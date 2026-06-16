Ζοσιμάρ Ζοσέ Έβορα Ντίας, ή αλλιώς Βοζίνια, ή αλλιώς ο 40χρονος τερματοφύλακας που έβαλε «στοπ» στην Ισπανία και σκόρπισε χαμόγελα σε όλο το Πράσινο Ακρωτήριο!

Χωρίς καμία αμφιβολία, μία από τις «εκπλήξεις» του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι η «γκέλα» της Ισπανίας στην πρεμιέρα!

Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε ήταν το απόλυτο φαβορί απέναντι στο νεοσύστατο στη διοργάνωση, Πράσινο Ακρωτήριο.

Παρ’ όλα αυτά, οι Αφρικανοί με εξαιρετική ανασταλτική λειτουργία «εξαφάνισαν» όλα τα «ατού» των Ίβηρων και το 0-0 (15/06) έμεινε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο!

Σε ένα ματς, που o απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Βοζίνια. Ένας 40χρονος τερματοφύλακας που παίζει στη Β’ Πορτογαλίας με την Τσάβες και έκανε το ντεμπούτο του σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ μέχρι τα 25 του ήταν ερασιτέχνης!

Τι και αν σας λέγαμε ότι αυτό δεν είναι το πραγματικό του όνομα; Κι όμως, αφού «κρύβει» μία απίθανη ιστορία.

Vozinha at 40 years old:



-Made his World Cup debut

-Clean sheet vs. defending European champions Spain

-Made seven saves

-Became an instant social media star with millions of new followers



Waited for his moment and left his mark 🧤 pic.twitter.com/BC4iGzg5tS — ESPN FC (@ESPNFC) June 15, 2026

Γεννήθηκε ως Ζοσιμάρ Ντίας, έγινε γνωστός ως «Βοζίνια»

Στο πιστοποιητικό γέννησής του θα βρούμε να γράφει: Ζοσιμάρ Ζοσέ Έβορα Ντίας ή πιο απλά Ζοσιμάρ Ντίας. Παρ’ όλα αυτά, κανείς δεν τον ξέρει με αυτό το όνομα, λόγω των παππούδων του.

Ο -πλέον- 40χρονος τερματοφύλακας δεν «έζησε» πάρα πολύ τους γονείς του στην παιδική του ηλικία, καθώς ο πατέρας του ήταν στρατιωτικός, ενώ η μητέρα του δούλευε πάρα πολλές ώρες.

Επομένως, οι παππούδες ήταν η μοναδική λύση, ώστε να μην μένει μόνος του σε ένα σπίτι. Όταν ήταν μικρός συνήθιζε να έχει μία «ψιλή» φωνή, γι’ αυτό και τον φώναζαν: «Βοζίνια».

Αν κάνουμε τη μετάφραση στα Πορτογαλικά σημαίνει: «μικρή φωνή». Ένα παρατσούκλι που «έμεινε» και τον βοήθησε το 2012.

Τότε, αποφάσισε να ταξιδέψει στην Ανγκόλα, για να κυνηγήσει το όνειρό του. Όμως, υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα, αφού υπήρχε ακόμα ένας τερματοφύλακας που ονομαζόταν: Ζοσιμάρ. Γι’ αυτό και του ζήτησαν να βάλει στη φανέλα του Ζοσιμάρ Β’.

Παρ’ όλα αυτά, ο νυν παίκτης της Τσάβες αρνήθηκε κατηγορηματικά και είπε να γράψουν: «Βοζίνια»! Δηλαδή, όπως τον φώναζαν μικρό οι παππούδες του.

Τελικά, ήταν… γραφτό, αυτό το όνομα να μείνει στην ιστορία, ακόμα και αν το πιστοποιητικό γέννησης του 40χρονου τερματοφύλακα δεν γράφει πουθενά: «μικρή φωνή»…