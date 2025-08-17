Ο Νταβίντε Καλάμπρια διάλεξε τα «πράσινα» και το Ole.gr, με τη βοήθεια δημοσιογράφου από το ιταλικό Sky Sport, «ξεδιπλώνει» το προφίλ του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Παναθηναϊκού.

Μετά από μία ζωή στη Μίλαν και ένα εξάμηνο «διάλειμμα» στην Μπολόνια, ο Νταβίντε Καλάμπρια αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του, μακριά από την Ιταλία. Ο Παναθηναϊκός αποτελεί τον επόμενο προορισμό στην καριέρα του, με σκοπό να καλύψει το κενό, στη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα.

Η αποχώρηση του Βαγιαννίδη, με προορισμό την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, οδήγησε τους «πράσινους» σε αναζήτηση πλάγιου μπακ. Μία έρευνα που σταμάτησε, όταν βρέθηκε το όνομα του 28χρονου Ιταλού.

Προερχόμενος από τις ακαδημίες του συλλόγου από το Μιλάνο, έχει στο παλμαρέ του αρκετές εμπειρίες, το δίχως άλλο. Ποιος ακριβώς, όμως, είναι ο Νταβίντε Καλάμπρια; Τι είδους ποδοσφαιριστή αποκτά ο Παναθηναϊκός.

Για να απαντηθεί το συγκεκριμένο ερώτημα, είναι απαραίτητη η βοήθεια ενός δημοσιογράφου από το ιταλικό Sky Sport. Ο Λούκα Μπεντόνι, μέλος της ομάδας του έγκριτου Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, «σκιαγραφεί» στο Ole.gr τον πρώην ποδοσφαιριστή της Μίλαν.

Όλα όσα κερδίζει το «τριφύλλι» με την απόκτησή του, οι λόγοι που τον οδήγησαν στην αποχώρησή του από τη Μίλαν, αλλά και τα ματς κόντρα στον Κβίτσα Κβαρατσχέλια, που αποτελούν την ιδανική «εικόνα», για να κατανοήσει κάποιος το ποιοτικό του επίπεδο.

«Γι’ αυτό έφυγε από τη Μίλαν»

Ο Καλάμπρια «ανδρώθηκε» στο Μιλάνο, όπως καθώς φαίνεται, το τελευταίο διάστημα, δεν κυλούσαν όλα… ρόδινα.

«Ο Καλάμπρια ήταν πάντα παίκτης της Μίλαν, σε όλη του τη ζωή. Ξεκίνησε ως παιδί στις ακαδημίες και έφυγε ως άνδρας και αρχηγός, τον περασμένο Ιανουάριο, όταν πήγε στην Μπολόνια.

Στη Μίλαν, πολλά πράγματα άλλαξαν, ξεκινώντας από την ιδιοκτησία και το διοικητικό συμβούλιο. Η σχέση μεταξύ του Καλάμπρια ως αρχηγού και του διοικητικού συμβουλίου “έσπασε” και γι’ αυτό έφυγε.

Πήγε στην Μπολόνια απλώς για 6 μήνες, με την ιδέα να δει πώς θα εξελισσόταν αυτή η περιπέτεια και στη συνέχεια να αποφασίσει για το μέλλον του το καλοκαίρι.

Στην Μπολόνια κέρδισε ένα Coppa Italia, εναντίον της Μίλαν, και τώρα είχε ένα καλοκαίρι ως ελεύθερος παίκτης, εξετάζοντας πολλαπλές επιλογές από ξένες χώρες, καθώς ήθελε να δοκιμάσει μια νέα περιπέτεια, για πρώτη φορά εκτός Ιταλίας.

Τον είχαν υπ’ όψιν τους σύλλογοι της La Liga και της Ligue 1. Τελικά αποφάσισε να ενταχθεί στην Παναθηναϊκό», ανέφερε ο Μπεντόνι.

«Τι παίκτης είναι; Δείτε πώς αντιμετώπισε τον Κβαρατσχέλια!»

«Είναι πολύ αξιόπιστος παίκτης, συνεπής και με καλή, σταθερή απόδοση στα παιχνίδια. Δεν ξεχωρίζει σε ταχύτητα ή δύναμη, αλλά είναι τακτικά πειθαρχημένος και έχει εξαιρετική τοποθέτηση.

Έχει αποδείξει την αξία του στο δυσκολότερο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του Champions League.

Για να τον γνωρίσετε καλύτερα, σας προτείνω να δείτε μερικούς από τους αγώνες που έπαιξε εναντίον του Κβαρατσχέλια, κόντρα στη Νάπολι: κατάφερε να νικήσει έναν από τους καλύτερους εξτρέμ στον κόσμο, χάρη στην τακτική του πειθαρχία»!

Remember when Davide Calabria Locked Kvaratskhelia in the UCL..



pic.twitter.com/y8dAQpDdS8 — Milan Comps (@CompsACM) April 29, 2025

«Γι’ αυτό επέλεξε τον Παναθηναϊκό»

Έπειτα, ο Ιταλός δημοσιογράφος στάθηκε στις εμπειρίες που έχει από το κορυφαίο επίπεδο ο Καλάμπρια, αλλά και στους λόγους που τον οδήγησαν στην Αθήνα και στον Παναθηναϊκό.

«Ήταν αρχηγός της Μίλαν, οπότε είναι σαφές ότι θα φέρει την εμπειρία του, έχοντας παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο, τους ευρωπαϊκούς αγώνες και πολλά ακόμα. Είναι συνηθισμένος σε αγώνες με υψηλή πίεση και θορυβώδες κοινό, όπως αυτό που ζούσε στο San Siro.

Ήθελε να δοκιμάσει μια νέα εμπειρία εκτός Ιταλίας και ήθελε να συνεχίσει να παίζει στα ευρωπαϊκά Κύπελλα. Αγωνίστηκε στο Champions League για τέσσερις σεζόν και στο Europa League για άλλες τέσσερις. Και στον Παναθηναϊκό, λογικά, θα μπορεί να παίξει ξανά στο Europa League».