στη συνεργασία μας με τον Νέιτ Ρίβερς, έχουμε παίκτες που έχουν έναν ακόμα χρόνο στο συμβόλαιό τους όπως ο Νιλ Σακό, ο Άλβαρο Κάρντενας ή ο Χοσέ Πουέρτο…

Και προσπαθήσαμε να κρατήσουμε κάποιους παίκτες. Για παράδειγμα, όχι τον Μοντέρο, προσφέροντάς του ένα εξωφρενικό συμβόλαιο, ούτε τον Μπράνκο Μπαντιό, καθώς ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, για τα δικά μας δεδομένα, προσφέρουν εξωφρενικά συμβόλαια.

Αλλά ναι, για παίκτες με μικρότερα νούμερα, όπως ο Χάιμε Πραντίγια ή ο Μπράξτον Κί, προσπαθήσαμε να τους κρατήσουμε. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, η Φενέρμπαχτσε ή η Ρεάλ Μαδρίτης πίεζαν πολύ. Εμείς ανεβάσαμε την προσφορά μας, ξανά και ξανά, μέχρι που τελικά σταματήσαμε.

Προσπαθήσαμε να το κάνουμε. Για εμάς είναι σημαντικό να κρατάμε τους παίκτες μας, αλλά χωρίς να κάνουμε υπερβολές. Δεν θέλουμε να ξεπερνάμε τα οικονομικά όρια.

Έχουμε μεγαλύτερο μπάτζετ σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Θα ανακοινώσουμε τα νούμερα τον Δεκέμβριο. Ο διευθύνων σύμβουλος (CEO) έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τα Μέσα Ενημέρωσης, στην οποία θα μιλήσει για τα οικονομικά στοιχεία.

Έχουμε μεγαλύτερο μπάτζετ, αλλά πουλήσαμε επίσης πολλούς παίκτες. Έχουμε εισπράξει 5,4 εκατομμύρια από ρήτρες αποδέσμευσης (buy-outs). Είναι εντυπωσιακό ποσό, το μεγαλύτερο στην ιστορία μας νομίζω.

Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε ορισμένους παίκτες, αλλά με λογικές κινήσεις και χωρίς υπερβολές, όπως κάνουμε σε όλα τα θέματα σε αυτόν τον σύλλογο.

Το ίδιο ισχύει και για τον προπονητή. Προσπαθήσαμε να τον κρατήσουμε, αλλά εκείνος αποφάσισε να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η προσφορά ήταν εξαιρετική, με διάρκεια τριών ετών, και σεβόμαστε την απόφασή του.»

«Η αποχώρηση του Πέδρο με ‘πόνεσε’ περισσότερο απ’ όλες»

Σε ερώτηση που του έγινε αναφορικά με το ποια αποχώρηση ήταν εκείνη που τον «πόνεσε» περισσότερο, ο GM της Βαλένθια δεν άργησε να απαντήσει…

«Του προπονητή. Ναι, ίσως για τους φιλάθλους και για το γενικότερο κλίμα στην ομάδα, γιατί είναι απλό: έχεις 15 παίκτες, αλλά μόνο έναν προπονητή. Είναι πιο εύκολο να αντικαταστήσεις έναν PF, έναν C ή έναν SF, παρά τον βασικό σου προπονητή.

Ίσως, λοιπόν, η μεγαλύτερη απώλεια από πλευράς επιρροής στην ομάδα να ήταν αυτή του προπονητή. Ωστόσο, έχουμε έναν εξαιρετικό προπονητή. Ήταν βοηθός του για δύο χρόνια, είναι από τη Βαλένθια και έχει την ίδια φιλοσοφία.

Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τον Πέδρο, όπως όλοι γνωρίζουν. Το γνωρίζει και ο Τσάβι. Όμως, όταν εκείνος αποφάσισε να πάει στη Μαδρίτη, είχαμε ήδη στο τραπέζι το όνομα του Τσάβι Αλμπέρτ. Συζητήσαμε την επιλογή με τον Ενρίκ και τον Χουάν Ρoτς και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε μαζί του.»

