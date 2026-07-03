Πώς διαμορφώνονται τα ζευγάρια για τη φάση των «16» για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026;

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 συνεχίζεται και πλέον, αρχίζουν να διαμορφώνονται σιγά-σιγά τα ζευγάρια για τη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Η Ισπανία και η Πορτογαλία εξασφάλισαν την πρόκρισή τους, αποκλείοντας την Αυστρία (3-0) και την Κροατία (2-1) αντίστοιχα, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό ντέρμπι (6/7, 22:00), στην επόμενη φάση.

Την ίδια στιγμή, η Ελβετία, έχοντας ήδη πάρει το εισιτήριο μετά τη νίκη της με 2-0 επί της Αλγερίας, περιμένει να μάθει τον επόμενο αντίπαλό της, ο οποίος θα προκύψει από την αναμέτρηση της Κολομβίας με τη Γκάνα.

Τέλος, εκκρεμεί η διαμόρφωση ενός ακόμα ζευγαριού για την επόμενη φάση, το οποίο θα συνθέσουν οι νικητές των αγώνων ανάμεσα σε Αυστραλία και Αίγυπτο, καθώς και Αργεντινή και Πράσινο Ακρωτήρι.

Who will claim the last spots in the Round of 16?#FIFAWorldCup pic.twitter.com/7sAOgkvfEB — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026

Αναλυτικά, τα ζευγάρια που έχουν «σχηματιστεί» ήδη στη φάση των «16»:

Καναδάς – Μαρόκο (4/7, 20:00)

Παραγουάη – Γαλλία (5/7, 00:00)

Βραζιλία – Νορβηγία (5/7, 23:00)

Μεξικό – Αγγλία (6/7, 03:00)

Πορτογαλία – Ισπανία (6/7, 22:00)

ΗΠΑ – Βέλγιο (7/7, 03:00)