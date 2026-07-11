Αν ο όρος: «χρυσή αλλαγή» είχε πρόσωπο για την εθνική Ισπανίας, αυτό θα ανήκε στον Μικέλ Μερίνο, που πέτυχε κάτι ξεχωριστό!

Και όταν η Ισπανία θα «κολλάει» έχει βρει τον άνθρωπο που θα της δίνει πάντα τη λύση!

Απέναντι στο Βέλγιο (10/07, 2-1), όλα έδειχναν ότι θα έχουμε και παράταση. Ωστόσο, πάλι ο Μικέλ Μερίνο ήταν εκεί και φώναξε «παρών».

Στο 86ο λεπτό ο Λουίς ντε λα Φουέντε αποφάσισε να τον «ρίξει» στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Ντάνι Όλμο.

Δευτερόλεπτα αργότερα ήταν ο «λυτρωτής» για την ομάδα του, αφού εκμεταλλεύτηκε την ασταθή απόκρουση τον Σένε Λάμενς και από κοντά έδωσε προβάδισμα στην Ισπανία!

Σε ένα γκολ που ήταν «χρυσάφι», καθώς τελικά έδωσε και την πρόκριση για τα ημιτελικά του Μουντιάλ.

Όμως, αυτό το γεγονός δεν θα έπρεπε να αποτελεί παρελθόν, αφού ο Μικέλ Μερίνο το έχει κάνει ΞΑΝΑ!

Αρκεί να θυμηθούμε τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όταν και η «φούρια ρόχα» αντιμετώπισε την Πορτογαλία (06/07, 0-1).

Η «λευκή» ισοπαλία «συντρόφευε» τις δύο ομάδες για πάνω από 90 αγωνιστικά λεπτά. Ωστόσο, και πάλι ο παίκτης της Άρσεναλ, που είχε περάσει ως αλλαγή έδωσε τη λύση στις καθυστερήσεις!

Το αποτέλεσμα; Ο Μικέλ Μερίνο στα τελευταία δύο νοκ-άουτ ματς έχει κάνει ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ πράγματα σε ελάχιστο χρόνο.

Έχει παίξει συνολικά εννέα (!) λεπτά, μετράει τέσσερις κερδισμένες μονομαχίες, δύο επαφές στην αντίπαλη περιοχή, δύο σουτ στον στόχο και ισάριθμα γκολ!

Mikel Merino across his last two World Cup games:



9 minutes played

4 duels won

2 touches in opp. box

2 shots

2 shots on target

2 goals



He's now come off the bench to score the winner in the last 16 and the quarter-final. 🦸 https://t.co/EQQiI5wBJB pic.twitter.com/pZQsYbrhVF — Squawka (@Squawka) July 10, 2026

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής είναι «ΑΛΑΝΘΑΣΤΟΣ» και μάλιστα μπόρεσε να «γράψει» και ιστορία.

Έγινε ο πρώτος παίκτης, που σε δύο διαφορετικά νοκ-άουτ ματς για το ίδιο Παγκόσμιο Κύπελλο πετυχαίνει και το νικητήριο γκολ ως αλλαγή!

2 – Mikel Merino is the first player in FIFA World Cup history to score the winning goal in two different knockout stage matches as a substitute.



Dependable. pic.twitter.com/iBlLgEJt4m — OptaJoe (@OptaJoe) July 10, 2026

Σε δύο «οικονομικές» εμφανίσεις, που έγινε «ήρωας» ακόμα και αν ο Λουίς ντε λα Φουέντε τον είχε στον αγωνιστικό χώρο, για μικρό χρονικό διάστημα.

Αν δεν είναι αυτό ο ορισμός της «χρυσής αλλαγής», τότε τι είναι;