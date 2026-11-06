Ο Κίναν Έβανς χαμογελάει ξανά και παραχώρησε συνέντευξη στους Betarades. Η εκτίμηση για Φουρνιέ, Μπαρτζώκα, Τρινκιέρι, Φρανσίσκο και «το μόνο που θα ήθελα ήταν να έχω εκπροσωπήσει τον Ολυμπιακό στο παρκέ.»

Οι φίλοι του Ολυμπιακού πιθανότατα θα συμφωνήσουν με τη θεωρία πως μετά τον Ματσιγιάουσκας, ο Κίναν Έβανς ήταν στα μεγαλύτερα αν όχι το μεγαλύτερο what if που πέρασε από τον σύλλογο.

Όταν οι Πειραιώτες τον έκλεισαν, ο Κίναν Έβανς ήταν από τους κορυφαίους γκαρντ στην Ευρώπη. Εκτελεστικά και δημιουργικά, έβγαζε… μάτια με τη Ζαγλγκίρις και τον κόουτς Τρινκιέρι στον οποίο έβγαλε για μία ακόμα φορά το «καπέλο» στη συνέντευξη που παραχώρησε στους Betarades. Αν και δεν είχε να δώσει κάποια συμβουλή στους παίκτες του ΠΑΟΚ για τον Ιταλό «ιδιοφυϊα του μπάσκετ», όπως τον χαρακτήρισε αφού… «τα ξέρουν ήδη όλα. Ακόμα και την αγαπημένη του φράση με την μουστάρδα που πρέπει να βάζουν σε ό,τι κάνουν», είπε με ζωγραφισμένο ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό του. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό στην περίπτωσή του.

Όπως μοιράστηκε στην πρώτη του εν Ελλάδι μεγάλη συνέντευξη αφότου έφυγε από τη χώρα για να βρει ξανά αυτή τη μία ευκαιρία με την οποία κοιμόταν και ξυπνούσε, πέρασε από όλα τα στάδια.

Από το «γιατί ξανά σε μένα», στις εικασίες και τις ερωτήσεις προς τον Θεό. Η πίστη άλλωστε, στην ανώτερη δύναμη και τον εαυτό του, καταλαμβάνει βαρύνουσα θέση στη ζωή και το μυαλό του Κίναν Έβανς.

Κατέληξε όμως στο ότι δεν υπάρχει κάποια απάντηση. Και πέρασε στο στάδιο της αποδοχής και όχι της αυτολύπησης, μεταξύ των οποίων προσπαθούσε να ισορροπήσει.

Στον εαυτό του πάντως είπε ότι «θα επιστρέψω στο επίπεδο που θέλω να βρίσκομαι. Θα τα καταφέρω.» Και με πολλή δουλειά κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης και των τριών μεγάλων τραυματισμών που αντιμετώπισε για 3μιση χρόνια, κυρίως πνευματικά, το πλησιάζει.

Η Ζαλγκίρις που «είναι σαν οικογένεια για μένα», του έδωσε τελικά την ευκαιρία. Και τα προβλήματα τραυματισμών – τι ειρωνεία – στο Κάουνας, επίσπευσαν την επιστροφή του εκεί αφού είχε δοθεί δανεικός στους Λόντον Λάιονς για να βρει τον ρυθμό του. Εκεί βρισκόταν όταν έγινε και η μπασκετοκουβέντα.

Όσον αφορά τον Ολυμπιακό; Επανέλαβε ξανά και ξανά ότι το μόνο που θα ήθελε ήταν «να είχα προσφέρει σε αυτόν τον σύλλογο παραπάνω. Να είχα εκπροσωπήσει την ομάδα και τα χρώματά της μέσα στο παρκέ.» Κάποια πράγματα όμως δεν τα ορίζεις.

Ο Κίναν Έβανς έσταξε μέλι για τον Εβάν Φουρνιέ και εξήγησε τους λόγους της εκτίμησής του προς τον Γάλλο σταρ του Ολυμπιακού ενώ αναφέρθηκε και στην… foodie ιδιότητά του με παραδείγματα.

Εξήγησε τι είναι αυτό που κάνει τους Σάσα Βεζένκοφ και Γιώργο Μπαρτζώκα να ξεχωρίζουν και στάθηκε στην ανθρώπινη πλευρά του Έλληνα προπονητή, έτσι όπως εκείνος την εξέλαβε. «Είναι ένας πολύ διασκεδαστικός τύπος έξω από το παρκέ.»

Η συζήτηση οδηγήθηκε και στον Σιλβέν Φρανσίσκο για τον οποίο μίλησε με τα καλύτερα, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει ότι «χώρισε» πολύ καλά με τον Ολυμπιακό, διατηρώντας τις καλύτερες σχέσεις.

Επειδή όμως μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις και εδώ πρόκεται για ένα 25λεπτο βίντεο, ώρα του Κίναν Έβανς. Να μοιραστεί όσα είχε μέσα του…