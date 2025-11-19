Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ για την 6η αγωνιστική του Youth League, σε μία πρωτόγνωρη ώρα.

Ο Ολυμπιακός, το απόγευμα της Τρίτης (18/11), έμαθε πως θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάρι οριστικά στην Αστάνα.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην «Astana Arena», στις 9 Δεκεμβρίου στις 17:30, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, όμως αντίστοιχα αλλαγές επήλθαν και στον αγώνα της ομάδας Νέων των Πειραιωτών.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στο ίδιο γήπεδο με την ομάδα Νέων της Καϊράτ, για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Παρ’ όλα αυτά, η ώρα που θα ξεκινήσει το παιχνίδι, μόνο… συνηθισμένη δεν είναι. Το ματς έχει ώρα έναρξης στις 9:00 ώρα Ελλάδας, δηλαδή 12 τοπική ώρα! Σίγουρα, οι… πρωινοί αγώνες, δεν είναι κάτι σύνηθες.

Γι’ αυτό «ελπίζει» ο Ολυμπιακός: Η αλλαγή σε σχέση με τη… μισή διαδρομή του περσινού Champions League Ο Ολυμπιακός έχει δεδομένα δύσκολο «έργο», στον δρόμο για μία θέση στην 24άδα του Champions League, όμως μια ματιά στην περσινή κατάταξη, μετά από τους τέσσερις πρώτους αγώνες, δίνει «ελπίδες».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Άλλαξε η έδρα της αναμέτρησης Kairat Almaty – Ολυμπιακός, για την 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League, όπως επίσημα ανακοίνωσε η UEFA. Συγκεκριμένα, το ματς θα διεξαχθεί στις 9 Δεκεμβρίου, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, στις 20:30 τοπική ώρα και 17:30 ώρα Ελλάδας, στο «Astana Arena» του Καζακστάν.

Αντίστοιχα οι Νέοι του Ολυμπιακού θα αγωνιστούν επίσης στο «Astana Arena» με αντίπαλο την Kairat Almaty για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του UEFA Youth League, στις 12:00 τοπική ώρα και 09:00 ώρα Ελλάδας.».