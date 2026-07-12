Για ξεκάθαρη αλοίωση αποτελέσματος κάνουν λόγο οι Νορβηγοί στον προημιτελικό με την Αγγλία αν και η FIFA το αρνείται.

Η πολύ ανταγωνιστική Νορβηγία δεν κατάφερε να πετάξει εκτός συνέχειας τα «Τρία Λιοντάρια» από την επέλασή τους στα γήπεδα της Αμερικής και εν τέλει οι «κωπηλάτες» και η παρέα του Χάαλαντ είναι εκείνη που τα μαζεύει, πίσω για την πατρίδα.

Μετά από έναν προημιτελικό γεμάτο δράμα και παρότι προηγήθηκαν, οι Νορβηγοί είδαν τους Άγγλους να τους προσπερνάνε (2-1) με τον Μπέλιγχαμ να χτυπάει ξανά στην παράταση και να παίρνουν εκείνοι το εισιτήριο για την 4άδα.

Με αρκετά παράπονα βέβαια και διαμαρτυρίες από τον διαιτητή Τουρπέν και την ομάδα του για διάφορες φάσεις. Μία από αυτές είχε να κάνει με εξωτερικό παράγοντα στην ισοφάριση της Αγγλίας πριν οι δύο ομάδες πάνε στην ανάπαυλα.

Μετά το γέμισμα του Νορβηγού γκολκίπερ, η μπάλα κατέβηκε κάπως απότομα από τον ουρανό του γηπέδου στο Μαϊάμι. Οι Άγγλοι την ήλεγξαν και βγήκαν γρήγορα στο τρανζίσιον, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσια με την εξαιρετική ενέργεια του Μπέλιγχαμ.

Παρόλα αυτά αν και δεν είναι ξεκάθαρο από τα διάφορα βίντεο, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις και βάσει τροπής της μπάλας πως αυτή έχει προσκρούσει σε μία από τις spider cameras που βρίσκονται πάνω από το χορτάρι για καλύτερες λήψεις.

Ο Νορβηγός τερματοφύλακας και ο Χάαλαντ το σκέφτηκαν και ρώτησαν τον διαιτητή, εκείνος όμως δεν ενημερώθηκε από κάτι από το VAR και κατακύρωσε το γκολ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η FIFA γνωστοποίησε πως η μπάλα δεν βρήκε πουθενά εξετάζοντας το τσιπάκι που υπάρχει μέσα της, αν και ο ποδοσφαιρικός πλανήτης όπως φάνηκε και από τις αντιδράσεις στα social media, δεν φάνηκε να πείθεται τόσο.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

The goal kick hit a camera wire in the buildup to Jude Bellingham's equalizing goal right before halftime 😯



There was no VAR check on the play and Norway couldn't believe it 😳 pic.twitter.com/lmzrcyixqp — ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2026

La transmisión de la BBC da un indicio de que el balón SÍ TOCÓ EL CABLE DE LA CÁMARA en la jugada previo al GOL DE INGLATERRA 😳‼️ pic.twitter.com/iQdwYBDnKa — Marca Zonal | Data & Fútbol 📊 (@Marca_Zonal) July 12, 2026

Στη live μετάδοση του βρετανικού BBC πάντως, άφησαν να εννοηθεί ότι η μπάλα βρήκε στο καλώδιο της κάμερας και άλλαξε πορεία. Κάτι που σημαίνει ότι έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ. Το βίντεο βέβαια που παρουσίασε η FIFA ως πειστήριο είχε και τον αντάπτορα επαφής μέσα, στο τσιπάκι.