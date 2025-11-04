Ο συμπαίκτης του Δημήτρη Λημνιού στη Φορτούνα Σίταρντ, Ίβο Πίντο, σκιαγραφεί το προφίλ της Αϊντχόφεν για χάρη του Ole.gr και του Showtime. Ποια είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού;

Αϊντχόφεν η αποκρυπτογράφηση. Ο Πορτογάλος Ίβο Πίντο βρίσκεται στη δύση της καριέρας του έχει όμως «φρέσκια» την προσεχή αντίαπλο του Ολυμπιακού PSV που πετάει… φωτιές τον τελευταίο μήνα. Και μπήκε στη διαδικασία εκμάθησής της για χάρη του Ole.gr. Η πολύ καλή εντύπωση για τους Πειραιώτες, ο ‘δρόμος’ για να την πληγώσει, ο αναθεωρητικός Άγιαξ και ο αγαπημένος του Δημήτρης Σιόβας.

Το πρόγραμμα δεν ευνόησε τους «ερυθρόλευκους» που έχουν μείνει πίσω στο… τρένο. Μετά το πέρας των οκτώ αγώνων στην League Phase του Champions League, αυτό θα χωριστεί σε τρία βαγόνια.

Εκείνο που πέρνει εισιτήριο… ελευθέρας για την επόμενη φάση, το μεσαίο και ρεαλιστικό 9-24 και τέλος εκείνο που θα μείνει πίσω να κοιτάζει τις υπόλοιπα να αναχωρούν. Αναμφισβήτητα η παρουσία και μόνο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση αποτελεί επίτευγμα και άξιο αναφοράς. Όταν όμως έχεις φτάσει σε σημείο να πατάς σε ευρωπαϊκή κορυφή, τότε δεν αρκεί.

Και για να μην ξεμείνει ο Ολυμπιακός πρέπει να τρέξει. Αρχής γενομένης από την 4η του Νοέμβρη στο γήπεδό του, απέναντι στην πολύ επικίνδυνη Αϊντχόφεν. Πώς θα το κάνει αυτό; Ο Ίβο Πίντο του έδειξε το μονοπάτι μέσω της συνέντευξης που παραχώρησε για το Ole.gr και το Showtime με τον Παντελή Διαμαντόπουλο.

Ο έμπειρος ακραίος οπισθοφύλακας με παρελθόν στα «αστέρια», έχοντας μάλιστα βιώσει στο… πετσί του τι εστί Ολυμπιακός και φαληρικό στάδιο. Πριν μερικά χρόνια, άνηκε στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ. «Περιμέναμε ότι θα δώσουμε μάχη κόντρα στον Ολυμπιακό αλλά…».

Στα πατημένα 35 του χρόνια πλέον και περπατώντας προς την 5η δεκαετία της ζωής του, ο Ίβο Πίντο έχει τις παραστάσεις, την ικανότητα αλλά και τη βαρύτητα στα λόγια του. Τις εικόνες από την Αϊντχόφεν μάλιστα τις έχει νωπές ακόμα στο μυαλό του. Δεν πάνε και τόσες μέρες από το 5-2 κόντρα στη δική του Φορτούνα Σιτάρντ.

Ο Πορτογάλος εξήγησε τις (αρκετές) αρετές που διαθέτουν στο παιχνίδι τους οι Ολλανδοί αλλά και το στοιχείο που πρέπει να «χτυπήσει» ο Ολυμπιακός για να την λαβώσει.

Για κατακλείδα; Ο αγαπημένος του Έλληνας συμπαίκτης, Δημήτρης Σιόβας για τον οποίο έσταξε… μέλι καθώς και ο πολύ ποιοτικός Ανδρέας Σάμαρης. Η Αϊντχόφεν λοιπόν στο… πιάτο σας.