Ο Λιονέλ Μέσι δεν κατάφερε να κάνει πολλά στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι αριθμοί που δείχνουν το «μπλόκο» της ισπανικής άμυνας και το «αντίο» ενός θρύλου.

Είναι δύσκολο να λες «αντίο», ιδίως όταν πρόκειται για έναν άνθρωπο που άλλαξε μόνος του την ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο Λιονέλ Μέσι έδωσε το δικό του «Last Dance» στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως δεν μπόρεσε να το συνδυάσει με ακόμα ένα τρόπαιο για την Αργεντινή.

Η κυριαρχία της Ισπανίας ήταν εμφατική, παρά το γεγονός ότι χρειάστηκε την παράταση για να κατακτήσει το δεύτερο Μουντιάλ της ιστορίας της. Δεν επέτρεψε στην «Αλμπισελέστε» να την απειλήσει ούτε στο ελάχιστο. Κάτι που γίνεται καλύτερα αντιληπτό από τις μηδέν τελικές προσπάθειες που κατέγραψε, κατά τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας.

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Από εκεί και πέρα, η «φούρια ρόχα» έκλεισε κάθε διαθέσιμο χώρο και στον Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός θρύλος αγωνίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, όμως δεν του επέτρεψαν να κάνει πολλά πράγματα.

Είχε 54 επαφές με την μπάλα και μόλις 3 ντρίμπλες, εκ των οποίων ήταν όλες επιτυχημένες. Κατάφερε να φτάσει μόλις σε 1 τελική προσπάθεια, που όμως κατέληξε κόρνερ, κέρδισε 4 φάουλ, ενώ απώλεσε την κατοχή σε 15 περιπτώσεις!

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Όπως γίνεται αντιληπτό, ο «Pulga» περιορίστηκε άψογα από την Ισπανία, με αποτέλεσμα στην τελευταία του μεγάλη παράσταση να μείνει σε… ρηχά νερά.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Μέσι κατέρρευσε. Δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του, αλλά ούτε και να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Άλλωστε, ήταν το φινάλε μιας σπουδαίας και ιστορικής εποχής για το ποδόσφαιρο.

Έπειτα από αμέτρητους τίτλους, αποχωρεί από την παγκόσμια σκηνή ως ένας πραγματικός θρύλος, που άλλαξε μια για πάντα την οπτική της «στρογγυλής θεάς». Και σίγουρα, αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.