Πως και γιατί ήρθε ο Τζέιμς Νάναλι για πρώτη φορά στην Ελλάδα αρκετά χρόνια πίσω; Η ΑΕΚ έκανε πρωτοχρονιάτικο δώρο στους φίλους της και το Ole.gr μίλησε με τον άνθρωπο που τον ανακάλυψε.

Όταν ο Μάκης Αγγελόπουλος ανέλαβε τις τύχες της μπασκετικής ΑΕΚ ως αυθεντικός «Ενωσίτης», μπήκε σε έναν χώρο με… λιοντάρια θέλοντας να μακροημερεύσει. Και είχε ένα μονάχα πράγμα στο μυαλό του. Το χέρι στην τσέπη μέχρι εκεί που φτάνει. Ανοίγματα ελεγχόμενα, στηρίζοντας το εγχείρημα της νέας τότε μάλιστα διοργάνωσης του BCL.

Παρόλα αυτά, τα ηχηρά ονόματα και οι «βόμβες» δεν έλειψαν επί εποχής του. Και το 2026 μπήκε με μία τέτοια για την ΑΕΚ και τον οργανισμό της, που υπέγραψε τον Τζέιμς Νάναλι. Η «Ένωση» έκανε δώρο τον πρώην Ευρωλιγκάτο 183 αγώνων στον κόσμο της, δίνοντας αφορμή για… ανασκαφή.

Οι συστάσεις για έναν πρωταθλητή Ευρώπης και παίκτη με σημαντικό ρόλο στην υψηλότερη διασυλλογική διοργάνωση της «γηραιάς ηπείρου» μέχρι και πριν από μερικούς μήνες, φαντάζουν περιττές. Ένας από τους καλύτερους σουτέρ στην ιστορία του θεσμού με ποσοστό καριέρας που αγγίζει το 44%.

Η μια πλευρά του νήματος στην ιστορία του Τζέιμς Νάναλι ήρθε να βρει την άλλη αρκετά χρόνια μετά. Διότι ο Αμερικανός απόφοιτος του Σάντα Μπάρμπαρα ξεκίνησε τον επαγγελματικό του βίο από τα μέρη μας, όταν άσημος ακόμα ένας μπασκετάνθρωπος όπως θα έλεγε και ο Μάκης Ψωμιάδης, τον εμπιστεύθηκε.

Ο Κρις Χουγκάζ που παράγει σημαντικό έργο σε μία από τις μεγαλύτερες κοιτήδες αθλητισμού και όχι μόνο καλαθοσφαίρισης στη χώρα μας (Πανιώνιο), ήταν εκείνος που τον βρήκε το καλοκαίρι του 2012 και τον έπεισε να μπει στο αεροπλάνο για την Βόρεια Ελλάδα με τελικό προορισμό την Καβάλα.

Το Ole.gr ήρθε σε επικοινωνία χρονιάρες μέρες με τον έμπειρο προπονητή που έκοβε το… μάτι του, ξετυλίγοντας το «κουβάρι» της πρώτης εμπερίας του Νάναλι από Ελλάδα. Η οποία μπορεί να μην είχε και την καλύτερη δυνατή κατάληξη αφού τα «βρόντηξε» νωρίς νωρίς – όπως συνέβη και με τον Κρις Χουγκάζ που αποχώρησε λίγες μέρες αργότερα – πλην όμως ήταν αρκετό για να έχει ο Νάναλι έναν (πολύ) καλό λόγο να πει και να θυμάται, για τον πρώτο άνθρωπο που τον ανακάλυψε.

«Ήταν την εποχή που ψάχναμε για παίκτες για το ρόστερ της Καβάλας. Η αλήθεια είναι πως είχα ακουστά τα όνομά του από έναν φίλο που γνώριζε από κολεγιακό μπάσκετ και έτυχε όταν είδα ένα παιχνίδι της ομάδας του Σάντα Μπάρμπαρα με αφορμή κάποιον συμπαίκτη του, να παρατηρήσω και τον Νάναλι που μου έκανε εντύπωση.

Αγωνιστικά ήταν ένας αθλητής στη θέση ‘3’ με πάρα πολύ καλό χειρισμό, καλό ύψος, δύναμη που είχε, καλό drive και καταπληκτικό σουτ. Κυρίως όμως ήταν το leadership που έδειχνε, η ηγετικότητα σε κρίσιμα παιχνίδια και σημεία του παιχνιδιού και η πάσα του που με τράβηξαν.

Ήταν ένας αθλητής που μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα για την ομάδα του και ήταν ιδιαίτερα επιδραστικός για το κολέγιό του.»

Το στόρυ της μεταγραφής του και κυρίως του εντοπισμού του, δεν κύλησε όπως θα περίμεναν οι περισσότεροι και όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις. Το καλό πράγμα όμως συχνά, θέλει κόπο.

«Δεν υπήρχε κάποιος ατζέντης που τον είχε προτείνει για να μπορέσω να έρθω σε επαφή μαζί του. Ούτε καν γνώριζα αν είναι διαθέσιμος ή αν θέλει να έρθει κι έτσι βρήκα άλλους τρόπους γιατί τον ήθελα, να έρθω σε επικοινωνία μαζί του και να γίνει αυτή η μεταγραφή.

‘Εγινε η επαφή μέσω των social media. Έψαξα να τον βρω, αναζήτησα το όνομα και δεν τον βρήκα. Έστειλα όμως σε ένα προφίλ με το ίδιο όνομα και έτυχε να είναι ο θείος του. Εκείνος με έφερε σε επαφή με το πανεπιστήμιό του, όπου και πήρα τις καλύτερες πληροφορίες και περγαμηνές από τον προπονητή του. Καθώς και τα στοιχεία του.