«Ο ατζέντης του Μοντέρο μας είπε από τον Φλεβάρη για τον Ολυμπιακό»

Στη συνέχεια η συζήτηση απέκτησε και ελληνικό ενδιαφέρον, με τον Λουίς Αλμπαρέχο να αποκαλύπτει στους Betarades πως είχε καταλάβει ότι θα έχανε τον Γιαν Μοντέρο, λόγω Ολυμπιακού, πολλούς μήνες πίσω. Σε μια συνθήκη, όπως και σε εκείνη του Μπαντιό που είχε λιγότερο χρόνο η ομάδα να αντιδράσει, που δεν μπορούσε να κάνει η Βαλένθια κάτι παραπάνω για να τους κρατήσει στο έμψυχο δυναμικό της.

«Δεν νομίζω ότι μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι άλλο γιατί είχε ακόμη δύο χρόνια συμβόλαιο μαζί μας. Τον αποκτήσαμε και στη συνέχεια ανανεώσαμε το συμβόλαιό του. Αν θυμάμαι καλά κάπου στα τέλη τουΦεβρουαρίου ο ατζέντης του μάς ενημέρωσε ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφερόταν για εκείνον.

Τότε αρχίσαμε να συζητάμε για εξωφρενικά ποσά και του είπα: ‘Άκου, αυτό είναι αδύνατο για εμάς’. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε, αλλά δεν θέλουμε, γιατί, προφανώς, ο Χουάν Ροτς έχει τη δυνατότητα να προσφέρει αυτά τα χρήματα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Mercadona είχε κέρδη 2 δισεκατομμυρίων ευρώ την περασμένη χρονιά. Επομένως, έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Αλλά αυτή δεν είναι η φιλοσοφία του συλλόγου.

Από τον Απρίλιο γνωρίζαμε πλέον ότι ο Γιαν Μοντέρο θα ολοκλήρωνε τη σεζόν μαζί μας και στη συνέχεια θα πήγαινε στον Ολυμπιακό. Για εμάς, αυτή ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη.

Τον ευχαριστούμε για όλα. Σήμερα, ο κόσμος θα τον χειροκροτήσει θερμά, γιατί έκανε εξαιρετική δουλειά κατά τη διάρκεια της σεζόν. Είναι καλό παιδί, μεγάλωσε μαζί μας και αυτό είναι όλο. Ίσως το ίδιο να συμβεί και με τον Μάριο ή τον Ομάρι Μουρ ή με άλλους παίκτες. Γνωρίζουμε ποια είναι αυτή τη στιγμή η θέση μας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ίσως στο μέλλον να βρισκόμαστε στο Final Four και να προσπαθούμε να κρατήσουμε τους παίκτες μας προσφέροντάς τους μεγαλύτερα συμβόλαια. Ή, αντίθετα, ίσως στο μέλλον να βρισκόμαστε σε λίγο χαμηλότερο επίπεδο, επειδή ο ιδιοκτήτης θα αποφασίσει να διαθέσει μικρότερο μπάτζετ.

Εμείς προσπαθούμε κάθε φορά να προσαρμοζόμαστε στα οικονομικά δεδομένα μας, στους στόχους μας και στη φιλοσοφία που ακολουθούμε τη συγκεκριμένη περίοδο.

Στην περίπτωση του Μοντέρο, για παράδειγμα, αλλά και του Μπράνκου Μπαντιό, η κατάσταση ήταν κάπως δύσκολη. Στην περίπτωση του Μπαντιό, τα πράγματα έγιναν προς το τέλος, μετά τα πλέι οφ απέναντι στον Παναθηναϊκό, και είχαμε λιγότερο χρόνο για να αντιδράσουμε. Αλλά, τελικά, η κατάληξη ήταν η ίδια. Μια εξαιρετική προσφορά τριετούς διάρκειας.»

