Η ανατροπή της Νότιας Κορέας κόντρα στην Τσεχία (12/06, 2-1) είχε και ονοματεπώνυμο, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Ινμπόμ Χουάνγκ, να κάνει «όργια»!

Τι και αν ήταν με την… πλάτη στον τοίχο; Η Νότια Κορέα είπε «καλησπέρα» στο Παγκόσμιο Κύπελλο με ανατροπή.

Απέναντι στην Τσεχία (12/06, 2-1) έμεινε πίσω στο σκορ στο 59ο λεπτό, μετά από εκτέλεση πλαγίου και κεφαλιά του Λάντισλαβ Κρέιτσι. Παρ’ όλα αυτά, η «αντεπίθεση» των Ασιατών είχε και ονοματεπώνυμο.

🏆🇰🇷 South Korea win their opening World Cup game by beating Czech Republic! ⚡️



Who’s been your Man of the Match? pic.twitter.com/IwvkKikeC4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2026

Ο Ινμπόμ Χουάνγκ «οργίασε» στον αγωνιστικό χώρο, έκανε «μαγικά» πράγματα και έφερε… τούμπα ένα ματς μόνος του! Σε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του.

Δεν ήταν μόνο το γκολ και η ασίστ που πέτυχε, αλλά και η συνολική του παρουσία στο εναρκτήριο ματς της χώρας του.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού τελείωσε τον αγώνα με συνολική βαθμολογία 8.9 στο Sofascore και προφανώς μιλάμε για τον MVP της αναμέτρησης.

Ο Ινμπόμ Χουάνγκ έμοιαζε να είναι… παντού, «κατάπιε» πολλά χιλιόμετρα, έτρεξε πολύ και είχε συνολικά 93 επαφές με την μπάλα. Στις μεταβιβάσεις του ήταν -σχεδόν- αλάνθαστος, αφού είχε ποσοστό ευστοχίας 90% ή αλλιώς 73/81!

Την ίδια ώρα, δημιούργησε μία μεγάλη ευκαιρία, ενώ είχε και μία πάσα-κλειδί και φυσικά πιστώνεται και την ασίστ στο δεύτερο τέρμα της ομάδας του.

Από εκεί και πέρα, είχε 2/2 επιτυχημένες ντρίμπλες, ενώ και αμυντικά ήταν πάρα πολύ βοηθητικός για τη χώρα του. Είχε δύο κλεψίματα, πέντε ανακτήσεις της μπάλας, ενώ «κέρδισε» 3/4 μονομαχίες που έδωσε!

Σκόπιμα αφήσαμε για τελευταία τη φάση του γκολ του, αλλά και της ισοφάρισης της Νότιας Κορέας. Ο Ινμπόμ Χουάνγκ «χόρεψε» την άμυνα και τον τερματοφύλακα της Τσεχίας, πετυχαίνοντας ένα από τα γκολ του τουρνουά. Παρότι είμαστε στην αρχή του!

Σε μία εμφάνιση και ένα βράδυ που θα ξεχάσει πάρα πολύ δύσκολα ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, με τα όσα έκανε.