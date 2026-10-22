«Γι’ αυτό πανηγυρίσαμε έτσι τρέχοντας προς τα αποδυτήρια…» Το Ole.gr γυρίζει τον χρόνο πίσω στο Game 3 της σειράς του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια το 2006, με τη βοήθεια του «θύτη» των πρασίνων, Σερκάν Ερντογάν.

Στην προκειμένη περίπτωση, οποιαδήποτε συσχέτιση με πρόσωπα και ονόματα δεν αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας αλλά μία… ρόδα που γυρίζει. Αν και η κόντρα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Μπασκόνια – Ταού Κεράμικα τότε – δεν θυμίζει αγωνιστικά σε τίποτα εκείνες τις επικές μάχες στα μέσα της πρώτης δεκαετίας του τρέχοντος αιώνα.

Ομπράντοβιτς στον έναν πάγκο, Περάσοβιτς στον άλλο. Όπως τότε έτσι και στο πλαίσιο της 7ης στροφής της Euroleague 2026-27 που βρίσκει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της κατάταξης και ένα από τα μεγάλα φαβορί για μακρά πορεία στον… μαραθώνιο που πριν από λίγες εβδομάδες άρχισε.

Και τότε (σ.σ. Απρίλιος 2006), οι πράσινοι του Λάκοβιτς, του Διαμαντίδη, του Μπατίστ, του Σπανούλη ήταν το φαβορί σε ένα κατάμεστο γήπεδο με τους δικούς τους φιλάθλους στο πλευρό τους. Υπολόγιζαν όμως δίχως τον Σερκάν Ερντογάν.

Ο Τούρκος νυν προπονητής και τότε διεθνής παίκτης, είχε περιοριστεί από την άμυνα του Παναθηναϊκού στα δύο πρώτα ματς της σειράς των προημιτελικών που οδηγούσαν στο Final 4 της Πράγας. Στον τρίτο όμως και τελευταίο προημιτελικό, οργίασε (24π.), σε βαθμό που οι Βάσκοι έγιναν η τελευταία ομάδα μέχρι να εμφανιστεί ο Ολυμπιακός το 2024 στη Βαρκελώνη, που έσπασε έδρα σε προημιτελικά σε παιχνίδι do or die. Σειρά best-of-three τότε, σειρά best-of-five πλέον.

Παιχνίδι το οποίο εισχώρησε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας ως το περιβόητο «OAKAZO» από τον τίτλο που έδωσαν οι Βάσκοι την επόμενη μέρα του θριάμβου τους (71-74) στον τοπικό Τύπου, παραλληλίζοντας το γεγονός με ό,τι είχε συμβεί δεκάδες χρόνια νωρίτερα στο Μαρακανά. Το γνωστό και μη εξαιρετέο «Μαρακανάσο» με τη Βραζιλία και την Ουρουγουάη. Μια γιορτή το 1950 που εξελίχθηκε σε εθνική τραγωδία και τον Μπαρμπόσα «πέτρα του σκανδάλου» για τους συμπατριώτες του. Φυσικά χάριν υπερβολής το επίτευγμα της παρέας του Νοτσιόνι, του Πριχιόνι, του Βιδάλ, του Σκόλα και των υπολοίπων.

Εκείνος βέβαια που εκτέλεσε τον Παναθηναϊκό εκείνη τη νύχτα ήταν ο Σερκάν Ερντογάν. Ο άνθρωπος που καθόρισε τον τελικό νικητή με το σκοράρισμά του αλλά και παίζοντας την τελευταία άμυνα πάνω στον Φραγκίσκο Αλβέρτη που είχε την ευκαιρία του να στείλει το ματς στην παράταση. Είδε όμως την μπάλα βασανιστικά να μη βρίσκει στεφάνη και την Ταού Κεράμικα να αποδρά, λυγίζοντας τους Έλληνες γίγαντες όμως ανέφεραν τα Media τότε.