Αποκαλύψεις για Τι Τζέι Σορτς και Νίκο Ρογκαβόπουλο

Το κενό – γνωστό από καιρό – που θα άνοιγε με την αποχώρηση του Γιαν Μοντέρο, έπρεπε να καλυφθεί με παίκτη εγνωσμένης αξίας. Και αυτός ήταν ο Τι Τζέι Σορτς με τον Λουίς Αλμπαρέχο να αποκαλύπτει πτυχές πίσω από την μετακίνησή του στη Βαλένθια…

«Κατά τη διάρκεια της σεζόν, αρχίσαμε να μιλάμε με τον ατζέντη του όταν εκείνος ήταν λίγο δυσαρεστημένος με την κατάστασή στον Παναθηναϊκό, ιδιαίτερα προς το τέλος της σεζόν, στα playoffs, με τα λόγια του Αταμάν. Εκείνη τη στιγμή είπαμε πως μας αρέσει ο Τι Τζέι, αλλά όχι αυτός ο Tι Τζέι. O Tι Τζέι της Παρί. Και είμασταν διατεθειμένοι να κάνουμε μια προσπάθεια, αν και εκείνοι δεν ήταν ευχαριστημένοι μαζί του ή αν ήθελαν να πάρουν στη θέση του τον Σιλβέν Φρανσίσκο ή κάτι τέτοιο.»

Και όταν ολοκληρώσαμε την παρουσία μας στο Final Four και εκείνοι τις εγχώριες διοργανώσεις στην Ελλάδα, είχαμε καταλήξει ήδη σε συμφωνία. Στη συνέχεια, θα συζητούσε με τον Παναθηναϊκό για το συμβόλαιό του και τις οικονομικές του απολαβές, αλλά όλα έγιναν εύκολα. Είχα πολύ καλή σχέση με τον Νίκο Παππά, τον γενικό διευθυντή και όλα κύλησαν ομαλά.

Ήταν εύκολο τόσο για τον Τι Τζέι Σορτς όσο και για τον Μπρανκού Μπαντιό. Είδε θετικά την προοπτική της Βαλένθια επειδή του άρεσε αυτό το είδος μπάσκετ. Είναι το στιλ παιχνιδιού που ακολούθησε με τον Τόμας Ισάλο ο οποίος βρίσκεται τώρα στο NBA, στους Μέμφις Γκρίζλις.

Ο βοηθός προπονητή μας την περασμένη σεζόν, ο οποίος βρίσκεται τώρα στους Chivas Jets στην Ιαπωνία, ήταν βοηθός προπονητή και στην Παρί και μας βοήθησε κάπως σε εκείνες τις συζητήσεις μαζί του.

Βέβαια όταν ο Πέδρο αποφάσισε να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης, υπήρξε ένα μικρό σοκ για περίπου 24 ώρες. Ωστόσο, ο Τι Τζέι κατάλαβε ότι ο Τσάβι Αλμπέρτ μπορεί να προσφέρει το ίδιο πράγμα, ότι ο σύλλογος παραμένει ο ίδιος, όλα παραμένουν ίδια. Και ναι, ο προπονητής είναι σημαντικός, αλλά εμείς προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ίδια φιλοσοφία, την ίδια νοοτροπία, ώστε για εκείνον τα πράγματα να μπορούν να είναι όπως πριν. Και είπε ‘ναι, κανένα πρόβλημα’».

Βέβαια ο Τι Τζέι Σορτς δεν ήταν ο μόνος παίκτης που θα μπορούσε να έκανε το περασμένο καλοκαίρι το δρομολόγιο Αθήνα-Βαλένθια. Στο στόχαστρο της ομάδας μπήκε και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βλέποντας τόσο ο ίδιος όσο και οι «πορτοκαλί» τους πράσινους να γεμίζουν με παίκτες στη θέση του.

Παρόλα αυτά η επιθυμία του Παναθηναϊκού αλλά και του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να κρατήσουν τον «Ρόγκα» στην ομάδα, δεν προχώρησε τη συγκεκριμένη υπόθεση αν και υπήρξαν συζητήσεις.

«Έχει τον ίδιο ατζέντη, τον Νίκο Σπανό, με τον Tι Τζέι Σορτς. Και ναι, είχαμε συζητήσεις, αλλά τελικά, ο Παναθηναϊκός ήθελε να τον κρατήσει και εμείς δεν μπαίνουμε σε μάχες, δεν επιμένουμε υπερβολικά, ούτε για τον Ρογκαβόπουλο ούτε για οποιονδήποτε άλλο παίκτη. Προσπαθούμε να δούμε αν μπορεί να προχωρήσει μια τέτοια υπόθεση, αν τα οικονομικά δεδομένα είναι ρεαλιστικά ή όχι, αν ο ίδιος ο παίκτης ενδιαφέρεται. Όμως, εκείνη τη στιγμή, η υπόθεση δεν ήταν εύκολη και αποφασίσαμε να σταματήσουμε τις συζητήσεις. Έπαιξε μεγαλύτερο ρόλο η επιθυμία του Παναθηναϊκού να τον κρατήσει.»

Η επιλογή Μίροτιτς και η νοοτροπία στη Βαλένθια που παρέμεινε ισχυρή παρά τα πλήγματα

Δεν είναι λίγοι εκείνου που αντιμετώπισαν την μετακίνηση του Νίκολα Μίροτιτς με καχυποψία λόγω του στυλ παιχνιδιού της ομάδας και της ηλικίας του άλλοτε NBAer, ο οποίος όμως αποδεικνύεο στο παρκέ την αξία του. Πράγμα που έκανε και στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στον Ολυμπιακό, όντας τρομερός.

«Η άποψή μου είναι ότι οι σπουδαίοι παίκτες μπορούν να ταιριάξουν παντού. Δεν έχει σημασία. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Προφανώς, είναι 35 ετών, δεν διαθέτει πλέον την ίδια αθλητικότητα που είχε πριν από δέκα χρόνια, αλλά καταλαβαίνει πολύ καλά το μπάσκετ. Μπορεί να παίξει στις θέσεις ‘4’ και ‘5’, γνωρίζει άριστα το σώμα του και ξέρει τι μπορεί να προσφέρει μέσα στο γήπεδο. Η προσφορά του, όμως, δεν περιορίζεται στο παρκέ. Είναι σημαντική και στον πάγκο, στα αποδυτήρια, στη συνεργασία του με το προπονητικό επιτελείο και, φυσικά, στη νοοτροπία του. Είμαι πραγματικά, πάρα πολύ χαρούμενος. Η προσφορά του ξεπερνά τις προσδοκίες μου», σημείωσε ο GM της ομάδας για τον Νίκολα Μίροτις και κατέληξε σε αυτό που διατηρεί την ομάδα ανταγωνιστική στην εκκίνηση της νεάς αγωνιστικής περιόδου, παρά τον υψηλό πήχη και τις μεγάλες προσδοκίες που υπάρχουν πλέον στον οργανισμό λόγω της περσινής πορείας.

«Προτεραιότητά μας να διατηρήσουμε τη νοοτροπία μας, τη φιλοσοφία μας και να παραμείνουμε ταπεινοί.

Να προσπαθούμε να μιλάμε μόνο για τον επόμενο αγώνα και όχι αποκλειστικά για τον μεγάλο στόχο στο ισπανικό πρωτάθλημα (ACB) ή για τον μεγάλο στόχο στη EuroLeague. Να προσπαθούμε να προσεγγίζουμε τα παιχνίδια διαδοχικά, έναν αγώνα τη φορά.

Προσπαθούμε να δίνουμε όλη μας την ενέργεια σε ένα παιχνίδι κάθε φορά, ξανά και ξανά. Χάσαμε από τη Λέιδα και νικήσαμε τη Χάποελ. Την ίδια ομάδα, με διαφορά λίγων ημερών.

Δεν υπάρχει πρόβλημα. Κοιτάμε τον επόμενο αγώνα, μετά τον επόμενο. Αυτός είναι, για μένα, ο βασικός λόγος. Έχουμε φιλοδοξίες. Θέλουμε πάντα να διεκδικούμε τα πάντα.»