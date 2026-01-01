Η ΑΕΚ πυροδότησε πρωτοχρονιάτικη «βόμβα» με τον Τζέιμς Νάναλι που επιστρέφει για να παίξει μπάσκετ σε μια χώρα που υπήρξε η αφετηρία με δυσάρεστες όμως αναμνήσεις.

Συνήθως η αφετηρία σε ένα ταξίδι – πολλώ δε μάλλον επαγγελματικό και τόσο επιτυχημένο – αποτελεί μία ασφαλής επιλογή για ενθύμηση. Ένα «καταφύγιο» που επιστρέφει κανείς με νοσταλγική θέρμη όταν «τρέχει» πίσω στον χρόνο, κάνει μία τρόπον τινά αναδρομή. Γιορτινές ημέρες είναι, συνήθης αυτή η πρακτική. Με λίγα λόγια παραμένει αξέχαστη και ανεξίτηλη.

Εκατοντάδες παίκτες στις συνεντεύξεις τους και τα λεγόμενά τους, έχουν έναν καλό λόγο να πουν για τον σύλλογο που τους αγκάλιασε, που τους έβγαλε στο… πάλκο. Εκεί που βρήκαν τον χώρο για να στρέψουν τα βλέμματα πάνω τους και να κάνουν μετέπειτα το άλμα, να… ανθίσουν. Η περίπτωση του Τζέιμς Νάναλι βέβαια είναι λίγο διαφορετική. Και ας μην είναι ευχάριστη και τιμητική για το ελληνικό μπάσκετ, η εν λόγω παραδοχή.

Λίγα λεπτά μετά την έλευση του 2026 και ενώ ακόμα το φαγητό είχε ρόλο πρωταγωνιστή στα εορταστικά τραπέζια, ήρθε το… μπαμ από την ΑΕΚ. Οι φίλοι της ομάδας αποχαιρέτησαν το 2025 με την όχι και τόσο ευχάριστη πλην όμως αναμενόμενη τρόπον τινά είδηση της φυγής οσονούπω του Κρις Σίλβα, όμως η «απάντηση» των ανθρώπων της ομάδας ήταν ηχηρή.

Οι ιθύνοντες της «Ένωσης» και ο ισχυρός άνδρας του μπασκετικού τμήματος Μάκης Αγγελόπουλος, δούλεψαν κάτω από τα «φώτα» την περίπτωση ενός πρωταθλητή Ευρώπης 183 συμμετοχών στην Ευρωλίγκα και πρώην ΝΒΑερ με όνομα στην «γηραιά ήπειρο» και το… ξεφούρνισαν. Ο 35χρονος Τζέιμς Νάναλι στην ΑΕΚ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Αμερικανός σμολ φόργουορντ που ψάχτηκε για να γυρίσει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση όπου έχει αφήσει το στίγμα του, αποδέχθηκε την πρό(σ)κληση της «Ένωσης», ενθουσιάστηκε με το πρότζεκτ και όσα άκουσε από τον Σάκοτα για να στείλει πίσω υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του.

Και κάπως έτσι να επιστρέψει 14 σχεδόν χρόνια μετά στην Ελλάδα για να… γλυκάνει τις αναμνήσεις του από τη χώρα μας. Η οποία αποτέλεσε το έναυσμα για μία σημαντική καριέρα αλλά και ένα «μάθημα» για τον Τζέιμς Νάναλι της σκληρής – αγωνιστικά – πραγματικότητας.

Ήρθε, είδε, δεν πήρε και απήλθε

Το 2012 ο Κρις Χουγκάζ πόνταρε στον απόφοιτο του Santa Barbara για να βρει σκορ στο «ταξίδι» της Καβάλας στην Basket League. Έπεισε τον 22χρονο τότε Τζέιμς Νάναλι να έρθει στην Βόρεια Ελλάδα, δίνοντάς του ταυτόχρονα την ευκαιρία να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο μετά την κολεγιακή ζωή.

Ο Νάναλι έσυρε στην χώρα μας την φήμη του σκόρερ που δεν πρόλαβε όμως να επιβεβαιώσει αφού έπαιξε όλα κι όλα δύο ματς πριν τα… βροντήξει και φύγει. Ο νέος παίκτης της ΑΕΚ αντικαταστάθηκε από τον Τζέρεμι Φίαρς με απολογισμό 9 πόντων και 6,5 ριμπάουντ ανά ματς σε δύο συνολικά, αποχαιρετώντας μετά το παιχνίδι με τον Πανελευσινιακό για τη 2η στροφή.

