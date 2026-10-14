Το ίδιο δρομολόγιο που ακολούθησε ο Τι Τζέι Σορτς, υπήρξε περίπτωση το καλοκαίρι να ακολουθήσει κι άλλος παίκτης του Παναθηναϊκού.

Η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού που ήρθε σε συνέχεια της κατάληξης της σεζόν, με την αποχώρηση του Εργκίν Αταμάν και την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ήταν δεδομένο πως θα έφερνε εξελίξεις.

Παρότι ο Παναθηναϊκός είχε αρκετά συμβόλαια σε ισχύ, ομάδα που δεν κερδίσει – για ό,τι έχει χτιστεί – αλλάζει. Έστω και μερικώς. Όπερ και εγένετο το καλοκαίρι.

Χωρίς να χαλάσουν τις καρδιές του, Παναθηναϊκός και Τι Τζέι Σορτς χώρισαν τα τσανάκια τους με τον Αμερικανό ταχυδυναμικό γκαρντ να πείθεται από το πρότζεκτ της Βαλένθια ως ιδανικό για την αναγέννησή του.

Πλην όμως δεν ήταν ο μοναδικός παίκτης που προσπάθησαν να πάρουν οι «πορτοκαλί» από τον Παναθηναϊκό. Την περίοδο της μετακίνησης του Τι Τζέι Σορτς στη Βαλένθια, με τον οποίο ο Έλληνας φόργουορντ έχει τον ίδιο ατζέντη, οι Ισπανοί χτύπησαν την πόρτα του Παναθηναϊκού για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Η πρότερη εμπειρία του και οι καλές εντυπώσεις σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά του, έψησαν τη Βαλένθια να προσεγγίσει τους πράσινους για το ενδεχόμενο απόκτησής του. Και ο ίδιος εκείνο το διάστημα με Οσμάν (δεν είχε φύγει ακόμα), Χέις-Ντέιβις, Μπόνγκα και Μαντζούκα έβλεπε… πολυκοσμία στη θέση του, κάτι που τον έκανε να αναρρωτηθεί για τον ρόλο του στο ροτέισον.

Παρόλα αυτά και σύμφωνα με τα όσα επιβεβαίωσε ο GM της Βαλένθια, Λουίς Αλμπαρέχο σε συνέντευξή του στους Betarades, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν θετικός σε αυτό το ενδεχόμενο. Ο «Ρόγκα» δεσμευόταν με συμβόλαιο συνεργασίας με τους πράσινους και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τον ενημέρωσε πως τον υπολογίζει κανονικά.

Σε αντίθεση λοιπόν με τις ομαλές και γρήγορες διαπραγματεύσεις για τους Τι Τζέι Σορτς και Μπράνκου Μπαντιό που ακολούθησαν αντίθετα δρομολία, η περίπτωση του Νίκου Ρογκαβόπουλου αν και έπεσε στο τραπέζι και συζητήθηκε, δεν προχώρησε λόγω Παναθηναϊκού.