Στη συνέχεια ήρθα σε επαφή, μιλήσαμε και έτσι ήρθε. Κάθε νέο παιδί που δεν γίνεται draft και έχει μία καλή προσφορά από ένα πολύ καλό πρωτάθλημα στην Ευρώπη και ο ίδιος βρίσκεται σε μία νεαρή ηλικία, διότι ο Νάναλι ήταν μόλις 22 ετών, σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να το κοιτάξεις. Έτσι έπραξε κι εκείνος και την επέλεξε την Καβάλα.»

Το διάστημα που συνεργάστηκαν Κρις Χουγκάζ και Τζέιμς Νάναλι ήταν κάτι λιγότερο από δύο μήνες, μιας και ήταν οι δύο πρώτοι που… βούτηξαν από το καράβι. Παρόλα αυτά, πρόλαβε να δει ο γεννημένος στην Αλεξάνδρεια από Έλληνες γονείς και μεγαλωμένος στην Ελλάδα τεχνικός, αυτά που είχε εντοπίσει σε εκείνον μέσω βίντεο και live streaming.

«Από την πρώτη στιγμή προσπαθούσαμε να τον βάλουμε στο κλίμα διότι σίγουρα σε τέτοια ηλικία χωρίς άλλη εμπειρία στην Ευρώπη, η μετάβαση δεν είναι τόσο εύκολη. Μου έκανε εντύπωση η προσαρμοστικότητά του και αντίληψή του.

Ήταν ένα παιδί ιδιαίτερα συνεργάσιμο και ανοιχτό κοινωνικά. Και αυτό ήταν που μου έκανε εντύπωση και θυμάμαι. Ήταν πολύ φιλικός, κοινωνικός, εξωστρεφής.»

Λίγους μήνες πριν και αφότου είχε αποχωρήσει από την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράνοτβιτς μετά από ένα πολύ πετυχημένο πέρασμα εκεί, ο Τζέιμς Νάναλι είχε παραχωρήσει μία συνέντευξη στην Σερβία όπου είχε σταθεί στο πρώτο κεφάλαιο της επαγγελματικής του καριέρας, στην Καβάλα. Κάνοντας λόγο για οικονομικές οφειλές, χρήματα που δεν παρέλαβε ποτέ και τα οποία ζητούσε καθημερινά μέχρι που αποφάσισε να βγάλει ένα εισιτήριο, να μπει στο αεροπλάνο και να μπει η Ελλάδα και η Καβάλα στην… μαύρη λίστα του.

Ο Κρις Χουγκάζ επιβεβαίωσε τα πάσης φύσεως προβλήματα εκείνη την εποχή στην προσπάθεια των «Αργοναυτών» στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, πλην όμως δεν στάθηκε περισσότερο αφού και ο ίδιος αποχώρησε πολύ γρήγορα.

«Δεν γνωρίζω την περίπτωση πάρα πολύ καλά. Εγώ και ο Νάναλι ήμασταν οι πρώτοι που φύγαμε για τα θέματα που είχαν δημιουργηθεί, συνέβη πάρα πολύ νωρίς», είπε στο Ole.gr ο 58χρονος τεχνικός με την διεθνή καριέρα και πατέρας του Ρόμπερτ και του Νίκου. Προσθέτοντας βέβαια ότι… «Δεν παύω να νιώθω πάρα πολύ ικανοποιημένος με την επιλογή που έκανα τότε όσον αφορά το πρόσωπό του και την αξία του.

Ευτυχώς πήρε την πορεία που είχα εγώ στο μυαλό μου όταν πρωτοήρθε. Αυτή που άξιζε και κατάφερε να κάνει σπουδαία καριέρα. Την Άνοιξη του 2024 στο πλαίσιο του Final-4 του BCL στο Βελιγράδι που είχα πάει για να δω τον Νίκο (σ.σ. Χουγκάζ) με το Περιστέρι και έτυχε να τον πετύχω, χάρηκα πραγματικά που τον είδα. Είναι κάτι στο οποίο αναφερθήκαμε. Μιλήσαμε για τα παλιά και χάρηκα πάρα πολύ που τον είδα μετά από τόσα χρόνια, φτασμένο πλεόν παίκτη ενώ είχα να τον δω από τα 22 του.»

Μεταξύ άλλων, ο Κρις Χουγκάζ μοιράστηκε και μια στοιχομυθία που είχαν. «Μου είπε πως δεν θα το ξεχάσει ποτέ αυτό, που τον εμπιστεύθηκα και τον έφερα. Άσχετα από το τι συνέβη στην ομάδα, δεν έχει να κάνει με την επιλογή. Και ότι είναι πολύ καλος ο γιος μου (σ.σ. Νίκος Χουγκάζ).»

Τέλος, κλήθηκε να δώσει και ένα στίγμα ως ένας άνθρωπος που έχει ζήσει τον Τζέιμς Νάναλι από κοντά σε ηλικία βέβαια που το σώμα, το μυαλό και το πνεύμα διέφεραν παρασάγγας. Τι μπορεί να προσφέρει στην ΑΕΚ στα 36 του και μεσούσης της σεζόν;

«Αν είναι σε καλή κατάσταση, όλα αυτά που είδα από την πρώτη στιγμή και φανέρωσε και ο ίδιος αργότερα σε όλη την Ευρώπη. Την ηγετικότητα, το σουτ, τη δύναμή του, την τοποθέτηση και την αντίληψη του μπάσκετ που έχει. Τώρα πλέον συν την εμπειρία του.»