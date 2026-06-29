Ο Καναδάς είναι η πρώτη ομάδα που «κλειδώνει» τη θέση της στους «16» του Μουντιάλ, αφού μπόρεσε να «σπάσει» το… τείχος της Νότιας Αφρικής (28/06, 0-1)!

Ο Καναδάς παραμένει «ζωντανός» στο Μουντιάλ, καθώς συνεχίζει στους «16»! Μπορεί να τα… χρειάστηκε απέναντι στη Νότια Αφρική (28/06, 0-1), αλλά ο Στέφεν Εστουάτσιο στις καθυστερήσεις «έσπασε» ένα… τείχος.

Σε ένα γκολ που μπόρεσε να «διαλύσει» το αμυντικό σεμινάριο που παρέδιδε η ομάδα του Ούγκο Μπρος, για κάτι παραπάνω από 90 λεπτά!

Η Νότια Αφρική κρατούσε με «νύχια και με δόντια» το 0-0, χωρίς να είναι ιδιαίτερα απειλητική. Όμως, χάρη σε μία εξάδα ποδοσφαιριστών μπόρεσε να ελπίζει στο όνειρο της πρόκρισης.

Άμυνα για… σεμινάριο

Ρόνγουεν Γουίλιαμς, Κουλίσο Μουντάο, Εμπεκεζέλι Εμποκάζι, Αμπρέι Μοντίμπα, Σπεφέλο Σιτόλε και Ιμέ Οκόν έκανα -σχεδόν- τα πάντα!

Δηλαδή, μιλάμε για τον τερματοφύλακα, την αμυντική τετράδα, αλλά και τον έναν αμυντικό χαφ της Νότιας Αφρικής! Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα ένα-ένα.

Αρχικά, ο Κουλίσο Μουντάο, αν και είχε περιορισμένο ρόλο επιθετικά, στο ανασταλτικό κομμάτι ήταν εξαιρετικός. «Καθάρισε» οκτώ ευκαιρίες, είχε 3/3 τάκλιν, «έκλεψε» τέσσερις φορές την μπάλα, ενώ «κέρδισε» και 9/11 μονομαχίες που έδωσε.

Παρόμοια πράγματα και για τον Αμπρέι Μοντίμπα που οκτώ φορές φώναξε «παρών» με απομακρύνσεις ή κλεψίματα, αλλά και 6/8 κερδισμένες μονομαχίες.

Το αμυντικό κεντρικό δίδυμο ήταν σε εξαιρετική βραδιά. Οι Εμπεκεζέλι Εμποκάζι και Ιμέ Οκάν «κέρδισαν» 10/17 μονομαχίες, απομάκρυναν 16 φορές, όταν κινδύνευε η ομάδα τους, αλλά ο τελευταίος έχει και τη λανθασμένη απομάκρυνση στο γκολ του Καναδά.

🇿🇦⭐️ 𝐌𝐁𝐄𝐊𝐄𝐙𝐄𝐋𝐈 𝐌𝐁𝐎𝐊𝐀𝐙𝐈 (𝟐𝟎) against Canada:



• 78/86 Accurate Passes

• 100% Successful Dribbles

• 11 Passes Into Final Third

• 7 Long Balls

• 3 Tackles

• 5 Clearances

• 3 Recoveries

• 6/8 Ground Duels Won



𝐓𝐋𝐁’𝐒 𝐒𝐓𝐎𝐂𝐊 𝐊𝐄𝐄𝐏𝐒 𝐑𝐈𝐒𝐈𝐍𝐆.… pic.twitter.com/rWZ9IqJIBc — Rising Stars XI (@RisingStarXI) June 28, 2026

Στο -ίσως- μοναδικό του «ψεγάδι» στο ματς. Πολλή δουλειά και από τον Σπεφέλο Σιτόλε που «κατάπιε» πολλά χιλιόμετρα «κερδίζοντας» 5/8 τάκλιν, αλλά και 9/15 μονομαχίες!

Παρ’ όλα αυτά, χωρίς τον Ροόνγουεν Γουίλιαμς μπορεί το αποτέλεσμα να ήταν διαφορετικό. Ο τερματοφύλακας της Μαμελόντι Σαντάουνς είχε συνολικά πέντε επεμβάσεις, ενώ «απέτρεψε» 0.62 xGoals, όντας ο MVP βάσει Sofascore.

Όμως, ακόμα και αν αμυντικά όλα λειτούργησαν -σχεδόν- στην εντέλεια, η Νότια Αφρική έμεινε εκτός της επόμενης φάσης. Κι όλα αυτά, για μία λάθος απομάκρυνση…