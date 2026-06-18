Η Πορτογαλία «σκόνταψε» απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (17/06, 1-1), με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να δίνει συνέχεια στο «άκαπνο» σερί του!

Η Πορτογαλία «μπήκε» στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ως μία από τις βασικότερες διεκδικήτριες του τίτλου. Παρ’ όλα αυτά, στην πρεμιέρα δεν το απέδειξε.

Πήρε «κεφάλι» στο σκορ με τον Ζοάο Νέβες, αλλά δέχτηκε την ισοφάριση από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (17/06, 1-1) και οι δύο ομάδες έμειναν στην ισοπαλία, χάρη στο τέρμα του Γιοάν Γουϊσά.

Σε ένα αποτέλεσμα που στο τέλος της διοργάνωσης μπορεί να μην παίξει κανένα ρόλο, αλλά σίγουρα ήταν ένα ηχηρό «καμπανάκι».

Ο ποδοσφαιριστής που «έκλεψε» όλα τα φώτα ήταν φυσικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο 41χρονος επιθετικός, έγινε ο δεύτερος στην ιστορία με έξι διαφορετικά Μουντιάλ, μετά τον Λιονέλ Μέσι.

Την ίδια ώρα, έγινε και ο γηραιότερος στην ιστορία μη τερματοφύλακας, που ξεκινάει βασικός σε μία αναμέτρηση στη διοργάνωση!

Ωστόσο, έδωσε συνέχεια και σε ένα «άκαπνο» σερί που θέλει να «διαγράψει» μία και καλή από τη μνήμη του!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε… αφλογιστία

Όλοι γνωρίζουμε τη μεγάλη ευχέρεια που έχει στο σκοράρισμα. Άλλωστε, οι αριθμοί του «μιλούν» από μόνοι τους. Όμως, στις μεγάλες διοργανώσεις τον τελευταίο καιρό «κολλάει» αρκετά.

Πριν από -περίπου- τέσσερα χρόνια η πρώτη του εμφάνιση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 ξεκίνησε με γκολ κόντρα στην Γκάνα. Κανείς δεν θα περίμενε, πως αυτή θα είναι και η τελευταία φορά που «συνδέεται» με τα αντίπαλα δίχτυα, σε μία μεγάλη διοργάνωση!

Κι όμως, αφού πλέον μετράει 10 συνεχόμενα ματς χωρίς γκολ, πέντε σε Μουντιάλ και ισάριθμα σε EURO.

Αυτό είναι και το πιο «άκαπνο» διάστημά του στην εθνική Πορτογαλίας, αφού ουδέποτε είχε κάνει τόσα πολλά ματς να φωνάξει «παρών» σε μεγάλη διοργάνωση.

Σε ένα σερί που ο Κριστιάνο Ρονάλντο σίγουρα θα θέλει να το «ξεχάσει» και πλέον θα έχει την ευκαιρία απέναντι στο Ουζμπεκιστάν (23/06, 20:00)!