Ο Χρήστος Μουζακίτης αναδείχθηκε πρώτος σε ψήφους, στον πρώτο γύρο του βραβείου Golden Boy του Tuttosport.

Πάνω από 230.000 άνθρωποι… κατέθεσαν την άποψή τους, πως ο Χρήστος Μουζακίτης είναι το κορυφαίο ταλέντο στον κόσμο!

Στην ψηφοφορία του Tuttosport για το βραβείο Golden Boy Web, δηλαδή τον θεσμό που έχει καθιερωθεί από το 2003 και αναδεικνύει τον καλύτερο ποδοσφαιριστή U21 κάθε σεζόν, ο νεαρός χαφ του Ολυμπιακού, Χρήστος Μουζακίτης, ήταν ανάμεσα στους υποψηφίους.

Η Ελλάδα «εκπροσωπείται», μάλιστα, και από τους Μπάμπη Κωστούλα και Κωνσταντίνο Καρέτσα, σε αυτήν τη λίστα.

Last year you crowned Kenan Yildiz European Golden Boy Web.

Are you ready to vote for your Golden Boy Web 2025?



Who's next? Vote now: https://t.co/nEBmCRHwAh..#GoldenBoyAwards#GBFBIndex#Goldenboy2025#Tuttosport pic.twitter.com/0WcpcNN1wi — Golden Boy (@GoldenBoyAwards) June 20, 2025

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου της ψηφοφορίας στο Golden Boy, λοιπόν, ο Χρήστος Μουζακίτης συγκέντρωσε 231.609 ψήφους, δηλαδή το 35.8%! Ήταν ο πρώτος με διαφορά από τον δεύτερο, Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους, 2005) με 205.073 ψήφους (31,7%), και τον τρίτο, Γιάν-Κάρλο Σίμιτς (Άντερλεχτ, 2005) με 118.267 ψήφους (18,3%).

Πιο πίσω βρίσκονται οι Άρντα Γκιουλέρ (Ρεάλ Μαδρίτης) με 38.182 ψήφους (5,9%) και Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν) με 18.031 ψήφους (2,8%).

Μάλιστα, αυτός ο πρώτος γύρος «έσπασε» κάθε ρεκόρ, με περισσότερους από 650.000 ψήφους σε μόλις 46 ημέρες!

Από την Πέμπτη (07/08) ξεκινά ο δεύτερος γύρος. Η καταμέτρηση των ψήφων ξεκινά από την αρχή και ο νικητής προκύπτει από το άθροισμα των ψήφων, όλων των γύρων.