Ο Ετιέν Καμαρά είναι και με τη… βούλα παίκτης του Παναθηναϊκού, γι’ αυτό το Ole.gr «φέρνει» έναν πρώην προπονητή του, με τον Χανς Κορνέλις να αναλύει το προφίλ του!

Συνέντευξη στον Διονύση Καλαϊζή

Ο Ετιέν Καμαρά «έπιασε» Ελλάδα, πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις, και είναι και με τη… βούλα παίκτης του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» έβγαλαν από τα ταμεία τους, ένα αρκετά μεγάλο ποσό, καθώς δαπάνησαν συνολικά 4.000.000 ευρώ, για να τον κάνουν δικό τους.

Αυτή ήταν και η δεύτερη κίνηση του «τριφυλλιού», μετά τον νέο δανεισμό του Λούκας Τσάβες. Το Ole.gr αποφάσισε να ρίξει μία… καλύτερη ματιά στον 23χρονο ποδοσφαιριστή.

Και τι καλύτερο από το να μιλήσει ένας πρώην προπονητής του για εκείνον! Ο Χανς Κορνέλις, από τη νέα σεζόν, θα είναι στο τεχνικό επιτελείο της Γάνδης.

Παρ’ όλα αυτά, την περασμένη σεζόν, είχε αναλάβει να «οδηγήσει» τη Σαρλερουά στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Εκεί συνεργάστηκε με τον Ετιέν Καμαρά, ενώ αρχικά τον είχε γνωρίσει, όσο ήταν βοηθός του Ρικ Ντε Μιλ.

Ο 43χρονος προπονητής είχε το δύσκολο ρόλο, να μας… προϊδεάσει, για όσα θα δούμε στην Ελλάδα από τον Γάλλο χαφ. Από τα δυνατά του «χαρτιά» του στον αγωνιστικό χώρο, τις αδυναμίες του, μέχρι και το «πώς» είναι σαν άνθρωπος εκτός των τεσσάρων γραμμών!

«Μερικές φορές είναι παντού»

-Γνωρίζετε τον Ετιέν Καμαρά αρκετό καιρό. Ποια είναι τα δυνατά του «χαρτιά» μέσα στο γήπεδο;

«Το δυνατό του σημείο είναι η ανάκτηση της μπάλας. Είναι πολύ αθλητικός. Και για εμένα το πιο σημαντικό είναι πως είναι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής

Αλλά είναι ένας παίκτης που θέλει πάντα να αποδίδει και που δέχεται πολύ καλά τις οδηγίες του προπονητή. Και θέλει να εφαρμόζει πολύ καλά αυτά που ζητά ο προπονητής. Και αυτό είναι ένα από τα πιο δυνατά του σημεία.

Για μένα, είναι ξεκάθαρα ένα ‘εξάρι’. Με πολλή αντοχή, τρέχει πάρα πολύ και μπορεί να παίξει και ‘οκτάρι’. Μερικές φορές χρειάζεται να επιλέγει λίγο καλύτερα τις στιγμές που θα τρέξει. Μερικές φορές τρέχει λίγο υπερβολικά. Μερικές φορές είναι παντού στο γήπεδο. Και αυτό είναι επίσης ένα δυνατό σημείο του.

Πιστεύω ότι αυτό είναι θετικό και θα προσαρμοστεί όταν μεγαλώσει λίγο περισσότερο».

«Τα στοιχεία που πρέπει να βελτιώσει»

-Είναι ένας πολύ νέος παίκτης. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιώσει στο μέλλον;

«Κάποιες φορές χρειάζεται να κρατά λίγο περισσότερο τη θέση του και να διαλέγει καλύτερα τις στιγμές του με την μπάλα.

Έχει καλά τεχνικά χαρακτηριστικά. Αλλά μερικές φορές, ακόμα κι αν δεν είναι η σωστή στιγμή, θέλει να ‘σπάσει’ τις γραμμές.

Και για μένα, χρειάζεται να επιλέγει τη σωστή στιγμή σε αυτά τα πράγματα».

«Ήταν χαρά μου να δουλεύω μαζί του»

-Αυτή τη σεζόν είχε πολλά λεπτά συμμετοχής. Φαίνεται να είναι παίκτης που κάθε προπονητής θέλει στην ομάδα του.

«Ναι, ισχύει. Όχι μόνο στους αγώνες, αλλά και στις προπονήσεις. Είναι ένας παίκτης που θέλει πάντα να προπονείται. Ήταν χαρά μου να δουλεύω μαζί του.

Γιατί ακόμα και μετά την προπόνηση, ζητά επιπλέον δουλειά για να βελτιώσει τα αδύνατα σημεία του. Οπότε είναι πραγματικά ευχαρίστηση να δουλεύεις με έναν τέτοιο παίκτη».

Credits: Belga News Agency

-Είναι εύκολο να τον προπονείς; Πώς είναι σαν άνθρωπος εκτός γηπέδου;

«Είναι πολύ καλό παιδί. Νομίζω ότι χρειάζεται να προσαρμοστεί επειδή είναι νέος.

Αυτή τη στιγμή δεν είναι ηγέτης μέσα στο γήπεδο. Είναι είναι πολύ καλό παιδί. Έχει καλή σχέση με όλους.

Αλλά νομίζω ότι ίσως σε κάποιες στιγμές μπορεί να είναι πιο σκληρός στα αποδυτήρια. Αλλά πιστεύω ότι ως νέος δεν είναι πάντα εύκολο. Οπότε αυτό είναι κάτι που χρειάζεται επίσης να εξελίξει».

«Πολύ καλό βήμα ο Παναθηναϊκός, θέλω και πιστεύω ότι το επόμενο θα είναι η Premier League»

-Πιστεύετε ότι η απόφασή του να πάει στον Παναθηναϊκό ήταν το σωστό βήμα για την εξέλιξή του;

«Ναι, νομίζω πως είναι καλό βήμα. Γιατί είναι καλό επίπεδο. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγαλύτερη ομάδα.

Περισσότερη πίεση. Οπότε ως νέος πρέπει να προσαρμοστείς και στην πίεση.

Νομίζω ότι είναι καλή ομάδα για εκείνον. Ξέρω ότι ενδιαφέρονταν και τον Ιανουάριο. Εμείς ήμασταν χαρούμενοι που έμεινε μαζί μας. Αλλά νομίζω πως για εκείνον είναι πολύ καλή ομάδα για να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του».

-Ποιο πιστεύετε ότι μπορεί να είναι το «επόμενο βήμα» για τον Ετιέν Καμαρά; Σε ποιο πρωτάθλημα πιστεύετε ότι ταιριάζει;

«Νομίζω περισσότερο Premier League ή η Γερμανία. Πιστεύω ότι εκεί ταιριάζει καλύτερα.

Γιατί έχει πραγματικά μεγάλες αντοχές. Έχει αθλητικά προσόντα. Και αυτό είναι σημαντικό στη Γερμανία και στην Αγγλία, στην Premier League.

Οπότε πιστεύω και ελπίζω γι’ αυτόν, γιατί τον συμπαθώ πολύ. Γιατί είναι καλός ως άνθρωπος και πραγματικός εργάτης.

Το επόμενο βήμα του, πιστεύω -και το ελπίζω- ότι είναι η Premier League».