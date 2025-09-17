Ο Ολυμπιακός U19 έδειξε τον δρόμο στους μεγάλους με κυριαρχικό ποδόσφαιρο, στην πρεμιέρα του UEFA Youth Champions League κόντρα στην Πάφο.

Ο Ολυμπιακός Jr ήταν το απόλυτο φαβορί πριν την πρώτη σέντρα του αγώνα με την Πάφο και σε ό,τι αφορά το UEFA Youth Champions League. Σύχνα όμως η θεωρία και τα… χαρτιά, απέχουν από τη πράξη. Όχι ετούτη τη φορά.

Η Κ19 των «ερυθρολεύκων» που έφερε την ταμπέλα του φαβορί απέναντι στην κυπριακή ομάδα, η οποία τώρα αρχίζει να επενδύει στα δικά της παιδιά και τις ακαδημίες της, και φρόντισε να την επιβεβαίωσει.

Με κυριαρχικό ποδόσφαιρο και κάθετο παιχνίδι από το οποίο προήλθε και το τελευταίο γκολ με πέναλτι, οι Πειραιώτες «φώτισαν» τον δρόμο στο σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έναν χρόνο και κάτι μετά το πολύ σπουδαίο επίτευγμα της κατάκτησης του τροπαίου και σε επίπεδο πιτσιρικάδων.

Οι παίκτες του Γιώργου Σίμου έψαχναν διαρκώς τον τρόπο να «ξεκλειδώσουν» την αντίπαλη άμυνα, με τα «μπράβο» να δίνουν και να παίρνουν, όπως ακούγονταν από την live μετάδοση του συνδρομητικού καναλιού από το προπονητικό στου Ρέντη.

Ο Ολυμπιακός που θα μπορούσε να είχε δώσει ακόμα μεγαλύτερο εύρος στη νίκη του αν η ενέργεια του Τζαμαλή δεν έβρισκε στο δοκάρι προς το τέλος, περνώντας ξυστά και μερικά λεπτά πριν. Ακόμα κι έτσι το τελικό αποτέλεσμα ήταν πέρα για πέρα εμφατικό (4-0) όπως και η εικόνα των δύο ομάδων στο χορτάρι, εξαιρώντας την πρώτη και τελευταία απειλή των φιλοξενούμενων στο 20′, πριν καν ανοίξει ο δείκτης του σκορ.

Ντοπιέτα πέτυχε ο Έρικ Χάμζα, ο οποίος έγινε μέλος της ομάδας του Πειραιά από την Ελλάς Σύρου, με τα χρώματα της οποίας είχε εντυπωσιάσει την προηγούμενη σεζόν στη Γ’ Εθνική. Προϊόν των ακαδημιών της Βαλένθια στην Ελλάδα, ο Χάμζα ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος στο κατάλληλο σημείο για να στείλει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα με ένα άγγιγμα.

Αδιαμφισβήτητο το αποτέλεσμα βάσει εικόνας, με τον Ολυμπιακό να έχει 13 παραπάνω τελικές προσπάθειες (15-2), δίχως να επιτρέψει κάποια εντός εστίας.