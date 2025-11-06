Ο Ολυμπιακός έχει δεδομένα δύσκολο «έργο», στον δρόμο για μία θέση στην 24άδα του Champions League, όμως μια ματιά στην περσινή κατάταξη, μετά από τους τέσσερις πρώτους αγώνες, δίνει «ελπίδες».

Ο Ολυμπιακός είχε «περιορίσει» την Αϊντχόβεν, κρατούσε ένα πολύτιμο «τρίποντο», όμως μία στιγμή στο φινάλε αρκούσε, για να βρουν το γκολ οι Ολλανδοί και να διαμορφώσουν το τελικό 1-1 (04/11).

Κάπως έτσι, οι Πειραιώτες βρίσκονται πια στους 2 βαθμούς, μετά από ισάριθμα παιχνίδια στη League Phase του Champions League.

Υπενθυμίζουμε πως στην πρεμιέρα, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έμεινε στο 0-0 στο Γ. Καραϊσκάκης με την Πάφο, ενώ έπειτα ακολούθησαν δύο εκτός έδρας ήττες, από Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα.

Αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός είναι στην 31η θέση του βαθμολογικού, απέχοντας δύο πόντους από τη ζώνη που οδηγεί στη φάση των Play Offs της διοργάνωσης. Από την 22η έως και την 24η θέση της βαθμολογίας, ισοβαθμούν τρεις ομάδες (Κλαμπ Μπριζ, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Νάπολι), έχοντας 4 βαθμούς.

Τι είχε συμβεί πέρυσι, στο αντίστοιχο διάστημα;

Σε αυτό το σημείο, ωστόσο, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά σε όσα είχαν συμβεί πέρυσι, την αντίστοιχη περίοδο. Δηλαδή, μετά από τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της League Phase του Champions League.

Εξετάζοντας τον πίνακα, θα δούμε πως καμία ομάδα με 4 βαθμούς, δεν βρισκόταν στην 24άδα, στα μισά της διαδρομής, για την ολοκλήρωση της κύριας φάσης της διοργάνωσης! Εν αντιθέσει, η Αϊντχόβεν είχε συγκεντρώσει 5 βαθμούς και ήταν μόνη στην 24η θέση.

Από τη 17η μέχρι και την 23η, υπήρχαν επτά ομάδες, που ισοβαθμούσαν στους 6 πόντους, μετά από τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές!

Τα τρία «κλικ» που έφεραν την ισοφάριση στο Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν (video) Το ποδόσφαιρο είναι οι μικρές λεπτομέρειες και ο Ολυμπιακός «πληγώθηκε» από αυτές στο ματς με την Αϊντχόφεν (04/11, 1-1).

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Πως, πιθανότατα, οι βαθμοί που θα χρειαστούν για την εξασφάλιση μιας θέσης στην 24άδα και την πρόκριση στην επόμενη φάση, ίσως είναι λιγότεροι από τους 11 που είχε η Κλαμπ Μπριζ, που μπήκε ως 24η, την αγωνιστική περίοδο 2024-25. Φυσικά, με τους ίδιους βαθμούς είχε μείνει εκτός πρόκρισης η Ντιναμό Ζάγκρεμπ, λόγω της διαφοράς τερμάτων.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Διότι, μέχρι τώρα, φαίνεται πως έχουν «μοιραστεί» περισσότερο οι βαθμοί, συγκριτικά με την περασμένη σεζόν. Ενδεικτικό είναι πως πέρυσι, μετά από τέσσερις αγωνιστικές, υπήρχαν πέντε ομάδες με 0 πόντους, ενώ τη φετινή σεζόν χωρίς βαθμό παραμένουν μόνο η Μπενφίκα με τον Άγιαξ.

Μένει να φανεί πώς θα εξελιχθεί το δεύτερο μισό της League Phase του Champions League και πού θα βρεθεί ο Ολυμπιακός στο φινάλε της διαδρομής.

Δείτε τη βαθμολογία του περσινού Champions League, μετά από 4 αγώνες: