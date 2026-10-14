Ουσιαστικά ο Γιαν Μοντέρο δεν βγήκε ποτέ στην αγορά, όπως αποκάλυψαν οι Betarades από την Ισπανία και μετά από συνέντευξη με τον GM της Βαλένθια.

Πώς το λέει η παροιμία; Των φρονίμων τα παιδιά, πριν πεινάσουν μαγευρεύουν, σωστά; Κάτι αντίστοιχο λοιπόν έπραξε και ο Ολυμπιακός με την περίπτωση του Γιαν Μοντέρο, όπως έφεραν στο φως οι Betarades μέσω της εκπομπής «Floor Generals», το βράδυ της Τρίτης (13/10).

Η 5η στροφή της Euroleague 2026-27 αποτέλεσε μια ιδιαίτερη συνθήκη για τον Γιαν Μοντέρο. Σε μία συγκινησιακή ατμόσφαιρα όπου οι φίλοι της Βαλένθια τον αποθέωσαν, ο Δομινακανός «χόρεψε» την πρώην ομάδα του γυρίζοντας το παιχνίδι μαζί με τον Εβάν Φουρνιέ. Και πρόσφερε μία ακόμα παράσταση στο κοινό των «πορτοκαλί» αν και θα προτιμούσαν αυτή τη φορά να την είχαν αποφύγει.

Η συνεργασία του Μοντέρο με τη Βαλένθια κύλησε ιδανικά, ούσα win win και για τις δύο πλευρές. Έστω κι αν ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία του να αποχώρησε από πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν, όπως αποκάλυψαν οι Betarades.

Μετά από συνέντευξη με τον GM της Βαλένθια, Λουίς Αλμπαρέχο ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη στελέχωση του ρόστερ της ομάδας τα τελευταία τρία χρόνια, επιβεβαιώθηκαν οι γρήγορες κινήσεις του Ολυμπιακού ώστε να μην βγει ουσιαστικά ο Rising Star της διοργάνωσης ποτέ στην αγορά. Οριοθετώντας το διάστημα ακόμα πιο νωρίς απ’ ότι είχε διαρρεύσει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ λοιπόν, η πλευρά του Γιαν Μοντέρο ενημέρωσε για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και την πρόθεση να συνεχίσει εκεί την καριέρα του από τα τέλη του Φλεβάρη. Πριν ακόμα πείσει όλη την Ευρώπη για τις δυνατότητές του αφού από την Άνοιξη και μετά σταθεροποιήθηκε και έκανε… όργια με αποκορύφωμα την απόδοσή του στα playoffs της ACB και της Euroleague.

Λαμβάνοντας αυτήν την πληροφορία οι άνθρωποι της Βαλένθια που είχαν ανανεώσει πρόωρα το συμβόλαιο του Μοντέρο το καλοκαίρι του 2025 με καλύτερους οικονομικούς όρους, δεν έμεινε με τα χέρια σταυρωμένα. Ωστόσο το ποσό που έπεσε στο τραπέζι από πλευράς Πειραιωτών, η διάρκεια και κυρίως η προοπτική, έψησαν άμεσα τον Δομινικανό να δεσμευτεί.

«Δεν θέλαμε να ανέβουμε σε αυτά τα τρελά νούμερα που μας είπε ο ατζέντης του αφού πρόθεσή μας είναι να υπάρχει μια σχετική ισορροπία», ανέφερε ο άνθρωπος που «τρέχει» τη Βαλένθια αγωνιστικά στους Betarades, προσθέτοντας μάλιστα ότι από τα τέλη του Απρίλη, όλοι γνώριζαν στην ομάδα ότι ο Γιαν Μοντέρο θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό.

Φυσικά το deal οριστικοποιήθηκε το καλοκαίρι ωστόσο η δέσμευση υπήρχε πολλούς μήνες πριν. Και γι’ αυτό ο Γιαν Μοντέρο δεν άλλαξε γνώμη όταν προσπάθησαν κι άλλοι να μπουν στο κόλπο της απόκτησής του, προσφέροντας ακόμα και… λευκή επιταγή για να τον κάνουν δικό τους. Ο Ολυμπιακός ωστόσο είχε ετοιμάσει το έδαφος από πολύ νωρίς, παρακολουθώντας τον Μοντέρο και κρατώντας επαφή με την πλευρά του παίκτη ακόμα πιο πίσω απ’ όταν τον έπεισε.

Κάτι που εκτίμησε ο ίδιος ο αθλητής ξέχωρα από το περιβάλλον το οποίο έκρινε πως ήταν το ιδανικό για το επόμενο βήμα στην καριέρα του. «Αν έχεις νοοτροπία νικητή, δεν σε νοιάζουν τα προσωπικά στατιστικά, σκέφτεσαι μόνο την ομάδα. Και το μόνο που θέλω εγώ είναι να κερδίζω», είπε ο ίδιος σε δηλώσεις του στους εκπροσώπους των Media μετά την επική ανατροπή με τη Βαλένθια.