Ο λόγος; Την εξήγηση – από πλευράς του – έδωσε ο ίδιος πριν από μερικούς μήνες σε συνέντευξη που παραχώρησε στην σερβική «Mozzart», μιλώντας για τη δύσκολη εμπειρία των πρώτων μηνών.

«Η πρώτη μου γνωριμία με το ευρωπαϊκό μπάσκετ ήταν στην Καβάλα, στην Ελλάδα. Μου έγραφαν, μου έστελναν μηνύματα. Νομίζω ότι ήταν στο Facebook τότε. Είχα μόλις τελειώσει το κολέγιο. Προπονούμουν στο Σακραμέντο, έκανα προπόνηση πριν από το Draft του NBA. Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν θα πήγαινα στο NBA εκείνη τη χρονιά, σκεφτόμουν ότι έπρεπε να βγάλω κάποια χρήματα επειδή δεν είχα τίποτα. Και τότε ο προπονητής της Καβάλας μου έστειλε μηνύματα στο Facebook.

‘Θα σου δώσουμε συγκεκριμένα χρήματα’, σκέφτηκα: “Ε, αυτό είναι υπέροχο”. Ωστόσο, ο ατζέντης μου με συμβούλεψε να μην πάω εκεί, αλλά έμαθα να τον ακούω πιο πολύ αφού δεχθήκαμε αυτή τη δουλειά.

Υπήρχε πρόβλημα. Έδωσαν 8.000 από τα 12.000 όπως συμφωνήσαμε. Κάθε μέρα πήγαινα στα γραφεία, χτυπούσα την πόρτα και ρωτούσα: ‘Πού είναι τα λεφτά μου’;

Μου έλεγαν πόσο νέος είμαι, πώς δεν έχω οικογένεια, τους έλεγα: ‘Τι σημασία έχει; Θέλω μόνο τα λεφτά μου’. Μου υποσχέθηκαν ότι θα μου τα πλήρωναν όλα. Μετά από τρεις μήνες, ίσως και λιγότερο, ζήτησα τα χρήματα που αναγράφονταν στο συμβόλαιο. Θυμάμαι σε μια προπόνηση, όλη η διοίκηση ήταν εκεί και παρακολουθούσε. Ήμουν εξαιρετικός στην προπόνηση και μετά από μερικά καρφώματα φώναξα: ‘Θέλω τα λεφτά μου’.

Νομίζω ότι μου χρωστούσαν 16.000 εκείνη τη στιγμή. Υποσχέθηκαν ξανά να με πληρώσουν, την επόμενη μέρα πήγα στο γραφείο ξανά και ξανά τίποτα. Εκείνη την ημέρα πήρα εισιτήριο επιστροφής για την Αμερική. Αμέσως μετά, ο σύλλογος τηλεφώνησε στον ατζέντη μου να γυρίσει πίσω, λέγοντας ότι ήθελαν να παίξω, αλλά είχα ήδη φύγει. Αυτό ήταν όλο… Η πρώτη μου εμπειρία στην Ευρώπη. Μετά από αυτό έπαιξα στη G-League. Όλα ξεκίνησαν πραγματικά για μένα στο Μπέικερσβιλ της G-League.»

Χαμένος βέβαια και κρίνοντας από την πορεία του, ο Τζέιμς Νάναλι δεν βγήκε. Δοκίμασε τις δυνάμεις του στην D-League, προσπάθησε να «τρυπώσει» στο ΝΒΑ χωρίς όμως να στεριώσει αλλά δεν το έβαλε κάτω. Η επιμονή του ήταν εκείνη που τον χαρακτήριζε από μικρό και επουδενί ο εφησυχασμός. Εξού και το πρώτο του πέρασμα από την Ελλάδα ήταν σύντομο.

Επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό της ισπανικής Εστουδιάντες, από εκεί MVP του ιταλικού πρωταθλήματος, πρωταθλητής Ευρώπης με την Φενέρ το 2017, ΝΒΑ ξανά, Ευρωλίγκα ξανά, Κίνα και τώρα ΑΕΚ.