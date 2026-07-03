Η Κροατία βρήκε γκολ ισοφάρισης στο φινάλε της αναμέτρησης με την Πορτογαλία, αλλά το σύστημα «Snicko» ανέτρεψε τα πάντα.

Έντονες αντιδράσεις έχει πυροδοτήσει η απόφαση των διαιτητών και του VAR να ακυρώσουν το γκολ με το οποίο η Κροατία ισοφάρισε την Πορτογαλία στις καθυστερήσεις της αναμέτρησής τους για τη φάση των «32» του Μουντιάλ, στερώντας της την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρόκριση στην παράταση.

Αν και οι Πορτογάλοι πήραν το προβάδισμα με 2-1 χάρη σε τέρμα του Γκονσάλο Ράμος στο 94ο λεπτό, ο Γκβάρντιολ κατάφερε να σκοράρει στο 90+13′, όμως το γκολ του δεν μέτρησε ποτέ καθώς υποδείχθηκε οφσάιντ, με τη συνδρομή της τεχνολογίας «Snicko».

Η συγκεκριμένη φάση ελέγχθηκε για πιθανή συμμετοχή του Ιγκόρ Ματάνοβιτς, και επειδή η τηλεοπτική εικόνα δεν ήταν ξεκάθαρη, ο διαιτητής Έσπεν Έσκας βασίστηκε στα ηχητικά κύματα του συστήματος «Snicko».

Τι είναι το συγκεκριμένο σύστημα; Πρόκειται για μία τεχνολογία που προέρχεται από το κρίκετ και εντοπίζει επαφές μέσω ήχου.

Σύμφωνα με τη FIFA, αυτό κατέστη εφικτό επειδή η επίσημη μπάλα της διοργάνωσης είναι εξοπλισμένη με ένα ειδικό τσιπ που καταγράφει και μεταδίδει στο VAR δεδομένα για κάθε επαφή σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που οδήγησε στην οριστική ακύρωση του τέρματος των Κροατών και χάρισε την πρόκριση στην ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο.