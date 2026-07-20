Η Ισπανία έκανε δικό της το ρεκόρ με το μεγαλύτερο αήττητο σερί αγώνων σε επίπεδο εθνικών ομάδων και μάλιστα, με εμφατικό τρόπο!

Η Ισπανία είναι Παγκόσμια Πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της!

Μετά από ένα απόλυτα κυριαρχικό παιχνίδι κόντρα στην Αργεντινή, στο Last Dance του τεράστιου Λιονέλ Μέσι, η «φούρια ρόχα» κατέκτησε το Μουντιάλ ξανά, 16 χρόνια μετά τη διοργάνωση της Νότιας Αφρικής.

Αν και δεν απειλήθηκε ποτέ από την «Αλμπισελέστε», οι παίκτες του Λουίς ντε λα Φουέντε δεν μετουσίωσαν σε γκολ τις ευκαιρίες που έφτιαξαν στα 90 λεπτά και έτσι, όλα κρίθηκαν τελικά με το γκολ που πέτυχε ο Φεράν Τόρες στην παράταση.

Κάπως έτσι, η Ισπανία, πέρα από την κατάκτηση της κορυφής του κόσμου, έκανε δικό της και ένα εντυπωσιακό ρεκόρ, σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Έφτασε τους 38 σερί αγώνες δίχως ήττα, αφήνοντας πίσω τα 37 παιχνίδια της Ιταλίας από την περίοδο 2018-21.

Longest unbeaten runs in international football:



38 — Spain

37 — Italy



World Champions 🏆 pic.twitter.com/AE7nem7md2 — StatMuse FC (@statmusefc) July 19, 2026

Για να βρούμε την τελευταία ήττα των Ισπανών χρειάζεται να επιστρέψουμε πίσω στον Μάρτιο του 2024, όταν είχαν ηττηθεί από την Κολομβία με 1-0 σε φιλική αναμέτρηση. Έκτοτε, καμία ομάδα δεν κατάφερε να τους βάλει «στοπ», σε ένα διάστημα που ήρθε η κατάκτηση του EURO 2024 και φυσικά, του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Να σημειωθεί πως σε αυτή την περίοδο, δεν μετρούν ως ήττες όσα παιχνίδια κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι, όπως για παράδειγμα ο τελικός του Nations League, το 2025, κόντρα στην Πορτογαλία.

Συνολικά, σε αυτά τα 38 παιχνίδια, η Ισπανία μετρά το εντυπωσιακό ρεκόρ των 29 νικών και των 9 ισοπαλιών.