Ο Χρήστος Μουζακίτης είχε την… τιμητική του από την UEFA, με ένα βίντεο γεμάτο με τις καλύτερες στιγμές του στην κατάκτηση του Youth League.

Ο Χρήστος Μουζακίτης γνώρισε την αποθέωση από την UEFA! Μέσα από τον λογαριασμό της για το Youth League, έκανε μία… βουτιά στο πρόσφατο παρελθόν και θυμήθηκε τις καλύτερες στιγμές του ταλαντούχου μέσου του Ολυμπιακού.

Μέσα από ένα βίντεο-αφιέρωμα, λοιπόν, το οποίο αναρτήθηκε στον λογαριασμό της στο Instagram, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία έδειξε πως δεν έχει… ξεχάσει όσα έγιναν εκείνη την ιστορική χρονιά, για τον πειραϊκό σύλλογο.

Ο Μουζακίτης, φορώντας τη φανέλα των Πειραιωτών, άφησε το στίγμα του στη διοργάνωση του Youth League, τη σεζόν 2023-24, ενώ συνέβαλε σημαντικά στο να κατακτήσει ο Ολυμπιακός το τρόπαιο για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας.

Μάλιστα, η UEFA έδειξε τη… λατρεία της για τον Έλληνα διεθνή, τον οποίο και χαρακτήρισε ως «το αφεντικό της μεσαίας γραμμής», αποθεώνοντάς τον για τις εξαιρετικές του επιδόσεις και αναγνωρίζοντας έτσι τη συμβολή του στην τεράστια επιτυχία των «ερυθρολεύκων».

Υπενθυμίζουμε πως ο Μουζακίτης ανέβηκε στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού την περασμένη σεζόν και έκτοτε, έχει καταγράψει 37 συμμετοχές, με 2 γκολ και 5 ασίστ.

Δείτε το βίντεο: