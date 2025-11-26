Η League Phase του Youth League φτάνει ολοένα και πιο κοντά προς το τέλος της. H 5η αγωνιστική ολοκληρώθηκε και πλέον απομένει ακόμα μία «στροφή», για να μάθουμε τις 22 ομάδες που θα συνεχίσουν.  

Ο Ολυμπιακός -αυτή τη στιγμή- είναι στην 20η θέση έχοντας επτά βαθμούς στο «τσεπάκι» του.  

Το masterclass των Νέων του Ολυμπιακού: Πώς «λύγισαν» την Άρσεναλ, για το 2/2 στο Youth League;

Άρσεναλ Ολυμπιακός Youth League

Η Κ19 του Ολυμπιακού συνεχίζει να «προελαύνει» στο Youth League. Επικράτησε της Άρσεναλ στο Λονδίνο και έκανε το 2/2 στη League Phase!

ole.gr

Η επόμενή του «αποστολή» είναι στην έδρα της Καϊράτ Αλμάτι (09/12, 09:00). Σε ένα ματς, που θα κρίνει και το ευρωπαϊκό μέλλον των Πειραιωτών.  

Όλα θα μπορούσαν να είχαν λάβει «τέλος», αν οι «ερυθρόλευκοι» κέρδιζαν τη Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, 0-2).

Ωστόσο, η «βασίλισσα» μπόρεσε να κάνει κάτι που δεν είχε συμβεί τα τελευταία έξι χρόνια, φτάνοντας στη νίκη με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά.  

Η τελευταία εντός έδρας ήττα στο Youth League είχε βασικό τον Τζολάκη  

Αν δούμε όλους τους αγώνες του Ολυμπιακού τις τελευταίες τρεις σεζόν θα αντιληφθούμε πως εντός έδρας δεν έχει ούτε μία ήττα! Κι όμως, αφού μετρούσε -μέχρι πρότινος- έξι νίκες και τρεις ισοπαλίες.  

Το ρεκόρ ξεκίνησε να «γράφει» τη σεζόν 2023-24, όταν και οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν ως το τέλος και κατέκτησαν τη διοργάνωση!  

Πότε ήρθε η τελευταία εντός έδρας ήττα του Ολυμπιακού στο Champions League των Νέων; Τον Δεκέμβριο του 2019, όταν και φιλοξένησαν τον Ερυθρό Αστέρα.  

Τότε, οι Σέρβοι με ένα γκολ του Αντρίγια Ραντούλοβιτς είχαν κερδίσει με 1-0, για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων.  

Ποιος ήταν τότε ο βασικός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού; Μα φυσικά, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης! Δηλαδή, ο βασικός πορτιέρε της νυν πρώτης ομάδας των «ερυθρολεύκων»!  

Η πρωτόγνωρη ώρα που θα διεξαχθεί το Καϊράτ-Ολυμπιακός, για το Youth League

Ολυμπιακός Καϊτάτ

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ για την 6η αγωνιστική του Youth League, σε μία πρωτόγνωρη ώρα.

ole.gr

Ένας ποδοσφαιριστής, που σε λίγο θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης των 15 Champions League είχε «βιώσει» την τελευταία εντός έδρας της ελληνικής ομάδας στο Youth League.  

Και μετά από εννέα αναμετρήσεις ο Ολυμπιακός είδε ξανά το «κάστρο» του να… αλώνεται. 

Δείτε παρακάτω το πώς έπαιξε ο Ολυμπιακός κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα το 2019: