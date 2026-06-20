Το «ταξίδι» του μεγάλου αφιερώματος του Ole.gr πηγαίνει στο Εκουαδόρ. Αυτό το κομμάτι του «παζλ» θα το «καλύψει» ο Φέλιξ Μπόρχα, σε μία συνέντευξη που μιλάει για το Παγκόσμιο Κύπελλο, την πορεία του στον Ολυμπιακό, αλλά και τις συνεργασίες του με Τάκη Λεμονή, Τόμας Τούχελ και Γιούργκεν Κλοπ!

Συνέντευξη στον Διονύση Καλαϊζή

Ακόμα μία συνέντευξη στον «αέρα» για το μεγάλο αφιέρωμα του Ole.gr για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πηγαίνουμε σε μία ομάδα που μπορεί να είναι και η «έκπληξη» του διοργάνωσης, αφού διαθέτει ορισμένους εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Το Εκουαδόρ, παρότι ξεκίνησε με το… αριστερό, θα μπορούσε να είναι μία απ’ τις χώρες που θα κάνουν το μεγάλο «μπαμ».

Ο «εκλεκτός» για να ολοκληρώσει αυτό το κομμάτι του «παζλ» είναι ο Φέλιξ Μπόρχα. Ένας παίκτης που έμεινε μονάχα για έναν χρόνο στα μέρη μας και «ακούστηκαν» πολλά κατά καιρούς της παραμονής του.

Ερχόμενος από εξαιρετικές χρονιές στην πατρίδα του, πήρε το «διαβατήριό» του για την Ελλάδα το καλοκαίρι του 2006. Πλέον, έχει αρχίσει μία νέα καριέρα, αφού είναι δραστήριος στο κομμάτι της προπονητικής.

Το Ole.gr τον εντόπισε και εκείνος μίλησε για όλους και για όλα σε μία απολαυστική συζήτηση, που είχε «μέσα» λόγια για την εθνική ομάδα του Εκουαδόρ, τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, αλλά και «όσα» έζησε με τους Τάκη Λεμονή, Γιούργκεν Κλοπ και τον Τόμας Τούχελ!

Φωτογραφία από την προσωπική συλλογή του Φέλιξ Μπόρχα

«Το όνειο ζωής που έγινε πραγματικότητα με το Εκουαδόρ»

«Πιστεύω ότι έχουμε καλή ομάδα και πολύ καλούς παίκτες, θεωρώ πως ήρθε η ώρα να σκεφτόμαστε μεγάλα πράγματα, όπως το να γίνουμε παγκόσμιοι πρωταθλητές.

Ο παίκτης του Εκουαδόρ που αξίζει να παρακολουθήσετε, πέρα από τους ήδη γνωστούς όπως ο Πάτσο και ο Χινκαπιέ, είναι ο Άλαν Φράνκο.

Για μένα, το να παίξω σε Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν ένα όνειρο ζωής που έγινε πραγματικότητα και είμαι περήφανος που εκπροσώπησα τη χώρα μου».

Credits: Allstar Picture Library Ltd

«Η μεταγραφή στον Ολυμπιακό»

«Η μεταγραφή μου σε μια μεγάλη ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, σε τόσο νεαρή ηλικία, ήταν κάτι φανταστικό και ταυτόχρονα μια τεράστια ευθύνη, καθώς ήμουν ο πρώτος ποδοσφαιριστής από το Εκουαδόρ που αγωνίστηκε στην Ελλάδα.

Περισσότερο από δύσκολο, ήταν συναρπαστικό. Στο Εκουαδόρ, από μικρή ηλικία έχουμε συνηθίσει να φεύγουμε από τα σπίτια μας και να πηγαίνουμε στις μεγάλες πόλεις για να κυνηγήσουμε το όνειρο να γίνουμε ποδοσφαιριστές.

Στο ποδόσφαιρο θα υπάρχουν πάντα θετικές και αρνητικές απόψεις και, ως αθλητής, θέλεις πάντα να δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό. Προφανώς, θα μπορούσα να είχα προσφέρει ακόμα περισσότερα αν είχα μείνει περισσότερο στην ομάδα. Κατακτήσαμε τίτλους και ήμουν πίσω από τον Ριβάλντο και τον Νέρι Καστίγιο.

«Οι εμπειρίες απ’ την Ελλάδα, ο Λεμονής και ο Ριβάλντο»

«Ο Τάκης Λεμονής ήταν εξαιρετικός άνθρωπος και καλός προπονητής για μένα. Δεν ήταν εκείνος που με έφερε στην ομάδα, αλλά ήταν αυτός που μου έδωσε τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής και μου φέρθηκε πολύ καλά.

Το να αγωνιστώ στο Champions League ήταν σπουδαίο. Θα ήθελα όμως να είχα περισσότερα λεπτά συμμετοχής.

Πιστεύω ότι χωρίς τον Ριβάλντο δεν θα είχα προσαρμοστεί στην ομάδα με τον τρόπο που το έκανα. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος».

Credits: Eurokinissi

«Η αποχώρηση από τον Ολυμπιακό και οι συνεργασίες με Κλοπ και Τούχελ»

«Το να φύγω από τον Ολυμπιακό δεν ήταν εύκολο. Νιώθω πως μπορούσα να δώσω περισσότερα, αλλά η άφιξή μου στη Μάιντς, η βοήθειά μου για την άνοδο της ομάδας στην πρώτη κατηγορία και η γνωριμία μου με τον Γιούργκεν Κλοπ ήταν κάτι υπέροχο και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην καριέρα μου.

Ο Κλοπ παραμένει ο ίδιος άνθρωπος που γνώρισα τότε και ήδη από εκείνη την εποχή ήταν σπουδαίος προπονητής.

Με τον Τόμας Τούχελ συνεργάστηκα για λίγο. Ήμουν τραυματίας όταν ήρθε και δεν αγωνίστηκα πολύ, αλλά πάντα έλεγα πως τακτικά είναι ο καλύτερος προπονητής που έχω δει».

Credits: Associated Press

«Το νέο βήμα στην καριέρα του Φέλιξ Μπόρχα»

«Τώρα είμαι προπονητής και φυσικά θα ήθελα πολύ την ευκαιρία να δουλέψω προπονητικά στην Ελλάδα στο μέλλον. Χαιρετισμούς σε όλους στην Ελλάδα και ιδιαίτερα σε όσους στηρίζουν τον Ολυμπιακό».