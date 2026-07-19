Η Ισπανία ανέβηκε ξανά στην κορυφή του κόσμου, καθώς «κατάπιε» την Αργεντινή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Η Ισπανία «έσβησε» και την Αργεντινή στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και με το καθοριστικό γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση (19/07, 1-0 παρ.) ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, για δεύτερη φορά στην ιστορία της!

Μετά την επιβλητική εμφάνιση κόντρα στη Γαλλία στον ημιτελικό, το σύνολο του Λουίς ντε λα Φουέντε ήταν κυριαρχικό απέναντι στην παρέα του Λιονέλ Μέσι.

Είναι χαρακτηριστικό πως δεν επέτρεψε ούτε μία τελική στην «Αλμπισελέστε», κατά τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας! Παρ’ όλα αυτά, η «φούρια ρόχα» δεν κατάφερε να νικήσει τον Εμιλιάνο Μαρτίνες στα 90 λεπτά και έτσι, χρειάστηκε το έξτρα ημίωρο.

Όπως και το 2010, όμως, βρήκε το «χρυσό» γκολ στην παράταση. Τότε, ήταν ο Αντρές Ινιέστα στο 116′, τώρα ο ήρωας ήταν ο Φεράν Τόρες στο 106′.

Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της σπουδαίας αναμέτρησης ήταν, δίχως αμφιβολία, ο τρόπος με τον οποίο η Ισπανία καθόρισε, επί της ουσίας, τη μοίρα της.

Συνολικά, οι Ισπανοί έφτασαν σε 20 τελικές προσπάθειες, με τις 12 εξ αυτών να καταλήγουν στον στόχο, ενώ είχαν και δύο ακυρωμένα γκολ.

Από την άλλη, η Αργεντινή, που έμεινε με δέκα παίκτες στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας, λόγω της αποβολής του Έντσο Φερνάντες, είχε ΜΗΔΕΝ τελικές προσπάθειες πριν την εστία του Ουνάι Σιμόν, έως να δεχθεί το γκολ. Έπειτα, κατάφερε να κάνει δύο σουτ, αλλά κανένα δεν βρήκε στόχο.

Η Ισπανία έδειξε πως είναι ασταμάτητη, δήλωσε δυναμικά «παρών» και «έραψε» δικαιότατα το δεύτερο αστέρι στη φανέλα της.