Λιονέλ Μέσι σημαίνει ρεκόρ, κατάρριψη ορίου, κορυφαία επίδοση, επίτευγμα και ούτω καθ’ εξής ακόμα κι αν δεν είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Σκληρό καρύδι αποδείχθηκε η Ελβετία, όπως είχε συμβεί φυσικά με την Αίγυπτο, για την Αργεντινή και την παρέα του Λιονέλ Μέσι που χρειάστηκε τον έξτρα χρόνο για να κάμψει την αντίστασή της αλλά και την αρριθμητική υπεροπλία.

Με λυτρωτές τους Άλβαρες και Μαρτίνες, η «αλμπισελέστε» έκλεισε ραντεβού με τους Άγγλους στα ημιτελικά. Και μπορεί ο Λιονέλ Μέσι να μην συμπεριλήφθηκε στον φωτεινό πίνακα των σκόρερ, παρόλα αυτά δεν σταμάτησε να σπάει ρεκόρ.

Ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που είχε και έναν διάλογο με τον Πορτογάλο διαιτητή περί σεβασμού, έγινε ο πρώτος παίκτης με 10 τελικές πάσες σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Κι αυτό χάρις την συστημένη στο κεφάλι του ΜακΆλιστερ εκτέλεση κόρνερ στο 10′ λεπτό του προημιτελικού με την Ελβετία.

Ο 39χρονος «Pulga» συνεχίζει ακάθεκτος να οδηγεί την Εθνική ομάδα της πατρίδας του στον δρόμο των επιτυχιών με τον Άλβαρες να σημειώνει στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης ότι εκείνος και οι συμπαίκτες του, θα κάνουν τα πάντα για να εξασφαλίσουν back-to-back για τον Μέσι.

Οι «άθλοι» όμως του Μέσι δεν σταμάτησαν εκεί. Ο Αργεντίνος άσος έγινε εκείνος με τις περισσότερες συμμετοχές σε νοκ άουτ αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου ενώ ταυτόχρονα διεύρυνε το δικό του ρεκόρ με τις περισσότερες συμμετοχές σε γκολ και ασίστ (31) σε επίπεδο Μουντιάλ.

Τα ρεκόρ έρχονται από μόνα τους όταν βρίσκεται στην ελίτ τόσα χρόνια και το εθνικό συμφέρον προηγείται κάθε σκέψης.