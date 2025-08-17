Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, Νταβίντε Καλάμπρια, πάτησε Ελλάδα – οι Betarades ήταν εκεί – και παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μία σημαντική μεταγραφή για να αναπληρώσει το κενό που άφησε πίσω του ο Γιώργος Βαγιαννίδης. Έφερε στην Ελλάδα τον τέως παίκτη της Μίλαν, Νταβίντε Καλάμπρια, ο οποίος αφίχθη το βράδυ του Σαββάτου (16/8).

Ο Ιταλός ακραίος οπισθοφύλακας τέθηκε στη διάθεση των παρευρισκόμενων Μέσων στην αίθουσα αφίξεων του διεθνή αερολιμένα Αθηνών και απάντησε στις ερωτήσεις τους.

Μεταξύ άλλων εξήγησε και τον λόγο για τον οποίο αποδέχθηκε την πρό(σ)κληση του «τριφιλλιού».

Στις πρώτες του δηλώσεις λοιπόν, ο Νταβίντε Καλάμπρια επεσήμανε πως…

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Να ξεκινήσω μία νέα περιπέτεια. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο, τη διοίκηση και τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, οι οποίο δείξανε ότι με θέλανε. Έτσι επέλεξα να έρθω εδώ και να γίνω πραγματικά αντάξιος των προσδοκιών.

Για το γεγονός πως θα αγωνιστεί εκτός Ιταλίας, είπε: «Όπως είπα για μένα ήταν μία επιλογή. Ήθελα να ξεκινήσω κάτι καινούριο εκτός της χώρας μου. Κάτι καινούριο. Μία νέα περιπέτεια. Έχω ετοιμαστεί για αυτό. Έχω προετοιμαστεί για να μπορέσω να επιστρέψω σε μία άλλη προοπτική με άλλη ομάδα και με θέληση. Επίσης ήξερα και εκτίμησα το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός με ήθελε επίσης, οπότε είμαι έτοιμος να έρθω εδώ και να συνεχίσω για νίκες και για τίτλους.»

Για το εάν είδε τον αγώνα με τη Σαχτάρ: «Δεν ήταν εύκολο να δω από την Ιταλία το παιχνίδι αλλά άκουσα, έμαθα και μίλησα με τον Τζούρισιτς και τώρα προετοιμαζόμαστε για άλλον έναν αγώνα που θα μας βάλει πιστεύω σε καλή ψυχολογία.»

Αναφορικά με τον κόσμο του Παναθηναϊκού, απάντησε πως: «Έρχομαι από τη Μίλαν που είχε φανταστικούς οπαδούς. Επίσης πολύ θερμούς οπαδούς είχε και η Μπολόνια, που πάντα μας υποστήριζε. Ξέρω ότι οι φίλαθλοί μας είναι πολύ θερμοί και δεν βλέπω την ώρα να εμφανιστώ μπροστά τους και είμαι σίγουρος ότι οι φίλαθλοι θα βοηθήσουν την ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερο».