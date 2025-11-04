H Aϊντχόφεν έρχεται με πολλά… γκολ στο Γ. Καραϊσκάκης και θα προσπαθήσει να «απειλήσει» τον Ολυμπιακό (04/11, 22:00), κουβαλώντας μαζί της και ένα «παράδοξο» στατιστικό!

«Αποστολή» Νο.4 για τον Ολυμπιακό στη League Phase του Champions League!

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν την Αϊντχόφεν (04/11, 22:00) στο Γ. Καραϊσκάκης σε ένα ματς-τελικό.

Μετά από τρεις αγωνιστικές έχουν μαζέψει μόλις έναν βαθμό και γνωρίζουν πως αν δεν έρθει η νίκη θα «δυσκολέψει» η υπόθεση-πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ωστόσο, το έργο τους δεν θα είναι καθόλου εύκολο, καθώς απέναντί τους θα βρουν μία ομάδα, που πετάει «φωτιές» στην επίθεση και «σκοράρει πολλά περισσότερα γκολ», από αυτά που της… αναλογούν!

Το «παράδοξο» και ο «τρελός» Οκτώβρης

Η Αϊντχόφεν ξεκίνησε τη σεζόν κατακτώντας το Σούπερ Καπ Ολλανδίας, ενώ στο Champions League έχει τέσσερις βαθμούς.

Παράλληλα, είναι σε ισοβαθμία με τη Φέγενορντ στην 1η θέση της Eredivisie! Τι είναι αυτό, που την κάνει να «ξεχωρίζει»;

Το ότι σκοράρει πάρα πολλά γκολ! Για την ακρίβεια, από την αρχή της σεζόν έχει 45 τέρματα! Αριθμός πολύ μεγάλος, που γίνεται ακόμα… μεγαλύτερος αν δούμε τα xGoals.

Σύμφωνα με το Sofascore, αν κάνουμε τις απαραίτητες προσθαφαιρέσεις θα δούμε πως βρίσκει περίπου 12 παραπάνω γκολ από αυτά, που της… αναλογούν.

Κι αυτό, γιατί αν δούμε ένα-ένα τα παιχνίδια της και τα γκολ που πέτυχε και τα πόσα θα «έπρεπε» να είχε, θα βρούμε πως είναι στο +12.25!

Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να μην μιλήσουμε για τη φόρμα στην οποία βρίσκεται, καθώς πετάει «φωτιές»!

Μέσα στον Οκτώβριο μετάει μόλις μία ισοπαλία κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν (01/10, 1-1), έχοντας και πέντε νίκες, με 21 γκολ ενεργητικό!

Ποιες είναι αυτές, που «κλέβουν» την παράσταση; Το επιβλητικό 6-2 απέναντι στη Νάπολι (21/10), αλλά και αυτή κόντρα στη Φέγενορντ (26/10, 2-3), καθώς η Αϊντχόφεν είναι η μοναδική ομάδα, που έχει βάλει «φρένο» στο κλαμπ του Ρόμπιν Φαν Πέρσι στην Eredivisie.

Θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να της βάλει «στοπ»; Την απάντηση θα τη γνωρίζουμε σε λίγες ώρες…