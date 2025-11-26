Η League Phase του Youth League φτάνει ολοένα και πιο κοντά προς το τέλος της. H 5η αγωνιστική ολοκληρώθηκε και πλέον απομένει ακόμα μία «στροφή», για να μάθουμε τις 22 ομάδες που θα συνεχίσουν.
Ο Ολυμπιακός -αυτή τη στιγμή- είναι στην 20η θέση έχοντας επτά βαθμούς στο «τσεπάκι» του.
Η επόμενή του «αποστολή» είναι στην έδρα της Καϊράτ Αλμάτι (09/12, 09:00). Σε ένα ματς, που θα κρίνει και το ευρωπαϊκό μέλλον των Πειραιωτών.
Όλα θα μπορούσαν να είχαν λάβει «τέλος», αν οι «ερυθρόλευκοι» κέρδιζαν τη Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, 0-2).
Ωστόσο, η «βασίλισσα» μπόρεσε να κάνει κάτι που δεν είχε συμβεί τα τελευταία έξι χρόνια, φτάνοντας στη νίκη με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά.
Η τελευταία εντός έδρας ήττα στο Youth League είχε βασικό τον Τζολάκη
Αν δούμε όλους τους αγώνες του Ολυμπιακού τις τελευταίες τρεις σεζόν θα αντιληφθούμε πως εντός έδρας δεν έχει ούτε μία ήττα! Κι όμως, αφού μετρούσε -μέχρι πρότινος- έξι νίκες και τρεις ισοπαλίες.
Το ρεκόρ ξεκίνησε να «γράφει» τη σεζόν 2023-24, όταν και οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν ως το τέλος και κατέκτησαν τη διοργάνωση!
Πότε ήρθε η τελευταία εντός έδρας ήττα του Ολυμπιακού στο Champions League των Νέων; Τον Δεκέμβριο του 2019, όταν και φιλοξένησαν τον Ερυθρό Αστέρα.
Τότε, οι Σέρβοι με ένα γκολ του Αντρίγια Ραντούλοβιτς είχαν κερδίσει με 1-0, για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων.
Ποιος ήταν τότε ο βασικός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού; Μα φυσικά, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης! Δηλαδή, ο βασικός πορτιέρε της νυν πρώτης ομάδας των «ερυθρολεύκων»!
Ένας ποδοσφαιριστής, που σε λίγο θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης των 15 Champions League είχε «βιώσει» την τελευταία εντός έδρας της ελληνικής ομάδας στο Youth League.
Και μετά από εννέα αναμετρήσεις ο Ολυμπιακός είδε ξανά το «κάστρο» του να… αλώνεται.