Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ μίλησε στην εκπομπή «Floor Generals», μετά τη μυθική ανατροπή της ΑΕΚ κόντρα στη Σομπατέλι (18/11, 90-89), για την «τρελή» νίκη, τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη και την ανάγκη που έχει η «Ένωση» για την παρουσία των φίλων της!

Δηλώσεις στον Μάνο Φυρογένη

Η ΑΕΚ πέτυχε μία ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ ανατροπή στην 4η αγωνιστική του BCL απέναντι στη Σομπατέλι (18/11, 90-89).

Όλα έδειχναν ότι η «Ένωση» θα ηττηθεί με ένα «βαρύ» σκορ, αφού έφτασε να χάνει μέχρι και με 25 πόντους.

AEK BC when they go down -20! 🤫#BasketballCL pic.twitter.com/9SnRte6uap — Basketball Champions League (@BasketballCL) November 18, 2026

Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε την «αντεπίθεσή» της, με ένα απίθανο σερί.

Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές ήταν ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. Ο Αμερικανός έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, για να μην χάσει η ομάδα του, με μία «μαγική» εμφάνιση.

Το κοντέρ σταμάτησε να «γράφει» στους 35 πόντους, στα οκτώ ριμπάουντ και στις πέντε ασίστ!

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης βρέθηκε μπροστά από την κάμερα του Betarades στην εκπομπή «Floor Generals».

Για μία σύντομη συζήτηση μαζί του μιλώντας για την «τρελή» νίκη της ομάδας του, τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, αλλά και το πόσο ανάγκη έχει η ΑΕΚ τους φίλους της.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Φρανκ Μπάρτλεϊ:

-Φρανκ σε βλέπω χαμογελάς. Τι έγινε απόψε;

«Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι, για να είσαι θεατής. Υπήρξαν πολλά πάνω και κάτω για τους παίκτες. Απλά προσπαθείς να δίνεις ό,τι έχεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκινήσαμε όπως θα περιμέναμε. Ήταν πολύ δύσκολο, όταν μείναμε πίσω με 25. Δείξαμε μεγάλη μαχητικότητα απόψε. Βγάλαμε πολλή ενέργεια, η οποία μας έλειπε ως ομάδα από το ξεκίνημα. Ανεξάρτητα από τους τραυματισμούς που έχουμε, ή τα κορμιά που διαθέτουμε, τα παιδιά βρέθηκαν στο παρκέ απόψε. Παίξαμε εξαιρετικά σκληρά και βρήκαμε τον τρόπο. Γι’ αυτό είμαι πραγματικά περήφανος για τα παιδιά μας απόψε. Θέλω να πω, παλέψαμε. Οπότε νομίζω ότι αυτό ήταν που μας έφερε τη νίκη απόψε».

23 – Falco-Vulcano Szombathely leads by 23 points at half-time, the largest half-time deficit ever faced by AEK BC in a Basketball Champions League game.



Summit. pic.twitter.com/DVGwWiDgR0 — OptaJerry (@OptaJerry) November 18, 2026

–Πιστεύεις λοιπόν ότι η ενέργεια ήταν το «κλειδί» στο δεύτερο ημίχρονο ή αλλάξατε κάτι τακτικά και επιστρέψατε πιο δυνατοί;

«Κατά τη γνώμη μου, είναι όλα θέμα προσπάθειας. Όσον αφορά την τακτική… θέλω να πω, τα συστήματα στο πινακάκι είναι άλλο πράγμα. Αυτά τα δουλεύουμε στην προπόνηση κάθε μέρα. Αλλά είναι διαφορετικό να παίζεις απέναντι σε κάποιον που θέλει πραγματικά να σε κερδίσει. Και σε εκθέτουν. Βγαίνουν στο γήπεδο, σε προκαλούν στα ίσια και παίζουν πολύ πιο σκληρά από σένα. Κάπως έτσι βρίσκεσαι να χάνεις με 25 πόντους. Δεν έχει σημασία η διαφορά. Ήταν πραγματικά ντροπιαστικό, για να είμαι ειλικρινής. Τα παιδιά δεν ήταν χαρούμενα. Ήμουν τρομερά απογοητευμένος. Ο κόουτς ήταν εκνευρισμένος. Και είχε κάθε δίκιο να είναι, γιατί δεν φανταζόμαστε έτσι μια ομάδα πρωταθλητισμού. Οπότε, το να βγούμε, να γυρίσουμε τον διακόπτη και να καταβάλουμε προσπάθεια. Ήμασταν πολύ πιο επιθετικοί στην άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο. Δώσαμε πολλές βοήθειες. Μοιραστήκαμε την μπάλα στην επίθεση. Είχαμε καλύτερη χημεία. Γενικά είχαμε πολύ καλύτερη ενέργεια παντού. Και αυτό είναι που μας χάρισε τη νίκη απόψε. Ήταν καθαρά θέμα προσπάθειας».

-Ένιωσες στο δεύτερο ημίχρονο ότι έπρεπε να βγεις μπροστά;

«Ναι, απόλυτα. Εννοώ, αυτός είμαι εγώ. Ξέρω απλώς ότι αυτός είναι ο ρόλος μου τα τελευταία δύο χρόνια. Αν πρέπει να σκοράρω, θα σκοράρω. Αλλά γενικά προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει. Και προφανώς, η ομάδα με χρειάστηκε για να βάλω την μπάλα στο καλάθι. Είδα κάποια miss match που μου άρεσαν. Ήμουν πολύ επιθετικός απόψε επειδή προσπαθούσα να κερδίσω το παιχνίδι. Έβαλα κάποια σουτ, ‘ζεστάθηκα’ και οι συμπαίκτες μου συνέχισαν να με τροφοδοτούν».

-Πιστεύεις ότι νίκες σαν κι αυτή, όπου βγάζετε τόσο σκληρό πρόσωπο, είναι ο τρόπος για να φέρετε τους φιλάθλους της ΑΕΚ πίσω στο γήπεδο; Επειδή φέτος είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα…

«Ειλικρινά, νιώθω ότι είτε κερδίζουμε είτε χάνουμε, οι αληθινοί φίλαθλοι θα έπρεπε να είναι εκεί για να μας στηρίξουν. Εννοώ, είχαν πολλούς οπαδούς που ήρθαν από την Ουγγαρία για να τους στηρίξουν επειδή ήξεραν πόσο σημαντικό ήταν αυτό το παιχνίδι. Αλλά, αξίζουν συγχαρητήρια στους δικούς μας φιλάθλους που έρχονται στο γήπεδο. Το χρειαζόμαστε. Έχουμε ανάγκη τους φιλάθλους και στις νίκες και στις ήττες, γιατί μας δίνουν πολλή ενέργεια. Νιώθω ότι όταν είναι εδώ, υπάρχει διαφορετική ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Όλοι το καταλαβαίνουν. Όλοι το ξέρουν αυτό. Νιώθω ότι δεν θα έπρεπε να περιμένουμε να φτάσουμε μέσα στον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο για να εμφανιστούν οι φίλαθλοί μας. Νομίζω ότι τους χρειαζόμαστε τώρα περισσότερο από ποτέ, ειδικά με την ομάδα που έχουμε και με τον τρόπο που παλεύουμε. Προσπαθούμε να πετύχουμε κάτι. Οπότε, ελπίζω να το δουν αυτό και να ενθουσιαστούν με τις δυνατότητες που έχουμε και το τι μπορούμε να πετύχουμε. Μετά τη διακοπή, θα έχουμε λίγη ξεκούραση. Πιθανότατα θα γίνουν και κάποιες αλλαγές. Θα δούμε. Ας ελπίσουμε να ενθουσιαστούν, γιατί εμείς είμαστε ενθουσιασμένοι για το τι μπορούμε να γίνουμε».

-Όταν ο Λαρεντζάκης πήρε την μπάλα στο τελευταίο σουτ, ποιες ήταν οι σκέψεις σου και τι του είπες μετά την κόρνα της λήξης;

«Ήταν τρομερό σουτ. Θέλω να πω, χρειάζονται μεγάλα ‘κότσια’ για να πάρεις αυτό το σουτ. Δεν θέλουν όλοι να βρεθούν σε αυτή τη στιγμή. Τη φοβούνται αυτή τη στιγμή, αλλά πήρε το ριμπάουντ και ήξερα ότι θα σουτάρει. Έκανε το δικό του. Σούταρε, σκόραρε, ‘μίλησε’ στα κρίσιμα. Προφανώς το χρειαζόμασταν, οπότε χαίρομαι γι’ αυτόν. Είναι ένα παιδί που είχε ανάγκη να βάλει ένα τέτοιο σουτ, επειδή παίζει με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο».

Δείτε τις δηλώσεις του Φρανκ Μπάρτλεϊ στους «Floor Generals» στο 21:00, στο παρακάτω βίντεο:



