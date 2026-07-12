Σασπένς, δράμα αλλά και αποκατάσταση της δικαιοσύνης; Τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 έχουν κάτι πρωτόγνωρο στα χρονικά του θεσμού, το οποίο καθιστά τους δύο αγώνες must-see.

Όχι πως χρειάζεται ιδιαίτερη πειθώ για να καθίσει κάποιος να δει τις ματσάρες ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία (14/7, 22:00) και Αγγλία – Αργεντινή (15/7, 22:00) που αναμένεται να χτυπήσουν… κόκκινο στην ακροαματικότητα του κοινού αφού είναι και σε λογικές, χρονικά ώρες. Λέμε τώρα…

Δια πυρός και σιδήρου, η παρέα του Μπέλιγχαμ από τα πόδια του οποίου προήλθαν και τα δύο βρετανικά γκολ και φυσικά εκείνη του Λιονέλ Μέσι που γλίτωσε το κάζο από την Αίγυπτο και χρειάστηκε τον έξτρα χρόνο απέναντι στην Ελβετία (3-1), επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί που έφεραν. Και έκλεισαν θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Εκεί όπου για πρώτη φορά και βάσει κατάταξης της FIFA, δεν έφτασε καμία ομάδα-έκπληξη. Τι σημαίνει αυτό; Πως τα τέσσερα κορυφαία αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα βάσει ποντοδότητσης και βαθμολογίας στον πίνακα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, βρίσκονται σε αυτό το προχωρημένο στάδιο του θεσμού ταυτόχρονα, διεκδικώντας το τρόπαιο. Τα όποια τέσσερα με την υψηλότερη κατάταξη την περίοδο που διεξάγεται το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Εν προκειμένω, η κορυφή ανήκει στους Γάλλους (1948.97) ενώ ακολουθούν οι Αργεντίνοι (1943.47) και οι Ισπανοί (1934.79). Την τετράδα συμπληρώνουν οι Άγγλοι με 1889.42 πόντους.

Η βαθμολογία της FIFA μεταβάλλεται άμεσα και επηρεάζεται από τα τελευταία αποτελέσματα, άρα οι βαθμοί θα έχουν αλλάξει για κάποιους το βράδυ της προσεχής Τρίτης και Τετάρτης.

Στην 46η θέση συναντά κανείς την Εθνική Ελλάδος που έμεινε εκτός του μεγάλου τουρνουά.