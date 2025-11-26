Η 5η αγωνιστική της League Phase του Youth League έφτασε στο τέλος της, με τον Ολυμπιακό να χάνει εντός έδρας από τη Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, 0-2) «σπάζοντας» και ένα τρομερό σερί!

Η League Phase του Youth League φτάνει ολοένα και πιο κοντά προς το τέλος της. H 5η αγωνιστική ολοκληρώθηκε και πλέον απομένει ακόμα μία «στροφή», για να μάθουμε τις 22 ομάδες που θα συνεχίσουν.

Ο Ολυμπιακός -αυτή τη στιγμή- είναι στην 20η θέση έχοντας επτά βαθμούς στο «τσεπάκι» του.

Η επόμενή του «αποστολή» είναι στην έδρα της Καϊράτ Αλμάτι (09/12, 09:00). Σε ένα ματς, που θα κρίνει και το ευρωπαϊκό μέλλον των Πειραιωτών.

Όλα θα μπορούσαν να είχαν λάβει «τέλος», αν οι «ερυθρόλευκοι» κέρδιζαν τη Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, 0-2).

Ωστόσο, η «βασίλισσα» μπόρεσε να κάνει κάτι που δεν είχε συμβεί τα τελευταία έξι χρόνια, φτάνοντας στη νίκη με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά.

Η τελευταία εντός έδρας ήττα στο Youth League είχε βασικό τον Τζολάκη

Αν δούμε όλους τους αγώνες του Ολυμπιακού τις τελευταίες τρεις σεζόν θα αντιληφθούμε πως εντός έδρας δεν έχει ούτε μία ήττα! Κι όμως, αφού μετρούσε -μέχρι πρότινος- έξι νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Το ρεκόρ ξεκίνησε να «γράφει» τη σεζόν 2023-24, όταν και οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν ως το τέλος και κατέκτησαν τη διοργάνωση!

The Olympiacos senior squad in attendance for their club's #UYL fixture 🙌 pic.twitter.com/8WGNyYmY0w — UEFA Men's Youth (@UEFAMensYouth) November 26, 2025

Πότε ήρθε η τελευταία εντός έδρας ήττα του Ολυμπιακού στο Champions League των Νέων; Τον Δεκέμβριο του 2019, όταν και φιλοξένησαν τον Ερυθρό Αστέρα.

Τότε, οι Σέρβοι με ένα γκολ του Αντρίγια Ραντούλοβιτς είχαν κερδίσει με 1-0, για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων.

Ποιος ήταν τότε ο βασικός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού; Μα φυσικά, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης! Δηλαδή, ο βασικός πορτιέρε της νυν πρώτης ομάδας των «ερυθρολεύκων»!

Η πρωτόγνωρη ώρα που θα διεξαχθεί το Καϊράτ-Ολυμπιακός, για το Youth League Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ για την 6η αγωνιστική του Youth League, σε μία πρωτόγνωρη ώρα.

Ένας ποδοσφαιριστής, που σε λίγο θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης των 15 Champions League είχε «βιώσει» την τελευταία εντός έδρας της ελληνικής ομάδας στο Youth League.

Και μετά από εννέα αναμετρήσεις ο Ολυμπιακός είδε ξανά το «κάστρο» του να… αλώνεται.

Δείτε παρακάτω το πώς έπαιξε ο Ολυμπιακός κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα το 2019: