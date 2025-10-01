Η Κ19 του Ολυμπιακού συνεχίζει να «προελαύνει» στο Youth League. Επικράτησε της Άρσεναλ στο Λονδίνο και έκανε το 2/2 στη League Phase!

Η Κ19 του Ολυμπιακού έχει βάλει μπρος για… πρόκριση στην επόμενη φάση του Youth League!

Οι ταλαντούχοι νέοι των Πειραιωτών έχουν βαλθεί να «τρελάνουν» την Ευρώπη και αποδεικνύουν, πως η κατάκτηση της διοργάνωσης, το 2024, μόνο τυχαία δεν ήρθε.

Μετά την άνετη νίκη επί της Πάφου, στην 1η αγωνιστική της League Phase, η Κ19 του Ολυμπιακού έκανε το 2/2, καθώς επικράτησε στο Λονδίνο επί της Άρσεναλ, με 1-2 (01/10)!

Η άμυνα των «ερυθρόλευκων» παρέδωσε ξανά… μαθήματα, ενώ στην επίθεση απέδειξε πως μπορεί να «τιμωρεί» κάθε λάθος του αντιπάλου της!

Έτσι, η Άρσεναλ μπορεί να τελείωσε το ματς με 17 τελικές προσπάθειες, όμως οι νέοι από… χρυσάφι της ομάδας του Πειραιά, φρόντισαν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις 9 που δημιούργησαν οι ίδιοι.

Οι Λονδρέζοι, λοιπόν, έπεσαν από νωρίς στην «παγίδα», καθώς ο Κόπλεϊ δέχθηκε κόκκινη κάρτα, μόλις στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης, αφού έκανε ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Αργύρη Λιατσικούρα.

Ο Ολυμπιακός «άρπαξε» την ευκαιρία που του δόθηκε από τα… μαλλιά. Στο 21ο λεπτό, ο Κορτές έκλεψε την μπάλα, πέρασε τον αντίπαλο γκολκίπερ και έγραψε το 0-1.

Μάλιστα, λίγο αργότερα, στο 37′, το σύνολο του Γιώργου Σίμου βρήκε και δεύτερο τέρμα. Μετά τη σέντρα του Χάμζα, ο γκολκίπερ της Άρσεναλ απομάκρυνε, αλλά ο Φίλης πήρε το «ριμπάουντ» και έκανε το 0-2.

Παρά τη μείωση του σκορ από τον Ογκουνάικε στο 83′, ο Ολυμπιακός δεν άφησε τους τρεις βαθμούς και έφυγε θριαμβευτής από το Βόρειο Λονδίνο.

Πλέον, έφτασε τους 6 βαθμούς και μένουν ακόμα 4 αγωνιστικές, προκειμένου να εξασφαλίσει την παρουσία του στην επόμενη φάση του θεσμού.