Ένας πραγματικός legend! Ο Αντώνης Αντωνιάδης βρέθηκε στην εκδήλωση του ΠΣΑΠΠ για τα 50 χρόνια ζωής του και αργότερα μίλησε στο Ole για την Εθνική, τα έργα του ΠΣΑΠΠ, αλλά και το «παράπονό» του από το σημερινό ποδόσφαιρο.

Δηλώσεις στον Διονύση Καλαϊζή

Αν η λέξη: «θρύλος» πρέπει να χρησιμοποιείται ελάχιστες φορές, σίγουρα ο Αντώνης Αντωνιάδης θα έπρεπε να είναι στις «εξαιρέσεις».

Οι παλαιότεροι γνωρίζουν πολύ καλά τα όσα έχει κάνει, όμως, είναι αδύνατον τα κατορθώματά του να μην έχουν «μεταφερθεί» και στις νέες γενιές.

Γκολ, στιγμές «μαγείας» συνδυάστηκαν με τίτλους, για έναν άνθρωπο που πέρασε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική του καριέρα στον Παναθηναϊκό.

Ο «ψηλός» ήταν μέλος του «τριφυλλιού», όταν και έφτασε στο τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών απέναντι στον Άγιαξ το 1971.

Και όχι μόνο αυτό, αφού εκείνη τη σεζόν ήταν και ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης έχοντας σκοράρει συνολικά 10 φορές.

Εκτός των τρομερών στιγμών του στο ποδόσφαιρο υπήρξε και ένας από τους «πρωτεργάτες», ώστε να δημιουργηθεί ο ΠΣΑΠΠ. Η «ασπίδα» του ποδοσφαιριστή που «έκλεισε» 50 χρόνια εν ζωή και αποφάσισε να γιορτάσει αυτήν την ξεχωριστή στιγμή.

Ο Αντώνης Αντωνιάδης έδωσε το «παρών» σε μία σπουδαία εκδήλωση και μετά το τέλος της μίλησε στην κάμερα του Ole.

Σε μία σύντομη συζήτηση μαζί του, που αναφέρθηκε τόσο στο τι «σημαίνει» ΠΣΑΠΠ για τον Έλληνα αθλητή, αλλά και στο «παράπονό» του για το σημερινό ποδόσφαιρο, ενώ στο «κλείσιμο» δεν έλειψε το σχόλιό του για την Εθνική και την ταλαντούχα φουρνιά που έχει.

«Ο ΠΣΑΠΠ είναι η ‘ασπίδα’ του ποδοσφαιριστή»

-Ο ΠΣΑΠΠ έγινε 50 χρονών, πώς νιώθετε που είστε «παρών» σε αυτήν τη μεγάλη εκδήλωση;

«Νιώθω πολύ υπερήφανος, γιατί είμαι ο πρωτεργάτης του ΠΣΑΠΠ. Είχα 33 χρόνια συναπτά. Έναν χρόνο στην εκτελεστική επιτροπή, δύο χρόνια γραμματέας, δύο χρόνια ταμίας και 28 πρόεδρος. Έβαλα στην αρχή ως πρόεδρους τους δύο μεγάλους Μίμηδες (σ.σ. Δομάζο, Παπαϊωάννου) και στη συνέχεια ήμουν 28 συναπτά και συνεχόμενα χρόνια. Είμαι περήφανος που πετύχαμε, ό,τι πετύχαμε».

-Τι «σημαίνει» στο σήμερα για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή ο ΠΣΑΠΠ;

«Το καταφύγιό του. Ό,τι πρόβλημα έχει μόνο ΠΣΑΠΠ μπορεί να το λύσει. Κανένας άλλος, όλοι οι άλλοι είναι εναντίον. Δεν μιλάω για τον κόσμο. Εγώ μιλάω για τους φορείς του ποδοσφαίρου. Ο κόσμος είναι ο φίλος μας. Αλλά, ο ΠΣΑΠΠ είναι η ‘ασπίδα’ του ποδοσφαιριστή».

«Το ‘παράπονό’ μου για το ποδόσφαιρο»

-Στην εκδήλωση ακούστηκε πολύ το γεγονός πως δεν παίζουν πολλοί Έλληνες στις ομάδες μας. Είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει;

«Είναι το ‘παράπονό’ μου. Πήγα στη FIFA το κατέθεσα. Βέβαια, λόγω της αποφάσεως του Μπόσμαν δεν μπορούμε να στερήσουμε τις μεταγραφές. Όμως, στην ενδεκάδα μπορούμε να περάσουμε να παίζουν πέντε γηγενείς. Στον Παναθηναϊκό πέντε Έλληνες, στην Μπάγερν Μονάχου πέντε Γερμανοί, στην Μπαρτσελόνα πέντε Ισπανοί. Μόνο έτσι μπορούμε να σώσουμε το εθνικό ποδόσφαιρο κάθε χώρας, αλλά δεν πολυδέχεται η FIFA, δεν ξέρω γιατί».

«Μπορεί να προχωρήσει η Εθνική»

-Ακολουθούν ματς για την Εθνική πιστεύεται ότι μπορεί να κάνει κάτι «μεγάλο»;

«Έχει ταλέντα, καλά ταλέντα. Θέλει λίγο να εναρμονιστούν και να μάθει ο ένας τον άλλον. Μεγάλη υπόθεση. Νομίζω ότι μπορεί να προχωρήσει».