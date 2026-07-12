Το παζλ πολλών διαφορετικών στιγμών – και διαιτητικών αποφάσεων – έφερε τους Άγγλους στα ημιτελικά και έστειλε τους Νορβηγούς σπίτι τους.

Η Αγγλία κατόρθωσε να κάμψει τη σθεναρή αντίσταση της Νορβηγίας στον προημιτελικό του Μαϊάμι και να κλείσει θέση στην 4άδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκεί όπου θα συναντήσει την παρέα του Μέσι στον δρόμο για την δεύτερη κατάκτηση Μουντιάλ μετά το μακρινό 1966 στο Γουέμπλεϊ. Όταν είχε επιβληθεί της Δυτικής Γερμανίας με 4-2.

Για να συμβεί βέβαια κάτι τέτοιο, έπρεπε να πετάξει εκτός συνέχειας τους φιλόδοξους Νορβηγούς που τους έβγαλαν το… λάδι. Και να επέμβει και ο Τουρπέν με τη διαιτητική του ομάδα προς όφελος των «τριών λιονταριών», εφαρμόζοντας έναν κανονισμό με μπόλικη υποκειμενικότητα βέβαια.

Εκτός της φάσης με την πιθανή πρόσκρουση της μπάλας στο καλώδιο της spydercamera το οποίο αρνήθηκε η FIFA παρουσιάζοντας μάλιστα και σχετικό βίντεο, υπάρξαν δύο στιγμές που σηκώνουν αρκετή κουβέντα για ένα γκολ που ακυρώθηκε και μία ακόμα φάση με ερωτηματικά.

Πιο συγκεκριμένα και βρισκόμενοι στο 55′, οι Νορβηγοί έστειλαν στην μπάλα στα δίχτυα μετά από εκτέλεση κόρνερ του Έντεγκαρντ. Έπειτα από μία αναμπουμπούλα στα καρέ της Αγγλίας, ο Χέγκεμ που βρισκόταν σε πιθανή θέση οφσάιντ, έστειλε από κοντά την μπάλα στα δίχτυα του εξουδετερουμένου Πίκφορντ.

Παρόλα αυτά η φάση δεν έφτασε τόσο μακριά ως προς την εξέτασή της, δεν μπήκαν καν οι γραμμές του οφσάιντ δηλαδή, αφού οι διαιτητές έκριναν πως ο Έρλινγκ Χάαλαντ είχε σπρώξει πρώτα τον Άντερσον.

Είκοσι λεπτά αργότερα κι ενώ το σκορ βρισκόταν ακόμα στο 1-1 άλλη μία επίμαχη φάση έλαβε χώρα στην ίδια περιοχή. Κόρνερ από την άλλη πλευρά, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από την κεφαλιά του Άγερ και μετά από αυτήν, υπάρχει δεδομένα επαφή ανάμεσα σε Κόνσα και Μπέργκε.

Αυτή δεν κρίθηκε στον βαθμό του αρκετού για να υποδειχθεί κάτι, η στιγμή πίεσης πέρασα για τους Άγγλους και ο Τζουντ Μπέλιγχαμ «χτύπησε» ξανά στις καθυστερήσεις για να στείλει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του στην 4άδα. Με ένα όνειρο τρελό…