«Είκοσι χρόνια μετά και τα θυμάμαι όλα πολύ καλά. Ήταν ένα iconic παιχνίδι και παραμένει ένα τέτοιο θεωρώ για τη Euroleague, ένα παιχνίδι ορόσημο σίγουρα στην ιστορία της Μπασκόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρωταγωνιστής μιλώντας στο Ole.gr, λίγες ώρες πριν τη συνάντηση των δύο ομάδων αρκετά χρόνια πιο μετά. Σε άλλη φάση και με διαφορετική δυναμική μεταξύ τους σαφώς.

«Ξέραμε ότι η ομάδα μας δεν ήταν το φαβορί για να κερδίσει τη σειρά με τον Παναθηναϊκό αλλά θεωρώ πως ήμασταν σε καλή κατάσταση, καθώς είχαμε κατακτήσει και το Copa del Rey λίγες εβδομάδες νωρίτερα.

Ακόμα και προς το τέλος του ματς, παρότι προηγηθήκαμε από νωρίς, θυμάμαι ότι δεν ήμασταν πραγματικά 100% σίγουροι ότι δεν θα τα καταφέρει να το γυρίσει το ματς ο Παναθηναϊκός. Η ατμόσφαιρα ήταν τρελή. Κάποιος συμπαίκτης μου μάλιστα μας είπε ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού ετοιμάζονταν να μπουκάρουν στο παρκέ και να μας επιτεθούν αν κερδίζαμε το ματς.

Συνεπώς έχοντας αυτό στο μυαλό μας, αποφασίσαμε να τρέξουμε προς τα αποδυτήρια και να πανηγυρίσουμε εκεί την μεγάλη μας νίκη. Γι’ αυτό και η χαρακτηριστική φωτογραφία από τον τρόπο που επιλέξαμε να πανηγυρίσουμε.»

Όσον αφορά τη δική του, καθοριστική ως προς την έκβαση της σειράς, μετάλλαξη, ο Σερκάν Ερντογάν είπε πως… «Είχα παίξει πολύ άσχημα στη σειρά, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά διατήρησα την πίστη μου στον εαυτό μου αλλά και καθαρό κεφάλι. Ήξερα για τι ήμουν ικανός και το έδειξα…»

Μεταξύ άλλων αφού θυμήθηκε το έντονο κλάμα του πατέρα του στο τηλέφωνο αμέσως μετά την νίκη-πρόκριση το οποίο τον κάνει ακόμα να ανατριχιάζει, «ταξίδεψε» και στην ευφάνταστη ερώτηση που δέχθηκε από δημοσιογράφο.

Λόγω του επιθέτου του, κάποιος συνάδελφος θεώρησε πως τον συνέδεε κάποια συγγενική σχέση με τον πρόεδρο της γειτονικής χώρας και ήθελε να μάθει αν ήταν γιος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και έκανε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Ο ίδιος φυσικά γέλασε, όπως το ίδιο έπραξε και 20 χρόνια μετά, έπειτα από σχετική ερώτηση που του έγινε από το Ole.gr.

«Ναι στα αποδυτήρια έγινε κάτι πραγματικά αστείο, με τον δημοσιογράφο που ρώτησε για τον Ερντογάν λόγω του ίδιου επιθέτου. Εύχοναι να υπήρχε κάποια σύνδεση ανάμεσα σε εμένα και τον πρόεδρο αλλά κάτι τέτοιο δεν υφίσταται», θυμάται, για να κλείσει τις ενθυμήσεις από εκείνο το παιχνίδι. «Ήμουν ήδη αγαπητός στις τάξεις των φίλων της Μπασκόνια αλλά μετά από εκείνο το ματς, θα έλεγε κανείς ότι με λάτρεψαν επί δύο. Δεν ήταν καθόλου μικρό πράγμα και γι’ αυτό ακόμα οι άνθρωποι μιλάνε γι’ αυτό. Ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ ισχυρός και η ατμόσφαιρα καυτή», κατέληξε.