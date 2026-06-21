Ο Ελόι Ρουμ «έγραψε» ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως, τίποτα μπορεί να μην είχε γίνει αν δεν είχε βάλει το… χεράκι του ο Πάρτικ Κλάιφερτ!

Όλο το Κουρασάο πανηγυρίζει. Μπορεί να δέχτηκε επτά γκολ στην πρεμιέρα. Μπορεί να μιλάμε για τη μικρότερη χώρα που λαμβάνει μέρος στη διοργάνωση, όμως, «έκλεψε» όλα τα βλέμματα!

Το 0-0 απέναντι στο Εκουαδόρ (21/06) ήταν ένας ιστορικός βαθμός, που ελάχιστοι περίμεναν ότι μπορεί να έρθει, πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Παρ’ όλα αυτά, χάρη στη «μυθική» εμφάνιση του Ελόι Ρουμ, όλα έγιναν πιθανά. Ο 37χρονος τερματοφύλακας έκανε ματς-καριέρας, αφού πραγματοποίησε 15 επεμβάσεις! Τις περισσότερες που έχουμε δει σε ένα παιχνίδι 90 λεπτών στην ιστορία της διοργάνωσης.

Όμως, τα πράγματα μπορεί να είχαν διαφορετική τροπή, αν δεν έβαζε το… χεράκι του και ο Πάρτικ Κλάιφερτ.

Πώς ο Πάτρικ Κλάιφερ «έφερε» την εμφάνιση του Ελόι Ρουμ

Ο Ελόι Ρουμ, η αλήθεια είναι πως δεν προοριζόταν ποτέ για να παίξει με τη φανέλα του Κουρασάο.

Κι αυτό, γιατί είχε εμφανίσεις στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες με την Ολλανδία. Παρ’ όλα αυτά, ένας άνθρωπος τον έπεισε να εκπροσωπήσει το Κουρασάο.

🌎🇨🇼 OFFICIAL: Eloy Room wins FIFA Man of the Match Award with most saves EVER in 90 minutes at the World Cup!



15 saves. Historical. pic.twitter.com/rIEYxeSURV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2026

To 2015 έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα από το νησάκι της Καραϊβικής έχοντας προπονητή τον Πάτρικ Κλάιφερτ!

Κι όμως, ο «θρύλος» του ποδοσφαίρου είχε πείσει τον Ελόι Ρουμ να πάει στο Κουρασάο σε μία προσπάθεια που γινόταν, για την εύρεση καλύτερων ποδοσφαιριστών.

Μάλιστα, ο νυν τεχνικός του Σουρινάμ ήταν πεπεισμένος, πως με την έλευση του Ελόι Ρουμ θα υπάρξουν κι άλλα παρόμοια πρωταθλήματα!

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Curacao goalkeeper Eloy Room: "I just closed my eyes and thought about everything we’d been through."



“A lot happened in those years… The reason I chose to play for Curacao is that, as a child, I dreamed of competing in a World Cup with Curacao."



"When Patrick… pic.twitter.com/oBNV3vonPI — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 21, 2026

Τελικά, έτσι έγινε, καθώς ακολούθησαν κι άλλοι παίκτες που αποφάσισαν να εκπροσωπήσουν το Κουρασάο.

Σχεδόν μία 10ετία αργότερα, ο Πάτρικ Κλάιφερτ, όχι μόνο θα πρέπει να νιώθει «δικαιωμένος» για την απόφασή του. Αλλά και όλο το Κουρασάο τού λέει ένα μεγάλο «ευχαριστώ»!